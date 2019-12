La Fàbrica de Creació Fabra i Coats organitza aquests dies Seguim esperant. Beckett des de les Arts, un cicle d’activitats amb motiu del 30è aniversari de la mort del poeta i dramaturg Samuel Beckett. El cicle gira entorn de la influència de l’autor en les arts contemporànies. Fins al 21 de desembre podem veure, doncs, com diversos artistes contemporanis adopten i adapten Beckett a través de les arts.

Samuel Beckett

L’artista Dora García fa una revisió de la pel·lícula Film (1965), amb guió de Beckett. Film (Hótel Wolfers) és una peça d’onze minuts de durada, filmada en blanc i negre que entrellaça dues narratives. La part visual de l’obra presenta un recorregut per l’interior de la cèlebre Maison Wolfers de Brussel·les. L’artista utilitza la càmera subjectiva com un ull distret que avança lent i escaneja l’interior de la mansió. Paral·lelament a la imatge, es desenvolupa l’àudio de la peça, amb el mateix ritme sinuós. Es tracta d’una descripció en veu masculina que no té a veure amb les imatges. A través d’aquesta doble narració d’àudio i vídeo, l’artista converteix l’espectador en el subjecte partícip d’un escenari que es mou entre la realitat i la ficció. L’obra es projecta cada tarda a l’Espai Zero.

Una altra proposta del cicle és la reinterpretació que l’artista Lúa Coderch fa de la peça teatral Not I (1973). Una reinterpretació audiovisual que s’emetrà al programa Pantalles de Betevé avui a les 22.20 h. No Yo és un monòleg de 21 minuts on una boca explica fragments d’una història dolorosa que, segons diu, no li pertany. El vídeo enllaça amb una sèrie d’obres que giren al voltant d’un personatge inventat per Coderch el 2012. Un personatge inspirat en un text de la poeta canadenca Anne Carson sobre la nimfa Eco. L’artista utilitza aquestes referències per explorar diferents qüestions relacionades amb la veu, la parla i el discurs.

A partir de la nova traducció d’Esperant Godot, l’escriptor Josep Pedrals dialogarà aquesta tarda –a les 19 h– amb l’artista i activista Marcelo Expòsito a la llibreria La Tribu. Una conversa que girarà entorn de la complexitat de traduir Beckett; de tot el que es perd i es guanya amb cada traducció. La Sala Beckett ha encarregat a Pedrals una nova traducció d’Esperant Godot i el poeta l’ha fet contrastant tres versions: l’original en francès (En attendant Godot, 1952), la traducció a l’anglès del mateix Beckett (Waiting for Godot, 1955) i l’única que existia en català, de Joan Oliver (Tot esperant Godot, 1960). Pedrals ha seguit les paraules de l’autor, però també s’ha pres les seves llicències. La primera diferència que trobem en la traducció és el títol: el traductor ha prescindit del tot que va proposar Oliver.

I per acabar tornem a la Fabra i Coats, on aquest divendres (a les 19 h) l’actriu i ballarina Alba Sanmartí tancarà el cicle amb una lectura en clau coreogràfica creada per a l’ocasió. A DIDI & GOGO – Vaig fer-ho? Vés, vés, Sanmartí transforma Esperant Godot en una proposta de ball. A partir del plantejament que Beckett proposa a Quad i altres peces per a la televisió, la ballarina centra la seva obra en allò que ha estat escrit per ser vist i no pas en la cosa escrita per ser dita. La peça parteix de premisses que estan més a prop de les arts visuals que de la tradició teatral.

Podeu trobar més informació sobre el cicle Seguim esperant. Beckett des de les Arts fent clic aquí.