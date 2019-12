Treure a ballar els ancestres

La Badabadoc torna a acollir, fins al 13 de gener, El amante de los caballos, la reeixida adaptació del conte homònim (The Lover of Horses, 1986) de Tess Gallagher que dirigeix Lisandro Penelas i interpreta, sola en escena, una hipnòtica i commovedora Ana Scannapieco.

El amante de los caballos | Foto: Ariel González Amer

El amante de los caballos ja fa temps que gira, i va per llarg. Moscú Teatro, companyia de Buenos Aires amb fàbrica de creació i sala pròpies, porta novament a Barcelona el monòleg embruixador i al·lucinat d’una dona que es reivindica hereva de la part més insensata, esbojarrada o extravagant de la seva família. Ja el títol remet a la figura de l’avi, un amant dels cavalls que els domava i encisava amb els seus xiuxiuejos, es banyava amb ells al riu i feia un número circense de ball amb un semental gris; el text torna una vegada i una altra a la seva peripècia, però focalitza sobretot en els darrers mesos de vida del pare de la narradora. Aquest darrer és l’exponent més proper de la genètica rebel que l’ha marcat també a ella. La dèria del pare, els jocs de cartes, era aparentment més prosaica o comuna, però ell s’hi entregava amb el frenesí d’un possés, convençut que aquell era el seu destí. Quan, ja de gran, va caure malalt, va voler entretenir la mort jugant a les cartes, i es va quedar a viure uns dies al bar que freqüentava, fins que, invicte i farcit de calers, va tornar a casa i es va instal·lar al sofà a esperar el final.

Lisandro Penelas trasllada, amb fortuna i molt bon criteri, l’acció del sud dels Estats Units al camp argentí i a l’imaginari del gautxo, i canvia la masurca del relat original per un chamamé. La seva és una adaptació brillant i plena d’encant, que transcendeix l’original i esdevé un intens i delicat exercici dramàtic. La història de redempció escrita per Tess Gallagher, transmutada aquí en present pur, en imaginació viva, mostra la manera íntima que troba el personatge de transitar el dol i d’amistar-se amb l’experiència de la pèrdua. El mèrit és, en gran mesura, del prodigiós treball interpretatiu d’Anna Scannapieco, que conquereix la veritat amb una composició profundament honesta i hipersensible, un ritme molt ben interioritzat i escandit, i una entrega emocionant. Instal·lada en un present orgànicament prenyat de passat, palesa o ratifica la pertinença del personatge a la branca més pertorbadora de la família, pròdiga en rareses i addiccions, en febleses entranyables d’explicar i destructives de viure. L’espai ideat per Gonzalo Córdoba Estévez evoca una quadra amb un suport de fusta per a les selles i tot l’utillatge propi dels genets. Envoltada de cordes, albardes, mantes i sifons, l’actriu aconsegueix mostrar la cara més llunàtica del personatge, radiantment connectada amb la seva excentricitat nuclear. Explica que de petita es negava a parlar en veu alta i xiuxiuejava paraules a cau d’orella, com el seu avi feia amb els cavalls: “Lo decía todo entre susurros, como si mi cabeza fuese un almacén de secretos”. Una estranya màgia guia les seves accions; els moviments amb què esbossa el trot d’un cavall o una dansa semblen dictats per una força superior; un murmuri inaudible, cap endins, ocupa els seus llavis i s’apodera dels intervals entre frase i frase.

Des de l’altra cara de la lluna, el personatge deixa anar una reguera de supersticions, evidenciant que hi ha pulsions o herències que són indefugibles, i ens transporta a les sessions de joc i apostes a la casa familiar, però també a les nits de vetlla sota el cedre que, al bell mig del jardí, absorbia les converses de la casa. Atrapada per una elemental cadència lingüística i sentint dins seu els ritmes de la immensitat —“Así pues, se reduce a esto, me dije, y escuché el viento […]. Había un dulce canturreo de sílabas, grato a mis oídos”—, habitada pels gestos, les pulsions i els dons extravagants dels parents morts que convoca, la protagonista acaba abraçant i reconeixent com a seu el món dels ballarins i dels borratxos, dels jugadors impenitents i dels amants dels cavalls. Sola i transportada, com en un somieig, dansa amb un cavall invisible i treu a ballar els ancestres.