Benvinguts anys 20!

Encetem nova dècada amb un article de Francesc-Marc Álvaro que compara el context social, polític i econòmic dels anys vint del segle XX amb el context dels anys vint que acabem de començar.

Entrevistem l’escriptor de Perpinyà Joan-Lluís Lluís, comentem les efemèrides, els aniversaris i les commemoracions d’aquest 2020 i presentem els nous col·laboradors de les columnes d’opinió. Parlem del dissenyador Victor Papanek, de la literatura traduïda al català sobre els gulags a l’URSS i publiquem tres panorames literaris de llibres religiosos, de música clàssica i de poesia.

Coneixem millor la companyia teatral Agrupación Señor Serrano, conversem amb l’estudiosa del cinema clàssic de Hollywood Núria Bou i parlem de les showwoman televisives i la seva lluita per triomfar dins un món dominat per homes. Tot això i més al número de gener de 2020, de «Serra d’Or».

Els bojos anys vint, un altre cop?

Francesc-Marc Álvaro parla dels anys vint que tot just ara comencem: «La crisi econòmica, la crisi climàtica, les disfuncions de la democràcia, les migracions, les noves desigualtats…»; i fa referència al que es viure ara fa cent anys quan, després de la Gran Guerra, es van viure uns anys d’optimisme: «La ingenuïtat que va engalanar la joventut dels nostres avis provenia de pensar que la guerra no es repetiria perquè s’havia arribat a un límit impossible de superar. Ara sabem que no hi ha límits.»

I per això a la coberta de la revista, dues cares de dos joves: una dels anys vint del segle XX i l’altra dels anys vint del segle XXI.

Entrevista a l’escriptor de Perpinyà Joan-Lluís Lluís

Encetem l’any 2020 amb una conversa a l’escriptor i traductor Joan-Lluís Lluís. Amb Anna Ballbona parlen de la seva darrera novel·la Jo soc aquell que va matar Franco, en què fa una ucronia sobre la Guerra Civil. També parlen de l’ús de la llengua que hi fa i de com ha sorprès el lector.

Explica la seva visió actual de la llengua catalana i l’ús social que se’n fa: «Molta gent a Catalunya té la idea que el català és una llengua petita o molt petita. I no és veritat. […] El català és entre la vuitantena i la norantena llengua més parlada al món. Això no és en cap cas ser una llengua petita.»

Els seus referents literaris, el premi Sant Jordi i algunes de les seves últimes obres són els altres temes de conversa.

Joan-Lluis Lluis | Ester Roig

Efemèrides, aniversaris i commemoracions de 2020

Com cada començament d’any, oferim les efemèrides, els aniversaris i les commemoracions més destacades per a aquest 2020. Joan Josep Isern comenta, per exemple, els dos-cents anys del naixement del filòsof Francesc Xavier Llorens i Barba; cent setanta-cinc anys dels naixements de Dolors Monserdà o d’Àngel Guimerà; cent cinquanta anys de la revolta de les Quintes, a Gràcia, i la consegüent publicació del primer número de «La Campana de Gràcia»; cent vint-i-cinc del naixement de la poeta i folklorista Palmira Jaquetti i de la mort de Pitarra; cent anys de l’assassinat de Francesc Layret i del naixement del poeta Jordi Pere Cerdà, de l’historiador Josep Benet o de mossèn Ballarín; enguany faran noranta anys l’actriu Montserrat Carulla i l’expresident Jordi Pujol; vuitanta, Gabriel Janer Manila o Raimon; farà cinquanta anys de la tancada d’intel·lectuals a Montserrat i del retorn fugaç de Josep Carner a Catalunya; vint-i-cinc anys que Antoni Bassas va presentar i dirigir «El matí de Catalunya Ràdio» i vint que RAC1 va començar la programació radiofònica, i que ens va deixar Ovidi Montllor; en farà quinze de la sortida del primer número del diari «Ara». Aquests només en són alguns exemples.

Montse Barderi, Xavier Domènech i Lluís Muntada: nous col·laboradors

Comencem l’any amb tres nous col·laboradors a les columnes d’opinió: l’escriptora Montse Barderi, que acaba de guanyar el premi Prudenci Bertrana de Novel·la, l’historiador i polític Xavier Domènech, i l’escriptor i doctor en Filosofia i Lletres Lluís Muntada.

