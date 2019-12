Mrs. Dalloway i les seves flors

Com hagués estat la meva vida si…? Aquesta pregunta ens la fem constantment en el nostre dia a dia, conscients de la renúncia que amaga cada decisió quotidiana. Mrs. Dalloway fa parada al TNC durant aquestes festes de Nadal amb tot un ventall de possibilitats sobre les diferents maneres d’afrontar els embats de la vida, des de totes les perspectives. Es tracta d’una adaptació de la novel·la homònima de Virginia Woolf que mostra, probablement, una alternativa al rumb vital que va tenir l’escriptora anglesa; un exercici per descriure l’altra cara d’una moneda que mai va estar girada.

Una escena de ‘Mrs. Dalloway’ al TNC. © Sergio Parra

Blanca Portillo encapçala el repartiment artístic amb una força i carisma que faciliten entrar dins del seu personatge, potser inspirat en la mare de Woolf, i farcit d’una superficialitat que per ella és la seva salvació. Només li preocupen les flors, i de fet la novel·la comença així: “La senyora Dalloway va dir que ella mateixa compraria les flors”. Aquest element esdevé un símbol i refugi per a la protagonista, i fins i tot acaba inundant l’escenari potser de forma una mica excessiva. Tanmateix, aquest personatge retrata el seny, la tria d’un marit convencional i seriós que pràcticament no veu perquè està abocat als seus negocis. És una vida matrimonial als antípodes del que va representar l’experiència real de Virgina Woolf, més aviat ben avinguda amb el seu marit, Leonard Woolf. És com un exercici del que hauria pogut ser la seva vida si hagués agafat un altre rumb.

En el cas de l’obra, però, Woolf també és representada per un altre personatge, de nova creació i que no surt a la novel·la original, però amb la idiosincràsia pròpia de l’autora britànica. Es tracta d’una dona submergida en un nou atac depressiu que no troba la felicitat per enlloc, ni tan sols al costat de l’agradable companyia de la seva parella. Finalment, com Woolf, acaba apostant pel suïcidi després d’escriure una carta de comiat a la seva parella, que aquí és calcada paraula per paraula respecte a la real. Podem dir que aquesta aportació de l’adaptació és un encert com a aclucada d’ullet a Woolf, per bé que en la seva novel·la era el marit d’aquest personatge el que patia un traumatisme. Una vegada més, aquest punt de la trama dona importància al valor de les decisions, de poder triar, com a exemple de feminisme. O millor dit: de guspira, en aquell moment, del que coneixem ara mateix com a feminisme.

Veiem com la senyora Dalloway va triar un marit assenyat, però tenia al seu abast altres opcions que va descartar. També en el cas del personatge de la seva filla aquest factor hi torna a ser present: se’n va amb la seva parella, una altra dona valenta i agosarada, o es queda en la comoditat de la seva vida benestant? La polaritat d’aquests dos personatges joves, de fet, és interessant perquè mostra diferents graus de llibertat: la filla mostra una llibertat interior i de consciència, mentre que l’amant representa una llibertat exterior que empresona la seva ànima. Tot plegat, és aportat amb encert per aquesta adaptació de Michael De Cock, Anna Maria Ricart i Carme Portaceli.

Brillant el moment que Portillo baixa de l’escenari i s’apropa a la platea com un homenatge al teatre, com si tot fos una festa i el públic fossin els convidats. La resta de l’elenc brilla amb més o menys intensitat en funció de cada personatge, però en general aconsegueix estar a l’altura. És un bon treball de direcció de Portaceli, que ha sabut fer brillar a tothom amb elegància, sense perdre l’esperit del text original. Mrs. Dalloway parla de feminisme, de les conseqüències de les decisions, de la importància d’haver-les pogut prendre i del passat. La nostàlgia del que ja no hi és, de la joventut com a gran símbol de la felicitat i la inconsciència, potser per error, és clar. Algunes persones, al sortir de la sala, comentaven perplexes els canvis de l’adaptació i altres feien palesa la falta de comprensió d’alguns punts del text. Tot i això, en general, no és una obra gens difícil. Si voleu entrar una mica més dins del món de Virginal Woolf i reflexionar sobre les diferents actituds vitals, aquesta és una bona oportunitat per fer-ho. El TNC acollirà Mrs. Dalloway fins al 4 de gener.