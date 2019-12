El doble atzar de Joan Brossa

L’atzar sovint afavoreix coincidències capritxoses, per això era un dels elements preferits de Joan Brossa, el poeta avantguardista català més reconegut del segle XX. El passat 9 de desembre, en l’última sessió del cicle de converses Ens va fer Joan Brossa, aquestes casualitats atzaroses es van fer més que evidents gràcies als paral·lelismes existents a les carreres artístiques de Julieta Serrano i Sílvia Bel. Ambdues actrius van protagonitzar, en èpoques diferents, una obra que va suposar l’impuls definitiu de les seves respectives carreres professionals: La Xarxa, una versió brossiana de Tristany i Isolda.

Joan Brossa. |

Julieta Serrano va estrenar-la en primícia el 1954 a casa del Doctor Joan Obiols, un dels grans mecenes culturals de la Barcelona franquista i protector dels avantguardistes del Dau al Set, el grup artístic de Joan Brossa. Sílvia Bel va protagonitzar-la el 2005 en una versió dirigida per Josep Maria Mestres, que fou àmpliament celebrada per la crítica i el públic, estrenada al petit Brossa Espai Escènic. Un teatre fundat pel poeta el 1997, juntament amb Hermann Bonnín i el mag Hausson, que posteriorment es va traslladar a la Seca Reial de la Corona d’Aragó, on encara perviu, amb el nom d’Escenari Joan Brossa, com a integrant de la Xarxa de Fàbriques de Creació de Barcelona.

Els paral·lelismes no s’acaben aquí. Totes dues actrius han estat guardonades amb l’anell del Premi Memorial Margarida Xirgu, Julieta Serrano el 1999 i Sílvia Bel el 2012, i ambdues van mudar-se a Madrid, on van triomfar ràpidament tant en el cine com en el teatre, només començar les seves respectives carreres i just després de protagonitzar una obra de Brossa.

Tot això va revelar-se en la dissetena i última sessió del cicle de converses endegat per la Fundació Joan Brossa amb l’objectiu de commemorar el centenari del naixement de l’artista. Parafrasejant el títol del mític poemari de Brossa de 1950, el cicle “Ens va fer Joan Brossa” ha permès evidenciar el seu caràcter intergeneracional i la vigència de la seva obra tot reunint, de gener a desembre, creadors i estudiosos que van establir una relació estreta amb l’artista amb d’altres de més joves que no el varen arribar a conèixer, però que, d’una manera o altra, se senten influïts per la seva obra.

Julieta Serrano va explicar que va conèixer Joan Brossa de molt jove a casa del Doctor Obiols. Ella feia teatre d’aficionats a Sants, barri on va néixer i créixer, però com que creia impossible guanyar-se la vida només actuant, va començar a treballar com a dibuixant i il·lustradora, oficis que estudiava a la Llotja de Barcelona. A principis dels anys 50, una actriu de l’Orfeó de Sants va recomanar-la per fer alguns papers al Teatre Romea. Gràcies a allò, el director Josep Centelles la va cridar per oferir-li un paper en una obra que s’havia d’estrenar i assajar a casa del Doctor Obiols: La Xarxa. Serrano, que llavors tenia 21 anys, confessa que l’estrena del 1954 va ser una versió lliure de Centelles, molt retallada (hi mancava tot el primer acte!), feta amb el beneplàcit de Joan Brossa. Tanmateix, ella no s’adonà d’aquest fet fins que no va llegir edicions contemporànies del text.

L’actriu explica que Brossa la va encisar de seguida. El descriu com un home ple de coneixements, gràcies al qual va descobrir aspectes de l’art i de la poesia que ella desconeixia, i assegura que li va obrir moltes finestres. Van travar una forta amistat gràcies a les llargues passejades que feien junts cap a casa després dels assaigs. Serrano explica que sovint s’asseien a xerrar als bancs dels fanals modernistes del Passeig de Gràcia i que, en més d’una ocasió, va acabar anant a casa del poeta a la Plaça Molina. De Brossa, Serrano en va extreure dos grans coneixements: la connexió amb la pintura moderna i avantguardista i el sentit de l’humor. “Vaig aprendre a riure amb ell, jo llavors era molt seriosa, molt dramàtica i ell era molt divertit malgrat el seu aspecte agre; el seu sentit de l’humor va ser una gran descoberta.”

Malauradament, aquesta relació d’amistat i admiració mútua es va veure estroncada quan, poc després d’estrenar La Xarxa, Julieta Serrano se’n va anar a Madrid. Serrano va confessar que “ell l’estimava més que el que ella l’estimava.” Durant un temps, Brossa li escrivia poemes amorosos i quan ella va decidir marxar, el poeta s’enfadà molt: li arribà a dir que “no la volia veure mai més”. L’actriu va saber que el poeta s’havia ofès molt quan, al cap d’uns anys, va veure publicats, sense cap dedicatòria, tots els poemes amorosos que el poeta li havia fet a mitjans dels anys 50. La ruptura va ser profunda i durà 25 anys, del 1954 al 1979. Aquell any, Serrano i Brossa es van reconciliar gràcies a un cop d’atzar.

