Teatre, dansa i (molta) música a Sabadell

Fa uns dies es va presentar la programació del segon semestre dels teatres de Sabadell. O, el que és el mateix, els espectacles que es podran veure al Teatre Principal, a La Faràndula i a L’Estruch des del gener fins al juny del 2020. Teatre, dansa, concerts simfònics i òpera, en una programació molt variada i multidisciplinària. Donem-hi un cop d’ull.

Brodas Bros presentarà el seu espectacle ‘Around the world’ a La Faràndula.

La cocapital del Vallès Occidental disposa d’uns grans actius culturals, sobretot en el terreny musical. L’Associació dels Amics de l’Òpera de Sabadell i l’Orquestra Simfònica del Vallès en són els dos grans capdavanters, però cal no oblidar la temporada de música de cambra organitzada per les Joventuts Musicals de Sabadell, o un festival com l’Embassa’t, que fa deu edicions que mostra el millor de la música independent de Catalunya. A L’Estruch, d’altra banda, la programació se centra en el teatre i la dansa contemporània, i tampoc podem oblidar la presència del circ: des de la instal·lació de La Vela, centre de residències artístiques per a artistes de circ, aquest gènere també és present a la programació regular de Sabadell.

Si parlem d’òpera, i després de La Cenerentola de Rossini que es va poder veure el passat mes d’octubre, durant el segon semestre podrem veure a Sabadell dues òperes més: La Traviata i Macbeth, ambdues de Giuseppe Verdi. Totes dues s’estrenaran a la “casa” dels Amics de l’Òpera, el teatre de La Faràndula, on l’associació dedica dues setmanes al muntatge i als assajos tècnics i generals. Després de passar per L’Estruch, evidentment, la fàbrica de creació on assagen gran part de les companyies i entitats sabadellenques. Posteriorment a la seva estrena a Sabadell i en la ja tradicional gira titulada “Òpera a Catalunya”, La Traviata es podrà veure a un total de nou poblacions catalanes més, mentre que Macbeth arribarà a cinc ciutats. Pel que fa als concerts simfònics, l’Orquestra Simfònica del Vallès en presentarà un total de quatre, durant el segon semestre. El primer porta per títol El piano de Beethoven (31 de gener) i estarà dedicat al Concert per a piano i orquestra núm. 4 del geni alemany, sota la batuta de Víctor Pablo Pérez i amb la solista Olga Scheps. El 2 de febrer, l’OSV portarà El carnaval dels animals de Camille Saint-Saëns a La Faràndula, un espectacle familiar que compta amb titelles gegants i les danses urbanes dels Brodas Bros, tot amb dramatúrgia d’Iván Morales. En tercer lloc, el 27 de març la Simfònica presentarà el concert Mozart a Praga, centrat en la relació de l’austríac amb la ciutat txeca, amb un programa format per l’obertura de Don Giovanni o la simfonia Praga, entre altres peces. Finalment, el 29 de maig podrem gaudir de La novena de Beethoven, una de les simfonies més transcendentals de la història d’Europa, un continent actualment en vies de transició, per dir-ho d’alguna manera.

‘Set of sets’ es podrà veure al Teatre Principal. Foto: Alfred Mauve

Pel que fa al teatre, el 9 de febrer arribarà al Teatre Principal el muntatge del TNC La rambla de les floristes, en una de les parades de la seva gira per Catalunya. El text de Josep Maria de Sagarra dirigit per Jordi Prat i Coll i protagonitzat per Rosa Boladeras dibuixa un retrat de la Barcelona del segle XIX per, al mateix temps, analitzar les relacions (i les diferències) entre homes i dones d’una forma brillant. L’altra gran cita teatral serà Jerusalem, el muntatge de Julio Manrique del text del britànic Jez Butterworth, un text protagonitzat per Pere Arquillué en un dels millors treballs de la seva carrera. Nota al marge: ambdós espectacles estan protagonitzats per terrassencs. En un format més petit, el teatre també arribarà a L’Estruch el 21 de febrer amb Els dies mentits, un monòleg de Marta Aran sobre l’anorgàsmia femenina protagonitzat per Lara Salvador (en una producció de la Sala Flyhard), o Lapònia, la comèdia de Marc Angelet i Cristina Clemente sobre les maneres d’educar un fill, protagonitzada per Roger Coma i Meritxell Huertas (27 de març). La dansa-teatre de Marta Carrasco amb el seu darrer espectacle, A Lili Elbe (estrenat al Temporada Alta 2019), es podrà veure a L’Estruch el 7 de març. La dansa contemporània de gran nivell també es podrà veure al Teatre Principal, on el 23 de febrer farà parada Set of sets, el muntatge de Guy Nader i Maria Campos que uneix la dansa amb l’acrobàcia i les matemàtiques. I el 4 d’abril, la formació 50% sabadellenca Brodas Bros portarà el seu últim gran espectacle familiar a La Faràndula: Around the world, una peça que barreja dansa urbana, videomapping i vestuari amb leds, fruit de les experiències de la companyia girant pel món.

Si parlem de música de cambra, podrem veure concerts dedicats a Joan Brossa (24 de gener), l’estrena de la cantata pagana Pedraforca, amb música de Joan Manau i llibret de Jordi Roca (14 de febrer); el recital dedicat a Stephen Sondheim Sweet Melody of night, amb Enric Martínez Castignani i Albert Guinovart (20 de març) o el concert de commemoració del 30è aniversari de la Lieder Camera (15 de maig). Pel que fa a la música moderna, l’1 de març el grup familiar The Penguins. Reggae per a xics portarà el seu darrer espectacle, Caminant damunt la lluna, a La Faràndula, i el quartet de flamenc contemporani Las Migas presentarà el seu últim disc, el 28 de març al Teatre Principal. Finalment, anem al circ: a La Vela de L’Estruch podrem veure espectacles de perxa xinesa com Ven (24 de gener), de malabars com Suspensión (28 de febrer) o d’acrobàcia com La punta de mi nariz (14 de març), i també tornaran les activitats del cicle Circ en família (un dissabte al mes).

The Penguins presentaran ‘Ballant damunt la lluna’ a La Faràndula.

Això és només una mostra de tots els espectacles que es podran veure durant el segon semestre al Teatre Principal, La Faràndula i L’Estruch. Per a més informació i entrades podeu consultar aquest enllaç.