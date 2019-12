Intel·ligència col·lectiva a escena

Després de 4 mesos d’investigació i experimentació escènica, el col·lectiu teatral Mos Maiorum ha presentat al Teatre Lliure el work in progress del que serà el seu proper espectacle: Turba. Què pot fer un cos? Què poden fer molts cossos? Encara queda una setmana per assistir-hi com a públic. En parlem amb Ireneu Tranis, membre fundador d’una companyia que no podem perdre de vista.

Foto de portada de l’espectacle

Qui sou Mos Maiorum?

Som un col·lectiu teatral especialitzat en teatre d’investigació, immersiu i de denúncia. Fem teatre documental des de fa gairebé cinc anys. Conformem la companyia l’Alba Valldaura, la Mariona Naudín i jo, però l’equip de Turba també inclou el Nicolas Chevalier i la Maria Garcia Vera. I també compta amb la col·laboració, ja habitual, de Pol Queralt, Guillem Llotje i Clàudia Vilà Peremiquel. La marca de la casa és l’ús de la tècnica d’origen anglosaxó del verbatim. Tal com ho fem nosaltres, la tècnica consisteix a fer entrevistes a testimonis, editar-les i reproduir-les pulcrament, de manera que es creï un efecte de versemblança a escena. Així aconseguim que els testimonis parlin directament, per boca de l’intèrpret, a públic. L’espectador no veu un documental, sinó que viu un documental.

Al nostre primer espectacle, que dona nom a la companyia vam investigar sobre la frontera sud; Gentry, el segon espectacle que vam presentar i que es podrà tornar a veure aquest gener a l’Antic Teatre, tracta sobre la gentrificació a Barcelona. Aquest semestre, com a companyia resident del Teatre Lliure, hem estat fent treball de recerca a partir del concepte de turba.

Què és una turba?

Les definicions que trobem als diccionaris són ambigües i contradictòries. Un moment turbàtic és, per a nosaltres, aquell en què una massa entra en un estat d’efervescència i du a terme una acció de manera col·lectiva. La massa excitada fa que es fusionin les voluntats i es perdi la noció d’individualitat, aleshores és quan el grup actua com un ens sense normes morals preestablertes i amb un objectiu clar, ja sigui assaltar un parlament, celebrar un gol, apallissar algú o fer un ritual iniciàtic.

El filòsof i antropòleg Manuel Delgado, en qui ens hem basat molt, afirma que les masses pensen i pensen bé. La turba s’associa habitualment a allò irracional, al caos, al descontrol o a l’absurd, però els moments turbàtics sempre tenen un sentit, sempre van dirigits a un objectiu concret. El moment turbàtic demostra una intel·ligència col·lectiva.

Si en un d’aquests moments es produeix destrucció, aquesta anirà sempre dirigida a objectius simbòlics concrets. Per posar un exemple, en una manifestació anticapitalista es destrossaran bancs, no botigues de joguines! El cas dels contenidors barcelonins també és paradigmàtic. Venim d’una tradició ritual de foc i de fogueres i els contenidors cremen molt bé.

Proposta escènica: Turba

Esteu presentant un work in progress…

Sí. I estem rebent un feed back molt bo per part del públic. La gent és molt conscient que no veuran l’espectacle acabat, sinó part del procés de creació. La veritat és que, tot i que hi falten els acabats, ja es pot intuir la forma que tindrà el moble.

Hem dividit la presentació del work in progress en dues parts: ‘Anatomia de la turba’ i ‘Proposta escènica: Turba’.

Anatomia de la turba…

Podríem definir aquesta primera part com un espectacle de la teoria de l’espectacle. Ens semblava necessari presentar el fruit de la investigació teòrica i pràctica que hem construït durant aquests tres mesos i mig de residència. Hem obert diverses vies d’investigació furgant en l’antropologia, el cinema, la literatura, l’escena o la música. A Anatomia de la turba parlem del nazisme a partir de les teories de Hannah Arendt, presentem l’entrevista que vam fer al cap de la brigada mòbil dels mossos d’esquadra, ens posem en la pell de testimonis de moments turbàtics, d’antropòlegs, cantem càntics nacionalsocialistes… Ho fem mentre analitzem amb profunditat els tres tipus de turba que hem discernit: la turba revolucionària, la turba reaccionària i la turba ritual, exposem els diversos estadis pels quals una massa ha de passar perquè puguem parlar pròpiament de turba i exposem les nostres contradiccions com a creadors.

Però per parlar de turba cal una massa, calen molts cossos…

Per això la “segona part” de la presentació compta amb més de vint persones provinents del teixit associatiu barceloní que, tot i no ser professionals de les arts escèniques, s’han bolcat absolutament al projecte. Amb ells hem dut a terme experiments sociològics, hem fet molt de treball coreogràfic, hem tastat el ritual. Les seves experiències personals també han ajudat a conformar el cos de l’embrió d’espectacle.

Proposta escènica: Turba

Heu arribat a algun tipus de certesa o conclusió a nivell teòric o escènic?

Sí i no. A nivell teòric, hem fet un procés d’aprenentatge on hem entès que l’individu és una ficció, un relat. Allò pròpiament humà és, en realitat, el grup, la massa. Sempre funcionem com a grup. La turba és un comportament fundacional de la humanitat. Qualsevol forma de societat ha començat i acabarà amb una turba, ja sigui revolucionària, reaccionària o ritual.

Quan podrem veure l’espectacle complet?

Hi ha converses obertes amb el Festival Grec i el Teatre Lliure, però encara no hi ha una data fixada. L’espectacle final serà possiblement una barreja dels dos fragments en progrés que es poden veure, encara, aquesta setmana.

Podeu veure Anatomia de la turba dimecres 18 i dijous 19 de desembre, a les 6 de la tarda i Proposta escènica: Turba del divendres 20 al diumenge 22 de desembre, a les 6 de la tarda. L’entrada és gratuïta però cal reservar plaça. Ho podeu fer a la pàgina web del teatre Lliure o a la pàgina web de la companyia.