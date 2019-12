El Grec creua l’oceà

Si no sabeu què regalar aquestes festes, el Grec Festival de Barcelona recupera el Val Regal Grec, que per només 60 euros permet comprar quatre entrades per al festival. Aquest 2020, la volta al món del Grec farà parada a Llatinoamèrica, d’on podrem veure espectacles de Mèxic, Colòmbia, Xile, Argentina o Brasil. Diàlegs transoceànics que es podran veure a diferents teatres de Barcelona durant tot el mes de juliol. A més, i com és marca de la casa, el Grec seguirà apostant pels creadors i el talent local.

L’escriptora xilena Isabel Allende. @ Pep Herrero

Quan l’escriptora xilena Isabel Allende va recollir el Premi Internacional de Novel·la històrica Barcino es va fer públic que a l’estiu del 2020 podríem veure a Barcelona l’adaptació teatral de la seva novel·la més cèlebre. La directora Carme Portaceli portarà a escena La casa de los espíritus, en una coproducció del Teatro Español, el Grec 2020 Festival de Barcelona i Focus, amb dramatúrgia d’Anna Maria Ricart. Després d’adaptar Jane Eyre o Mrs. Dalloway (que es pot veure actualment al TNC), la directora valenciana s’ha fixat en la primera novel·la d’Isabel Allende. La història de les quatre generacions de la família Trueba, que s’ha traduït a més d’una vintena de llengües, serà un dels plats forts de la pròxima edició del Grec.

La muntanya de Montjuïc serà, un any més, l’epicentre del festival, amb el que es coneix com el Grec Montjuïc: el Teatre Grec, el Teatre Lliure, el Mercat de les Flors i la Sala Hiroshima. El Grec Ciutat arribarà a la majoria de sales de la capital catalana, on predominaran les estrenes de les companyies i noms locals. El Grec és el festival d’estiu de Barcelona, i tot i que any rere anys porta alguns dels noms més importants de la creació internacional, no oblida que és també un aparador de la millor creació local, presentada a tots els espectadors interessats.

Imatge promocional de ‘La melancolía del turista’, de Shaday Larios i Jomi Oligor

Després de passar per Grècia, La ruta de la Seda, Oceania i Amèrica, el 2020 el festival dirigit per Francesc Casadesús farà parada a Llatinoamèrica, en la seva particular volta al món. A Catalunya hem rebut sovint la visita de creadors d’Argentina (Javier Daulte, Rafael Spregelburd o Claudio Tolcachir), d’Uruguai (Sergio Blanco o Gabriel Calderón), Xile (Teatro Cinema, Marco Layera), Mèxic (Lagartijas tiradas al sol, Teatro Línea Sombra) o Brasil (Christiane Jatahy). El festival gironí Temporada Alta ha sigut, molt sovint, la porta d’entrada d’aquests artistes a casa nostra, i enguany el Grec vol promoure les coproduccions entre les dues bandes de l’Atlàntic, per crear sinergies entre creadors catalans i llatinoamericans. De moment, i a part de l’adaptació teatral de La casa de los espíritus, ja sabem que al Grec 2020 es podrà veure la instal·lació sonora i visual Dimonis (creació de Cabosanroque sobre els exorcismes realitzats per Jacint Verdaguer) o l’espectacle La melancolía del turista, de la mexicana Shaday Larios i el navarrès Jomi Oligor. Oriol Puig Taulé va veure aquests dos espectacles al cap de setmana de programadors del Temporada Alta, i en va parlar en aquesta crònica.

Si compreu (o regaleu) el Val Regal Grec, disposareu de quatre entrades a 15 euros cadascuna per veure qualsevol dels espectacles del festival. Qui ho diu que ser previsor no té premi?

Podeu adquirir-lo si cliqueu aquest enllaç.