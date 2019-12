Retrobar l’amor i vèncer l’odi

Al final tot es resumeix a les mil batalles entre l’amor i l’odi. Tots i totes sentim i hem sentit amor i odi al llarg de la nostra vida. Tots ens hem deixat emportar per aquests sentiments més d’un cop a la vida. I cada decisió que hem pres (i les que prendrem) ha afectat terceres persones com a víctimes o privilegiats. El que passa és que hi ha hagut gent al llarg de la història que les seves decisions, basades en odi o amor, han suposat un gran trasbals per la humanitat. I com que la recent història sembla que s’explica més per guerres que per llargs episodis de concòrdia, podríem dir que, desafortunadament, l’odi està guanyant la batalla (i només faltava l’eclosió de Twitter…). Però hi ha un grup de gent que capitalitzen l’odi per sobre de tots: els nazis. En el passat milers d’alemanys van viure motivats per l’odi més encegador. Avui en dia, aquests semblen estar més diluïts en diversos ismes. Per això, una obra com L’amic retrobat de Fred Uhlman, que ha adaptat Josep Maria Miró i dirigeix Joan Arqué, ens recorda com l’amor és vital per reconstruir allò que l’odi s’entesta a destruir. I no us penseu que això sigui un melodrama ben “cursi”.

Una escena de ‘L’amic retrobat’ al TNC. © Aureli Sendra

La Sala Tallers del TNC és d’un blanc immaculat on veiem tres estructures movibles, recobertes de pèl blanc. En cada una d’aquestes estructures hi ha un banc. Tot plegat ens endinsa en una atmosfera onírica, gairebé celestial. La sensibilitat de Xesca Salvà en el disseny d’escenografia dibuixa així doncs un espai que remet a la puresa dels sentiments d’aquests dos adolescents, Hans Schwarz (Quim Àvila), fill d’una família jueva, i Konradin Von Hohenfels (Joan Amargós), fill d’una família aristocràtica de Suàbia. Diu el narrador, Hans, que ell a l’escola estava sol fins que va arribar Konradin, qui va representar doncs l’ideal romàntic de l’amistat, algú per a qui estigués disposat a morir. La seva amistat va ser la història d’amor més gran que van viure. I la guerra més salvatge del segle XXI es va encarregar de carregar-se aquesta amistat. Tant se val que hi hagués discrepàncies de manera de pensar entre els dos amics, el que els unia era molt més fort. Però la història (i la prudència d’uns pares que albiren el perill que pugui haver-hi pel seu fill jueu) els separa.

Però tot això ja ho sabem (o si més no ens ho imaginem) quan al principi el Hans adult (Jordi Martínez) rep una carta del col·legi on van estudiar que li pot donar notícies del seu antic amic. El paper rebregat a un cantó de l’escenari ens recorda l’enigma al què arribarem. Mentrestant, el viatge és commovedor. Una amistat cuinada a foc lent, amb clars obscurs, amb vergonyes pròpies dels adolescents (aquest pare engalipador de l’amic per venir d’una gran família alemanya). La sensibilitat per retratar aquest amor és un ball, una coreografia de moviments entre els dos amics que barreja el slapstick més tendre amb el claqué més rialler. Però progressivament veiem com l’entorn social dels dos amics es va enfosquint, sigui primer per la irrupció d’un mestre d’història més preocupat per la història que vindrà que la que ha estat i després per les amenaces dels companys de pupitre. No ens cal més. No hi ha sang, sols el perill latent. I finalment la separació final.

Una escena de ‘L’amic retrobat’ al TNC. © Aureli Sendra

Tot aquest relat té la virtut de tenir un adaptador amb criteri i sensibilitat com Josep Maria Miró qui decideix desdoblar el personatge de Hans i donar-li una visibilitat que a escena, amb una interpretació continguda d’en Jordi Martínez, serveix per aportar una mirada piadosa a la història dels dos amics. Cada escena té una intensitat que tant es fa veure en el moviment com en les interpretacions dels dos nois. Per una banda, la mobilitat de les tres estructures permet que els actors puguin recrear diferents escenaris on desplaçar-se. Per altra, ens trobem amb dos actors (integrants de la darrera fornada de La Kompanyia Lliure) amb una química inenarrable. Quim Àvila és potser un dels actors més capacitats de la seva generació, però per altra banda el treball de cos i mirada del Joan Amargós és fantàstic. El somriure és l’arma de seducció amb què l’actor dona forma a l’aura encisadora de Konradin. I darrere de tots ells, Joan Arqué, un home amb sensibilitat circense (un dels capitosts de la trilogia dels Rhumans) que sap donar forma a aquesta història d’amor en temps de guerra.

Però el que fa realment especial aquesta història és el final. Un final que et capgira les expectatives, que hom pot pensar que sigui gratuït però que en el fons el que fa és reforçar la tesi inicial: l’amor al final fa caure la bena dels ulls que l’odi hi ha posat. Més ens faltaria reflexionar sobre tot això en els temps que corren.