A opinió, l’article de Jaume Fabre parla del boom de la premsa de barris ara fa cinquanta anys.

Victor Papanek al Museu del Disseny

«Cap disseny és neutre. Tot disseny té conseqüències socials, mediambientals i ecològiques.» Victor Papanek és un dels dissenyadors més influents del segle XX, alhora que motiva la reflexió al voltant dels valors del disseny al segle XXI. Podem veure una mostra de l’obra de Papanek al Museu del Disseny i també la seva influència en autors contemporanis.

Literatura testimonial en català sobre els gulags

Fèlix Edo Tena ens introdueix a la literatura testimonial dels supervivents dels camps de treball soviètics, dels gulags. Varlam Xalàmov, Alexandr Soljenitsin i Serguei Dovlàtov són tres dels noms que podem llegir en català. Tots tres ens ofereixen les seves mirades enfront del límit. «Xalàmov no pot evitar sentir-se sorprès per com l’ésser humà aconsegueix sobreviure a anys plens d’humiliacions, fred i gana. Als camps hi ha, malgrat tot, la confiança de l’ésser humà. Només hi ha un pecat: convertir-te en botxí.»

Boris Vian, 100 anys del naixement

Miquel Pujadó commemora el centenari del naixement de Boris Vian, enamorat del jazz, escriptor inclassificable i autor d’algunes de les millors cançons del seu temps. A més, també publica la seva habitual discografia catalana recent amb noms com Feliu Ventura o Jofre Bardají.

L’Agrupación Señor Serrano: innovació escènica i experimentació

El que caracteritza els espectacles de l’Agrupación Señor Serrano és que «combina la tecnologia digital amb recursos que podem considerar convencionals dins la performativitat». Enric Ciurans explica la trajectòria d’aquesta companyia, reconeguda internacionalment per la seva innovació escènica, i comenta algunes de les seves obres més destacades, com Katastrophe, que planteja la destrucció del món protagonitzada per uns ossets de gominola, Birdie, sobre la por a la immigració, o Kingdom, que denuncia el triomf del capitalisme salvatge i l’holocaust moral, social i econòmic.

«Situada en el camp de l’experimentació més saludable, l’Agrupación Señor Serrano provoca rebuig i controvèrsia.»

Núria Bou i el cinema de Hollywood

Núria Bou és especialista en l’estudi del cinema clàssic de Hollywood. La seva aportació més original ha estat la de resseguir el substrat mític que tenen algunes pel·lícules clàssiques de Hollywood. Per exemple, en Els viatges de Sullivan ressona la mítica recerca del Graal.

Fèlix Edo ens explica com Núria Bou entén les imatges del cinema i com les ensenya. «Cap estudiant posa en dubte la importància dels clàssics; cada any els alumnes s’emocionen veient City Lights o Singing in the Rain.»

Les showwoman

Margot Mur fa un repàs de les showwoman, personatge còmic femení, que hem vist a la televisió, des de la Mary Santpere els anys seixanta, passant per la ingènua Vanessa, interpretada per Lloll Bertran a la televisió catalana, o la mateixa Rosa Maria Sardà a TVE. Actualment, veiem com les showwoman arriben a Amazon Prime, Netflix i HBO. La mateixa Phoebe Waller-Bridge, d’èxit internacional gràcies a la sèrie «Fleabag» d’Amazon Prime, guanyava un dels Emy televisius.

Llibres i panorames literaris

Per acabar, publiquem dos panorames literaris, un de llibres religiosos i filosòfics seleccionats per Francesc Torralba i un altre de les darreres novetats de poesia escrit per Miquel-Lluís Muntané. Albert Ferrer Flamarich ens ofereix una selecció de la bibliografia musical catalana més destacada del darrer any: des de llibres divulgatius, historiografies locals, fins a estudis de la premsa entesa com a base de dades. Hi trobem temes com les sonates per a piano de Beethoven o La música en el «Diario de Barcelona». Vicenç Llorca ens ofereix la seva Tria personal amb les novetats més recents i interessants, seguida de les ressenyes i les notes de lectura.

