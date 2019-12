Obtingueu entrades per Feliç Diwali subscrivint-vos a Núvol.

A mitjans del 2018, la companyia Apunta Teatre SCCL es va convertir en la nova gestora de la Sala Versus Glòries, des de llavors ja hi han presentat diversos espectacles: van passar-hi l’estiu amb El funeral de Mary-Lin i ara tornen a la càrrega amb un thriller còmic de Xavi Morató.

Imatge promocional de Feliç Diwali, la nova proposta de Xavi Morató i Apunta Teatre SCCL

Morató és, juntament amb el compositor Gerard Sesé, autor d’alguns dels musicals més irreverents que s’han estrenat a Barcelona els últims temps: l’any passat van sorprendre al Teatre Gaudí amb El futbol és així (de gai) i abans ja havien arrasat amb Generació de merda, representat a quatre teatres diferents de la ciutat entre el 2014 i el 2017.

El talent d’aquest director, dramaturg i guionista de la revista satírica El Jueves, no es limita només als musicals tal com demostren algunes de les seves dramatúrgies guardonades: el 2014 va guanyar el prestigiós Premi Born amb l’obra Un peu gegant els aixafa a tots i el 2015 el Premi Ciutat de Manacor Jaume Vidal i Alcover amb Boom Boom Boom.

Ara, del 19 de desembre al 2 de gener, podrem gaudir de la seva nova comèdia: Feliç Diwali, una obra on quatre socis d’una start-up, interpretats per Ramón Godino, Alberto Lozano, Joan Martínez i Toni Soldevila, seran víctimes d’un xantatge després que uns hackers els hagin robat les dades personals dies abans de Nadal. Podran amagar els seus secrets en un món on cada acció que fem deixa rastre a Internet? Descobriu-ho en aquesta cinquena producció de Apunta Teatre SCCL.