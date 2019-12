Sopa de calaveres

Us imagineu que el dia de Nadal, la vostra àvia s’aixeca de taula a l’hora de dinar i tot desgranant de memòria la recepta amb què la vostra besàvia feia l’escudella, s’arrapa a una cortina i s’enfila cap al cel? Doncs això és el que passa a la primera escena de Sopa i el que el vent no s’emportà, la proposta per a aquestes festes del Circ d’Hivern de l’Ateneu Popular de 9 Barris.

Els directors Marine Fourteau i Marcel Vidal exploren les fronteres entre el teatre clàssic i el circ a partir d’una dramatúrgia sui generis inspirada en El llarg dinar de Nadal de Thornton Wilder. Aquest tòtem del teatre nordamericà ens presenta un àpat nadalenc al llarg de diverses generacions d’una mateixa família. Assistim a la història del bona part del segle XX, una centúria convulsa travessada per la crisi, les guerres i la progressiva decadència d’una nissaga. Un autèntic vendaval de vius i morts amb constants canvis d’escena.

Vet aquí una família babèlica, interpretada per actors de diverses nacionalitats, que ara parlen català o castellà, ara italià o francès. Les converses delirants entre Agnés Dales, Ginés Belchi, Gwenn Buczkowski, Marta Camuffi i Mila Martínez reforcen aquesta impressió d’escudella lingüística, i de retruc de precària comuncació.

Forteau i Vidal han sabut representar el dinar de Nadal, l’àpat familiar per excel·lència, com un espai de protecció i alhora d’opressió. Un espai que per la seva pròpia naturalesa ritual concentra en una mateixa escudella totes les neurosis familiars. El Nadal és aquell dia assenyalat en què l’individu es reuneix amb la família una mica perquè toca, però no sempre amb les defenses necessàries per fer front a les tensions atàviques del clan. Al llarg d’aquest prolongat dinar de Nadal assistim a la ritualització constant d’uns moviments que, a base de repetir-se i calcificar-se, han perdut tota espontaneïtat per convertir-se en automatismes activats per una mena de ressort mecànic, actes reflexos desproveïts d’ànima.

A Le rire, el filòsof Henri Bergson ja deia que una de les fonts de l’humor és justament la rigidesa dels gestos més mecànics i previsibles, que el circ sap subvertir amb el moviment espasmòdic, sigui d’exaltació de la llibertat o de paròdia de l’encorsetament dels nostres actes reflexos.

Al llarg d’aquesta trena familiar de vius i morts que entren i surten, l’acrobàcia es revela com una eina per subvertir aquelles rutines familiars que ens empresonen, o fins i tot com un espai de fugida o resurrecció personal.

Davant l’opressió familiar del ritual nadalenc, l’única sortida que té l’individu és el gest desmesurat i espasmòdic de l’acròbata. Aquí l’acrobàcia es desplega en la seva doble vessant, tan poètica com paròdica.

Al llarg de la funció assistim a coreografies que ens traslladen el profund malestar en el si de la família. Sopa i el que el vent no s’endugué es tanca amb un acte de rebel·lió final per part de la criada, l’única figura que es manté constant, tolerada a seure a taula amb els altres membres de la família però sense treure’s l’uniforme de minyona en un dia tan assenyalat. Així, finalment el combat es trasllada de l’àmbit estrictament familiar a la lluita de classes, amb una coreografia final que expressa el desajust entre l’esperit nadalenc i l’opressió domèstica.

