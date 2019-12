Quina és la foto més celebrada d’Instagram?

Master class sobre turisme al Teatre Lliure. La Ruta 40 –nom premonitori per a l’espectacle que han estrenat– s’ha aliat amb el dramaturg Ferran Dordal Lalueza i han parit Reiseführer, una proposta d’allò més divertida, amena i, fins i tot, didàctica. Es tracta d’una peça que desgrana el fenomen del turisme global en una societat líquida com la nostra, en la qual sovint pesa més penjar una imatge a les xarxes socials que viure l’experiència d’una altra cultura. Es podrà veure a l’Espai Lliure fins al pròxim 12 de gener.

Una escena de ‘Reiseführer’ al Teatre Lliure. © Noemí Elias Bascuñana

El públic va una mica perdut, quan entra a l’Espai Lliure. Tant al web del teatre com al programa de mà no hi ha ben bé una sinopsi de l’obra, sinó un resum una mica enigmàtic, així que entra a cegues a contemplar Reiseführer, és a dir, guia de viatges, en alemany. El llibre i la professió, dos en un. Menys mal, perquè això de Führer, en els temps que corren, espanta una barbaritat. Però l’ensurt desapareix de cop quan treus el nas a sala, i et topes amb un escenari pelat d’attrezzo i els tres actors esperant-te mentre la fan petar al voltant d’un bagul. Alberto Díaz, Albert Prat i Sergi Torrecilla (per rigorós ordre alfabètic) tenen cara de bones persones i, a priori, no representen cap amenaça.

Es pot viatjar sense sortir de casa, entenent casa com el teu entorn més immediat? Fer vacances implica necessàriament viatjar a un altre país? Viatgem o ens desplacem? Si fem cas al títol, les respostes serien no i sí, respectivament. I com més “m’agrada” (vaja, els likes) es tenen a l’Instagram, presumint de postes de sol, posant davant de monuments declarats Patrimoni de la Humanitat i de racons meravellosos perquè la parròquia es mori d’enveja, millor. Tot per ser populars i demostrar la idíl·lica vida que vivim!

Reiseführer va de tot això i més. La Ruta 40 s’ha confabulat amb Ferran Dordal Lalueza –dramaturg, director d’espectacles i performances, i també director de la revista (Pausa)– per a crear aquest espectacle difícil de catalogar però la mar de divertit i entretingut. Els primers l’interpreten, i el segon en firma el text i la direcció. I la combinació de l’ofici de tots quatre és d’allò més satisfactori. Perquè la proposta representa tota una tesi doctoral sobre el turisme de consum, local i estranger, els seus tics i les seves conseqüències: “El turisme és depredador”. “Apunta, apunta”, indicava Díaz a qui firma aquesta ressenya. Així que queda anotat.

I com es teixeixen tants conceptes alhora? Doncs molt fàcil (i molt difícil): en un deliciós caos organitzat dels tres intèrprets, que comencen a airejar conceptes vinculats al tema que ens ocupa, sense ordre ni solta ni volta, des dels free tours que s’ofereixen als turistes de Barcelona, farcits de mojitos, tapes i flamenc, fins a la història del jaciment maia de Chichén Itzá, els gratacels de Taipei, les geishes de Tòquio o un obrador de iogurts. Un generós compendi passat per la coctelera i salpebrat amb anècdotes –inventades o no, tant l’hi fa– dels protagonistes. Aquest bombardeig que s’imagina tediós i repetitiu esdevé, lluny del que es pugui imaginar, com un imant hipnòtic farcit de rialles.

I la posada en escena? Doncs no n’hi ha. O sí. Recorden el bagul que presidia la sala només entrar? Doncs s’hi amagaven peces d’un enorme trencaclosques que els actors munten en directe davant de tothom mentre diuen els seus textos. Així que l’obra dura el que es triga a tenir-les totes encaixades, això és, entre hora i mitja i dues hores, depenent de si s’afanyen o no. Fins i tot, alguns espontanis salten de les grades i els ajuden a completar l’enorme mosaic tot col·locant peces. I ells, agraïts, simpàtics com són.

Aquest és el quart dels cinc espectacles programats a l’Espai Lliure, que durant el primer semestre de la temporada s’ha cedit a la companyia La Ruta 40. Però més enllà dels somriures, que hi són, la peça també deixa un sabor amarg sobre les persones que necessiten aquests al·licients per omplir les seves vides. Gent que no viatja, sinó que fa el turista i l’únic que importa és acreditar que han estat a un lloc pel qual tothom sospira, que idealitzen un passat, construeixen records sobre una base de mentida o compren souvenirs fabricats expressament per a ells, però que no tenen res de locals.

“Ara ja no quedem per veure les diapositives dels viatges, perquè ja les hem vistes per Instagram”, diu un dels actors, sense afegir que s’ha perdut, per tant, el contacte humà i la festa que representava convidar familiars, amics o coneguts a casa per passar la vetllada tot recordant el viatge. Gran frase que resumeix un espectacle i que demostra que a Reiseführer n’hi ha prou amb el saber fer dels tres intèrprets per omplir l’escenari.