La ciutat és dels fràgils

Hi ha un teatre a Barcelona que no té seu, però que perviu gràcies a la voluntat i el compromís d’un col·lectiu d’artistes i veïns que s’entesten a insuflar-li vida. A l’espera que el consistori barceloní materialitzi el seu futur, el Teatre Arnau, el més antic del Paral·lel i l’únic exemple arquitectònic que resta a la ciutat dels antics teatres de barraca, any rere any presenta nous espectacles allà on el vulguin acollir sota la firma d’Arnau Itinerant. Els dies 20 i 21 de desembre va estrenar a la Lleialtat Santsenca la seva última proposta: Com menja un caníbal.

Cartell de l’espectacle Com menja un Caníbal | Font: La Virgueria

Coproduïda amb la companyia La Virgueria, que celebra el seu desè aniversari amb aquest espectacle, el més ambiciós que ha fet fins ara, Com menja un caníbal és una història d’històries que hibrida el llenguatge teatral amb el llenguatge circense. Una història dels fràgils, de les persones que habiten els marges, d’aquells que el sistema capitalista ha deixat de banda per no ser prou productius, escrita i dirigida per Isis Martín i Aleix Fauró i explicada per un equip de 25 persones i 10 intèrprets.

Provinents d’Obón, un poblet de les Conques Mineres d’Aragó al costat del riu Martín, Dora i els seus germans arriben a la Barcelona gris i fabril de la postguerra que tan bé va saber retratar Carmen Laforet. Tanmateix, de la mà dels fràgils, Dora descobreix un món més amable i acolorit que el de l’autora de Nada, ja que, com li recorda l’Home de les cames de vidre, “sota la superfície del nostre món hi ha un altre món on tot és possible”. En aquest món subjacent a la grisor franquista hi ha El Garito, un lloc potser imaginari, potser real, on es reuneixen els fràgils de la Barcelona del Congrés Eucarístic, de la Nevada del 62 o de les Olimpíades del 92.

Dora i Luís, el seu germà amb discapacitat intel·lectual, descobriran que, tal com resa el dogma dels fràgils, “tot és art si hi parem atenció suficient” i que, en el fons, la ciutat és dels fràgils i no pas dels caníbals: els privilegiats, els grans propietaris, els capitalistes, els burgesos, etc. Que els petits detalls quotidians són els que configuren el món i fan avançar la història, una posició semblant a l’adoptada pel Premi Nobel de Literatura Peter Handke a la seva contemplativa i poètica obra L’hora en què res no sabíem els uns dels altres.

L’equip de Com menja un caníbal assajant | Foto: Atrium de Viladecans

El muntatge immersiu, oníric i poètic de La Virgeueria i l’Arnau Itinerant ens mostra la fragilitat dels caníbals i el canibalisme dels fràgils i ens adverteix, a través de Dora, que en algun moment de la nostra història, tots podem arribar a ser caníbals. L’important és saber apreciar la vulnerabilitat i la interdependència com a característiques essencials dels éssers humans, saber quina és la nostra força conjunta i quines idees deixem al nostre pas; l’important és saber apreciar-nos com a diversament vulnerables, perquè si tots podem arribar a ser caníbals, tots també tenim una fragilitat o altra i no cal avergonyir-se’n, ja que això ens defineix com a persones.

L’ambient immersiu i oníric de l’obra queda especialment reforçat per la distribució del públic dins del sorprenent espai escènic, amb perxa, trapezi i piano inclosos, firmat per Sebastià Brosa, Paula Font i Paula González i per la magnífica banda sonora interpretada en directe per Clara Peya i complementada de forma impecable pel disseny de so de David Ribas.

Amb escenes molt ben coreografiades per Patrícia Bargalló i la mateixa Isis Martín, com la de l’arribada a l’Estació de França, l’obra avança per les diferents històries dels fràgils entre cançons, diàlegs i acrobàcies fins a arribar al colpidor i combatiu monòleg final de Dora encarnada per Maria Pau Pigem.

Com menja un caníbal és un espectacle digne de l’Arnau Itinerant, de la Virgueria i de la Lleialtat Santsenca, entitats, totes tres, amb un fort compromís social, veïnal i memorial, que omple d’esperança i alegria en veure’l i que esperem retrobar ben aviat als escenaris barcelonins. Pensem que tindria una cabuda excel·lent al nou Teatre Lliure de Juan Carlos Martel, no només per la seva temàtica, sinó per totes les activitats complementàries i pedagògiques desplegades arran d’aquest projecte i que Marta Ossó explica molt bé en aquest article.

De moment, al gener l’obra passarà per l’Atrium de Viladecans (18/1) i pel Principal d’Olot (31/1). L’Escena Nacional d’Andorra i el Teatre Municipal de Lloret de Mar, coproductors de l’espectacle, també l’acolliran al llarg del 2020, així com els municipis de Manresa, Vilanova, Figueres o Sant Cugat del Vallès.

Si passa prop de casa vostra, no us el deixeu perdre, perquè l’espectacle està tan ple de detalls, que caldria més d’un visionat per copsar tota la feina que fan en escena els seus intèrprets.