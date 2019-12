Sense eleccions no hi ha democràcia. Però un excés d’urnes no fa que hi hagi més ni millor democràcia. La democràcia és alguna cosa més que un procediment per escollir i treure governants.

«Sit and talk«.

Una democràcia funcionarà millor com més bona sigui la percepció que la ciutadania tingui dels partits, els lideratges i les institucions i sobretot com més gran sigui la confiança interpersonal que la ciutadania es professa entre ella i amb les institucions. Lògicament, més forta serà aquesta democràcia en la mesura que les institucions de govern siguin capaces de recollir les demandes que amb una certa entitat s’expressen des de la ciutadania amb l’objectiu de buscar la seva resolució.

Espanya està recorrent el camí invers. En opinió de molts, la democràcia a Espanya s’està debilitant i en opinió dels més joves ha deixat d’existir. La classe política ja no els representa i les institucions no són un espai des d’on resoldre el present i projectar el futur. La política democràtica ha fallat en el seu propòsit integrador i els canals polítics per canalitzar, negociar i matisar les demandes ciutadanes i elaborar respostes s’han bloquejat. La política entesa així ha penjat el cartell d’absent i ha cedit tot l’espai a la política de l’autoritat, és a dir, a la llei i l’ordre, l’ús de la força, la violència policial, la repressió i el càstig judicial.

Aquesta és l’arrel dels aldarulls i de la violència que ha tret el cap a Catalunya arran de la sentència del Procés, tot i que no ho fa només contra aquesta sentència. La violència crida violència, per això aquesta resposta en forma d’aldarulls s’ha d’erradicar. Ara bé, creure que només estem davant un problema d’ordre públic consagrarà els aldarulls en una via estructural de demanda política.

Calen altes dosis de política democràtica, de diàleg, negociació i reconeixement de l’altre. És urgent fer realitat el «Sit and talk», si no ho volem perdre tot.

Columna d’opinió publicada al número de desembre de «Serra d’Or». Llegeix-la en paper o en digital!