Julieta Serrano i Silvia Bel a la Fundació Brossa | Foto Manel Guerrero

Serrano era a Barcelona girant una obra del Centro Dramático Nacional dirigida per Carlos Gandolfo: Los veraneantes, de Màxim Gorki. Un dia, Jeaninne Mestre, companya de repartiment de Serrano, li va demanar si volia acompanyar-la a una exposició de Brossa que es feia a la ciutat, ja que ella havia conegut a l’artista [segurament era l’exposició inaugural de la Galeria 491] i, malgrat algunes reticències, Serrano hi accedí. Aquell dia, a la galeria, hi havia, per casualitat, l’artista que li havia dit que no la volia veure mai més. Tot i la tensió inicial, de seguida es van posar a xerrar com si res no hagués passat i, fins i tot, van acabar sopant junts i bromejant sobre la seva antiga relació.

Per la seva banda, Sílvia Bel va trencar una norma no escrita d’aquestes trobades en confessar que ella sí que havia arribat a conèixer personalment Joan Brossa. Acabats els seus estudis a l’Institut del Teatre, l’actriu va participar al Festival Grec de 1998 amb l’espectacle Quan serà pintada una escena de fons sense fi?, una obra dirigida per l’enyorat Moisès Maicas creada a partir de diverses peces breus del poeta. Joan Brossa, que moriria al desembre d’aquell mateix any, va assistir a alguns dels assaigs per oferir-los consells. En una d’aquelles visites, Brossa va regalar un joc de cartes irregulars a l’actriu dient-li que “les cartes són l’atzar” i que perquè existís una baralla com aquella, calia la coincidència “d’un doble atzar: el de les cartes i el de la impremta.” L’actriu guarda aquella baralla de cartes com un tresor i va tenir la deferència de dur-la i compartir-la amb els assistents a la xerrada. Seguidament, l’actriu va explicar una divertida anècdota de l’espectacle de Maicas.

Havien convidat Joan Brossa a l’estrena de l’obra al Mercat de les Flors i, enmig dels aplaudiments finals, el poeta es va aixecar i va proclamar: “això no és un teatre ni és res, això és una merda!”. La indignació de Joan Maria Gual, llavors director de la institució, va ser majúscula. El problema era que Joan Brossa, tan aficionat com era a les anomenades arts parateatrals, havia escrit aquelles peces pensant en un muntatge íntim d’estil cabaretesc, amb transicions fetes amb cortinatges, apujant i abaixant telons, però el Mercat de les Flors, tan gran com és, no n’ha tingut mai, de teló!

Després, Sílvia Bel va relatar la seva experiència amb La Xarxa i va confessar que aquesta obra va ser un abans i un després a la seva carrera: “La meva vida a la professió la va canviar aquell paper en aquell petit teatre”. Poc després de l’obra de Maicas, Bel, com Serrano, es va mudar a Madrid, on va treballar-hi més de cinc anys. Allà va ser mare, es va casar i divorciar, i quan va decidir tornar a Barcelona es va trobar, com passa sovint als actors, sense feina i sense contactes. Va sobreviure fent classes i altres feines fins que un dia, a l’Institut del Teatre, mentre preparava un recital amb el poeta Albert Roig, el director Josep Maria Mestres, antic professor seu, li va oferir el paper protagonista de La Xarxa.

Un cop més, l’atzar hi va tenir un paper fonamental. I és que els cops d’atzar, tan aviat inspiren poetes com Brossa, com ajuden o estronquen carreres prometedores d’actrius i actors. Bel va explicar que durant els assaigs del muntatge de Mestres, no podia evitar preguntar-se si estaria a l’altura de la Julieta Serrano i que quan li van tenyir els cabells perquè a l’obra es deia que el seu personatge era ros, va protestar dient: “la Julieta no és rossa i al Brossa ja li semblava bé que ho fes ella!”. La vetllada va finalitzar amb la lectura d’alguns dels poemes que Brossa havia dedicat a Serrano i que Sílvia Bel havia seleccionat expressament per a l’ocasió. La majoria d’aquests poemes són dels anys 50 i es troben recollits en obres com El tràngol, Cant i Festa. Són composicions com Júlia, Ànsies, Camí al davant o el que per a molts és un dels grans poemes amorosos de Brossa: Tu. Curiosament, l’atzar va voler que aquest poema fos protagonista d’una altra trobada del cicle “Ens va fer Joan Brossa”: a la desena sessió, a principis de juliol, els poetes Enric Casasses i Blanca Llum Vidal ja van llegir-lo i analitzar-lo.