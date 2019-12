Rocio Bonilla ens presenta un llibre d’entreteniment perquè els petits de la casa es diverteixin pensant, dibuixant i pintant. Jocs per posar a prova l’enginy; grafismes amb els quals es pot practicar la destresa amb el llapis i a poc a poc aconseguir no passar-nos de la línia; i diferents tècniques i trucs per desenvolupar la creativitat. Amb un total de setanta-sis activitats, una a cada pàgina, podran buscar les diferències entre dos dibuixos, emparellar objectes, comptar il·lustracions, continuar sèries de dibuixos, resseguir espirals o siluetes de núvols, crear dibuixos a partir de taques de color, aprendre trucs per dibuixar les expressions d’una cara, decorar magdalenes, utilitzar taps de suro per estampar paper, decorar un arbre amb la tècnica del collage, etc. Totes aquestes i moltes més excuses perfectes per a un entreteniment manual i mental, sense obrir tauletes digitals ni televisors. Juguem amb la Minimoni (Animallibres) és un llibre ideal per potenciar la creativitat i aprendre que estem envoltats d’inspiració. Irene del Val