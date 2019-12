7 contes d’animals pels més petits

Aquest recull de contes està extret de la revista de Núvol Fas sis anys. Tria un llibre, pensada per orientar pares i fills en la tria d’un llibre per la campanya Fas sis anys d’El Departament de Cultura de la Generalitat, en què 74.488 infants d’aquesta edat van rebre per correu un xec de 13 €. Aquí us presentem set llibres originals pensats perquè els més menuts gaudeixin del món animal i empatitzin amb diferents bestioles.

Il·lustració de William Steig a ‘En Silvestre i la pedra màgica’.

1. En Silvestre i la pedra màgica, de William Steig i traducció d’Isabel Obiols (Blackie Books)

En Silvestre té una gran afició: col·lecciona pedres boniques. Un dia passejant pel bosc troba una pedra que capgirarà tot el seu món. És una pedra màgica que li concedirà allò que desitgi. A vegades volem coses excepcionals sense adonar-nos que ja ens envolten coses increïbles. «Una meravella de llibre. Ple d’enginy, encant, frescor, vida!», diu Maurice Sendak.

2. Per molts anys, Lola! de Carl Norac i Claude K. Dubois. Traducció d’Anna Coll-Vinent (Corimbo)

Avui és l’aniversari de la Lola i ha convidat els seus amics a una festa pirata a casa seva. Està molt contenta i impacient per ser l’estrella del seu dia, però les coses no surten com ella esperava. Una festa d’aniversari que posarà al descobert les relacions que s’estableixen entre els més petits i com poden arribar a ser igual o més complicades que les dels adults.

3. Ernest i Celestina músics de carrer, de Brielle Vincent i traducció de Teresa Duran (Kalandraka)

Les delicioses aventures d’un gran ós i una petita rateta que viuen junts. En aquesta nova aventura la música és la protagonista: el violí de l’Ernest i la veu de la Celestina. Amb els diners que obtinguin de tocar al carrer podran pagar les reformes de la casa. Oda a la música i a l’amistat entre dos protagonistes amb una aparença i un caràcter molt diferents.

4. Qui s’ha fet pipí al mississipí? d’Eugénios Trivizàs. Traducció de Mercè Guitart. Il·lustrat per Keli Matathia (Mosaics)

Qui s’ha fet pipí al Mississipí narra el moment en què un vaixell ple d’aneguets despreocupats que van d’excursió navega pel riu Mississipí avista una taca groga al mar. Des d’aquell moment, els tripulants buscaran descobrir qui ha estat el culpable. Es tracta d’una història divertida i trepidant que, pel fet de ser contada en vers, ofereix una nova perspectiva del conte tradicional.

5. Mussol a casa, d’Arnold Lobel. Traducció d’Anna Gasol (Ekaré)

Cinc petites històries que tenen com a protagonista un vell i entranyable mussol que viu sol enmig del bosc. Arnold Lobel és un escriptor i il·lustrador americà amb més d’un centenar de llibres publicats per a infants i reconegut arreu del món. Moltes de les seves històries són protagonitzades per animals i ens descriuen el món dels infants, de fet la infantesa de l’autor, i uns valors universals que no passen mai de moda.

6. Les eleccions dels animals. Diversos autors. Traducció de Pere Comellas (Takatuka)

Farts de la prepotència del lleó, els animals decideixen anar a les urnes. Des de l’humor, i amb unes il·lustracions vives a tota pàgina a partir d’uns personatges animals ben expressius, aquest àlbum mostra les especificitats dels comicis adults: les campanyes, els cartells electorals, els debats però també l’abús de poder, la compra de vots o els mítings exaltats. Una invitació al diàleg constructiu. Àgata Losantos

7. 10 Historias de conejo y elefante, de Gustavo Roldán (A Buen Paso)

Dos grans amics, un conill i un elefant, ens expliquen com van passant els dies, les petites aventures i els embolics enmig de la selva. De fet els contes de Gustavo Roldán i Arnold Lobel semblen compartir una mateixa atmosfera: un relat senzill, tendre i amb tocs d’humor molt fi del món dels infants. I el resultat són unes entranyables històries absolutament universals i atemporals.