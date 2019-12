La Pepa ho ha tornat a fer. La Pepa Plana ha tornat a crear un espectacle rodó. Com al seu espectacle Giulietta de l’any 2000, on la protagonista no necessitava cap Romeu per fer el seu particular “Romeu i Julieta”, Pepa Plana afegeix a la mirada del pallasso una capa més de significat pel fet de ser una dona. Ser dona pallassa en un món (el del clown) majoritàriament masculí torna a ser un dels elements centrals, i de fet vertebrador, de l’espectacle, el primer encert del qual és el joc de paraules del títol de l’obra, “Veus que no veus”. Veus masculines que se senten, veus femenines que es recorden, veus que amb aquest espectacle es denuncien o es visibilitzen, s’assenyalen o s’homenatgen.

Nöel Olivé i Pepa Plana a ‘Veus que no veus’

“Veus que no veus” presenta la versió femenina de les anomenades “entrades clàssiques”, els números que inicien un espectacle de circ o enllacen escenes. A diferència d’espectacles anteriors, aquest cop en lloc d’un soliloqui Pepa Plana presenta un duo de pallasses. Comparteix escenari amb la versàtil actriu Noël Olivé, imponent com a pallassa Cara Blanca, que dóna el contrapunt clàssic a l’August de la Pepa Plana.

La gestualitat estrafeta del clown, els diàlegs juganers amb diferents nivells de lectura per a grans i petits, la repetició de les bromes, els equívocs i els constants jocs de paraules són els ingredients ideals per a una bona estona de riures, de relaxar el posat seriós que sovint duem de sèrie, de desconnectar de les preocupacions del dia a dia, de treure’ns per una estona la màscara d’adultes i adults per deixar expressar el nostre nen interior. I tot gràcies a la màscara més petita del món: el nas de pallasso, el nas de pallassa, en aquest cas.

Veus que no veus ens explica la història d’una pallassa que busca feina en un teatre on només hi ha lloc per a una actriu. S’hi enllacen escenes en un in crescendo d’hilaritat, amb gags plens de picades d’ullet, especialment per als adults, però que els més petits també gaudeixen d’allò més. La pallassa blanca serveix en safata els gags que la pallassa augusta condensa, desenvolupa i explota jugant amb les confusions, les plantofades i els fracassos amb els quals ens identifiquem i per això ens fan riure tant. La Noël i la Pepa juguen entre elles, juguen amb el públic, i pel mig del joc introdueixen elements per a la reflexió. “Una directora d’un teatre?” es pregunten, i ens pregunten.

L’escenografia suggerent de Xavier Erra ens situa en un teatre abandonat. L’equip artístic habitual que acompanya Pepa Plana ara s’ha enriquit amb la incorporació a la direcció de Joan Arqué.

La pallassa aspirant a actriu homenatja en els seus somnis de triomf a actrius que la van precedir: Margarida Xirgu, Mary Santpere, o dramaturgues com la Lluïsa Conillé. Els seus referents. Referents que són aquestes “veus que no veus” del títol de l’obra. I per què no les veiem? Doncs perquè no se’n parla… “Vols que en parlem?” repeteix als desprevinguts espectadors abordant-los amb la simpatia i la innocència de pallassa augusta.

I tant que volem. Volem que es parli d’elles. Volem sentir les seves veus. Volem que determinades paraules deixin de ser insults quan les dius en gènere femení; volem que els homes deixin “d’explicar coses” a les dones (el conegut com a mansplaining); volem que ens deixin parlar i ocupar els espais. Volem que personalitats del món de la cultura deixin de dir que “si no hi ha hagut dones pallasses haurà estat per alguna cosa”, volem que els infants d’avui en dia tinguin més referents que siguin dones, en tots els àmbits, volem que llegeixin històries i contes il·lustrats on apareguin dones pilot, científiques, astronautes, jugadores de futbol, hackers, pintores o escriptores i que els seus referents deixin de ser princeses esllanguides i desvalgudes que esperen presoneres, segrestades o adormides que un home les vingui a salvar.

Moltes i molts en tenim ganes que aquests espectacles no siguin necessaris, que no calgui denunciar, que no calgui cridar des de la ràbia contra la misoginia i el masclisme tan d’altres èpoques, tan, encara, d’avui en dia. Que estigui normalitzat veure una pallassa dalt de l’escenari, una dona presidint un país, dirigint un teatre, o que no sigui polèmic ni es consideri “fer ideologia de gènere” que la protagonista de la darrera pel·lícula d’Star Wars sigui una dona Jedi, i no un home Jedi. Mentre això no passi, el brunzit feminista seguirà assenyalant, mossegant, aixecant la veu, perquè s’ha acabat callar i empassar. Perquè de fet no només ens hi va la feina: ens hi va la vida.

Una mostra ridícula però significativa de com de necessari encara és aquest espectacle de la Pepa Plana: escrivint aquest text en un processador de textos han sortit unes molestes onadetes vermelles de l’autocorrector de català. Sabeu quina paraula no em donava per bona? Exacte: ‘pallassa’. I sabeu què m’ha suggerit amb un “volíeu dir…” o un “corregeix-ho sempre per…”? Exacte: pallasso. Sabeu quina opció he triat, oi? “Afegeix “pallassa’ al diccionari. Per descomptat.