3 contes infantils que parlen de creixement a través de les dents

Conte Dents bestials de Sophie Schoenwald

Aquest recull de contes està extret de la revista de Núvol Fas sis anys. Tria un llibre, pensada per orientar pares i fills en la tria d’un llibre per la campanya Fas sis anys d’El Departament de Cultura de la Generalitat, en què 74.488 infants d’aquesta edat van rebre per correu un xec de 13 €. Aquests contes parlen dels petits canvis vitals dels més petits a partir de la caiguda de les dents i de l’aprenentatge que els suposa.



1. Dents Bestials. Sophie Schoenwald. Il·lustrat per Günther Jakobs (La Galera)



Els animals del zoo han seguit el consell de l’ós peresós i s’han deixat de rentar les dents. Al director se li acut que amb l’ajuda de l’eriçó Èric el Mentolat els les podran netejar. Les bèsties es mostren reticents però de seguida s’animen i demanen a l’Èric que els renti les dents, els ullals o la llengua. Un conte per fomentar la higiene bucal de manera divertida.



2. Busca i troba les dents amb el Ratolí Pérez. Somnins. Il·lustrat per Marta Biel (Estrella Polar)



Ajudem el Ratolí Pérez a trobar trenta-cinc dents que falten per completar l’exposició del seu cosí Miki. Amb els diners recaptats podrà fer la seva feina preferida. Agafarà la dent de llet sota el coixí dels infants i per agrair l’ajuda deixarà un regalet. El llibre inclou un vinil de la porteta secreta que utilitza el Ratolí Pérez, i enganxantla a la paret podrem estar tranquils que arribi a l’habitació. Mai ens havia fet tanta il·lusió que ens caigués una dent!



3. Boca de tauró. Paula Bombara. Il·lustrat per Kim Amate (Pagès Editors)



A la Sofia ja se li mouen dues dents de llet. Ella vol «un somriure amb finestres» però li fa por que la visiti el ratolí de les dents. Amb l’ajuda dels pares, la mestra i els companys aprèn que la boca de cada persona és diferent i que ella té una boca de tauró! (Li creixen les dents noves sota les dents de llet). En molt poques pàgines el llibre transmet de manera càlida el missatge de perdre la por al canvi i a ser diferent.