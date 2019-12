Relat corprenedor sobre el viatge dels migrants

Il·lustració d’Issa Watanabe al llibre ‘Migrants’.

Issa Watanabe narra amb imatges el viatge d’un grup d’animals que emigren d’un bosc fosc i sense fulles. Des del principi, la mort encarnada en un esquelet acompanyat d’un ocell blau gegant assetja els animals. Amb unes il·lustracions que recreen impactants escenes del dia a dia en els camps de refugiats i en les travesses, la història passa de la tristesa a la tragèdia, per, finalment, acabar en un bosc frondós on broten fruits i fulles. Mort i esperança ballen i deixen petjada en aquesta faula que vol mostrar la crueltat que pateix la migració forçada per arribar a una terra segura, sense guerra ni conflictes. A través de disset escenes carregades de força i realitat —tot i tractar-se d’animals i no de persones— Watanabe dona visibilitat a la tràgica situació que viuen milions de persones arreu del món. Segons un informe de l’Agència de l’ONU per als Refugiats de 2018, és una crisi humanitària que és silenciada, amb més de 70 milions d’afectats. Cal posar-li veu i imatges per suscitar l’empatia i la solidaritat.