3 contes sobre medi ambient per als més petits

Aquest recull de contes està extret de la revista de Núvol Fas sis anys. Tria un llibre, pensada per orientar pares i fills en la tria d’un llibre per la campanya Fas sis anys d’El Departament de Cultura de la Generalitat, en què 74.488 infants d’aquesta edat van rebre per correu un xec de 13 €. Aquí us presentem tres contes que expliquen la bellesa del nostre planeta als més menuts. Coneixent la màgia de l’existència ens és més fàcil entendre la importància de cuidar i protegir la natura.

Il·lustració d’Oliver Jeffers del llibre ‘Som aquí. Notes per viure al Planeta Terra’

1. OFF, de Xavier Salomó (Flamboyant)

En un conte sense paraules els dibuixos ens mostren una nena que, muntada damunt d’un cérvol, avança a través d’un extens paisatge inert fins a arribar a una central nuclear. Apaga la xemeneia i, quan deixa de fumejar, la natura rebrota exuberant al seu voltant. Però la feina no s’acaba, hi ha més xemeneies per apagar. Relat distòpic que ajuda a prendre consciència del perill radioactiu que suposa l’energia nuclear.

2. L’abella de la mel, de Kirsten Hall. Il·lustrat per Isabelle Arsenault (Libros del Zorro Rojo)

Dalt d’un arbre veiem un camp florit. Un brunzit ens porta fins a una abella que, enfeinada, dona voltes buscant una flor plena de pol·len. S’atipa de nèctar i torna amb l’eixam cap al rusc. Totes juntes es posen a treballar de valent creant mel i omplint les cel·les per tenir menjar quan arribi l’hivern. Els més petits podran aprendre l’essencial funció de les abelles pel medi ambient i estimant- les ajudaran a protegir-les.

3. Som aquí. Notes per viure al planeta terra. Oliver Jeffers

(Andana)

Passant per la Via Làctia i el nostre sistema solar arribem al Planeta Terra. Hi trobem el cel amb els seus estrats i elements, el terra amb les seves discontinuïtats i el mar ple de vida. Compartim l’espai persones i animals, tots amb diferents formes i colors. Això

i molt més s’explica en aquest conte encantador que escriu un pare al seu fill per intentar trobar un sentit a la vida i que ens transmet l’estima pel nostre planeta.