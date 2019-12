3 contes infantils que parlen d’emocions

Aquest recull de contes està extret de la revista de Núvol Fas sis anys. Tria un llibre, pensada per orientar pares i fills en la tria d’un llibre per la campanya Fas sis anys d’El Departament de Cultura de la Generalitat, en què 74.488 infants d’aquesta edat van rebre per correu un xec de 13 €. Us presentem tres contes que expliquen com poden gestionar les seves emocions els més petits.



1. Quina ràbia!. Anna Esteve. Il·lustrat per Eva Sans (Baula)



En Nil ha fet una maqueta que ha agradat molt a tothom però el mateix dia que la porta a l’escola es trenca. La ràbia que sent i que no sap com gestionar fa que s’enfadi sense motiu amb els seus amics. Per sort ells l’entenen i l’ajuden. És un llibre didàctic que pot ajudar a comprendre el bullici d’emocions que sentim quan passa alguna cosa que ens fa enrabiar molt. Al final del llibre hi ha cinc consells sobre com podem gestionar la ira.



2. Un cistell de cireres. Set contes petits per a fer-nos grans. Alba Castellví. Il·lustrat per Albert Arrayás (Estrella Polar)



L’autora del best-seller Educar sense cridar ens porta un recull de contes pensat per ser llegit amb companyia adulta. Cada conte dona peu a una reflexió sobre algun aspecte del creixement. L’esforç, l’autoestima, la frustració, l’autonomia o l’oci electrònic són alguns dels temes que el llibre tracta de forma entretinguda per facilitar als adults la titànica i bonica feina d’educar els més menuts. Al final de cada conte hi ha tres apartats per fer-nos reflexionar sobre el seu significat.



3. El jardí de les abraçades. José Antonio Luengo. Il·lustrat per María Jesús Santos (Editorial Sentir)



La Tesa veu com a l’escola uns nens empipen en Víctor. Aquest conte sobre l’assetjament escolar requereix l’acompanyament d’un adult que ajudi a respondre les preguntes que la Tesa fa al lector mentre ens explica les emocions que sent i les accions que emprèn davant la tristesa del seu company. Al final del conte hi ha unes pàgines en blanc i uns adhesius que si es vol poden facilitar l’expressió emocional.