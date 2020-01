Un himne a l’endemà

Una obra de teatre amb cançons, un cap de setmana i una nit. Sota la direcció de David Selvas, els actors Ivan Massagué i Marta Bayarri viuran una nit boja i fràgil i convulsa, on l’amor serà qualsevol cosa, menys fàcil. Aquella nit és una comèdia romàntica amb molt de cap i un gran cor. Aquesta obra del dramaturg britànic David Greig arriba de la mà de La Brutal i Minoria Absoluta a La Villarroel, on es podrà veure del 4 de gener al 8 de març.

“Aquella nit” és una comèdia romàntica amb molt de cap i un gran cor | Foto: Minoria Absoluta

En Bob (Massagué), un venedor de cotxes dels suburbis, i l’Helena (Bayarri), una reconeguda advocada de negocis, viuran una història que no els deixarà indiferents. Ambdós personatges s’endinsaran en l’aventura més emocionant que pot viure l’ésser humà: prendre les regnes de les seves vides i reinventar-se com i quan vulguin. La vida, com la màquina d’un pàrquing, ens dóna l’opció de canvi. Hi ha qui ho llegeix com una possibilitat, però els personatges del text de Greig en fan una lectura reflexiva, fins i tot filosòfica.

“Una història gloriosa de com aprofitar la vida al màxim”, segons The Guardian. Tant el text com les peces musicals que s’hi podran escoltar de la mà dels músics Aurora Bauzài Pere Jou duen inscrustades una urgència tàcita per compartir el relat amb els espectadors. Perquè la vida real també té una mica de concert, una porció de show i un punt de duresa i a aquestes alçades de la pel·lícula ja hem après a no empassar-nos que la història real té poc a veure amb els films de Hollywood. Avui hem après a viure amb la certesa que vindran episodis més còmics i d’altres més tràgics, però l’amor hi serà amb qualsevol expressió per dir-nos que en algun capítol hi plou de valent, però potser cap al penúltim sempre acaba sortint el sol.