La crisi del còmic i la il·lustració

La manca d’ajudes públiques i d’obra original se sumen a la dificultat per rendibilitzar les traduccions, fet que provoca que la quota de còmic en català no arribi al 5% i que els il·lustradors tinguin moltes dificultats per tirar endavant.

Eva Palomar, guanyadora del premi Sa Il·lustríssima de Núvol 2019, al seu estudi

Si fem una mirada al passat, trobem que les primeres tires còmiques en català es van publicar en revistes satíriques de l’últim terç del segle XIX. En aquell moment, no es feien servir les bafarades o globus, el text calçava el peu de cada vinyeta, com en les auques.

El primer que va utilitzar les bafarades, amb la intenció de fer evolucionar la història relatada, va ser el nord-americà Richard Felton Outcault, l’any 1896. Ho va fer en una historieta titulada The Yellow Kid. Se sol relacionar aquesta data amb el naixement del còmic. Hi ha excepcions, però l’ús del globus a la historieta en català no es va normalitzar fins després de la Guerra Civil.

Abans de l’esclat de la guerra, van existir il·lustradors i humoristes gràfics populars en revistes que van ser tan exitoses com ara L’Esquella de la Torratxa, Cu-cut, En Patufet, Papitu … En aquestes publicacions hi havia, sobretot, acudits gràfics. Els llibres d’històries en català, més enllà d’algun cas aïllat, van començar-se a editar als anys 60. Val a dir que un relat sobre el còmic en català hauria d’incloure el que s’ha publicat en castellà perquè Catalunya ha estat, en el marc de l’Estat, una de les grans fonts de tires còmiques i vinyetes. L’editorial Bruguera es podria considerar la primera indústria cultural de tot l’Estat pel que fa al còmic. De fet, el còmic a Espanya no es pot entendre sense posar en valor la vastíssima capacitat creativa catalana. Aquesta no només ha posat el punt de mira en el mercat interior amb moviments com ara l’underground i el manga (còmic japonès), sinó que també ha alimentat el mercat europeu i americà amb històries de consum per a adolescents, superherois i novel·la gràfica.

En català podem trobar traduccions de dues obres fonamentals de la història del còmic, totes dues procedents dels EUA: Maus d’Art Spiegelman i Watchmen d’Alan Moore i Dave Gibbons. I, finalment, cal destacar algunes traduccions de manga, com ara Bola de Drac.

Recentment, la Conselleria de Cultura ha anunciat la creació d’una Comissió del Còmic i la Il·lustració, presidida per la directora general de Patrimoni Cultural, Elsa Ibar, i formada per diversos experts del còmic en català que, entre altres objectius, treballarà precisament en una política d’adquisicions de material per incorporar-lo a les col·leccions nacionals. La comissió arriba després de la preocupació del sector per la fuga de fons. I és que, al maig, la fundació Lafuente de Santander va comprar obres de l’‘underground’ barceloní de la dècada dels anys 70, sobretot de Nazario, Montesol i Pepichek. Altres experts integrants de la comissió són la historietista Marika Vila, el president de l’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya (APIC), Xavi Ramiro, el periodista Jaume Vidal, la historiadora de l’art Roser Messa, l’artista Juan Bofill i els professors Joaquim Noguero i Albert Rossich.

Cal barrar la fuga de talent il·lustrador de Catalunya com també impedir que el còmic en català quedi relegat a la memòria de quatre nostàlgics.

Els impulsors pretenen que, tal com s’ha fet amb la fotografia, la comissió ofereixi un punt de trobada per a la reflexió entre el sector i les administracions públiques. També sumar esforços, per exemple, amb l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, que depèn de l’ajuntament, o amb iniciatives privades com la del Museu del Còmic de Sant Cugat, que va obrir les portes al juny sense ajuts de les institucions, i que podria contribuir-hi.

La Comissió del Còmic i la Il·lustració, a més, pretén crear un discurs, un relat unificat del còmic al país i un cens o inventari del material existent, així com oferir assessorament sobre possibles adquisicions per posar-les a disposició del conjunt de museus i centres de custòdia de patrimoni, com el MNAC i la Biblioteca de Catalunya. Es tracta de donar a conèixer el patrimoni del còmic i la il·lustració a la ciutadania, tot dinamitzant l’oferta expositiva. De moment, segons hem pogut saber, no hi ha un pressupost concret, però sí que hi ha recursos que s’aniran assignant a diferents projectes del camp del còmic i la il·lustració.

L’absència total d’ajudes públiques, l’escassetat d’obra original i la dificultat de rendibilitzar les traduccions fan que la quota editorial del còmic en català no arribi al 5% i que la producció es concentri majoritàriament en el còmic infantil i educatiu, lluny de l’auge del còmic adult i la novel·la gràfica en castellà. Aquest és el panorama, malgrat que a Catalunya s’edita al voltant del 90% de la producció de còmics de l’Estat. Una altra dada d’interès és el fet que, en castellà, els còmics de superherois i el manga actualment representen força més del 50% de les vendes totals de còmic en castellà, cosa que es podria tractar de reproduir en català amb l’edició de nous títols i clàssics del gènere.

Sobre la necessitat de la creació de la Comissió del Còmic i la Il·lustració, Xavier Ramiro, president de l’Associació d’Il·lustradors, declara que el projecte també ha de servir per anar arxivant originals perquè romanguin a Catalunya i d’ús públic. “Hem d’evitar que el patrimoni quedi en mans privades”. Sobre el panorama actual de la il·lustració, lamenta que “es publiqui força llibre il·lustrat, però en català no”. Ramiro celebra el “pas endavant” que ha fet la Conselleria de Cultura, però admet que “encara no s’ha parlat d’ajudes al sector”. I conclou que “no podem dedicar-nos només a exportar l’obra. A dia d’avui, molts il·lustradors catalans han de marxar del país per poder treballar. Cal un revulsiu”.

Al seu torn, la ja consolidada il·lustradora Joana Santamans explica les grans dificultats que ha hagut d’afrontar per poder arribar a treballar sense haver de marxar a l’estranger. “És una llàstima que la principal via per obrir-te camí sigui haver de marxar a l’estranger. A Berlín em van oferir 1000€ per pàgina. Això, aquí, és impensable”. I ho rebla, tot afirmant que el món de la il·lustració no acaba en l’art. “Has de fer estudis de mercat, estudiar la competència i el públic objectiu. Per si no fos prou, has d’anar fent pedagogia sobre la quantitat de temps que demana il·lustrar”.

Retornant al còmic en català, trobem que d’un total aproximat de 3.500 títols de còmic publicats al conjunt de l’Estat el 2018, se’n van editar només 170 en català, una producció minsa que només troba espai en el gènere infantil. I és que, si un lector entra en una llibreria especialitzada buscant novel·la gràfica, superherois o manga, ho tindrà molt difícil per trobar una vintena de títols en llengua catalana.

No obstant això, segons el jove dibuixant de còmic en català Sergi Díez (que recentment ha guanyat el 35è Concurs de Còmics Ciutat de Cornellà com a millor autor local), hi ha un nínxol de mercat de còmic en català, però no per producció nova. Creu que tindrien molt èxit la reedició de clàssics en català. “Molta gent ha deixat de llegir còmics a causa de l’esclat de les sèries, però estic segur que hi ha molts joves que consumirien Tintins, mangas i Marvels (superherois) en català.

L’il·lustrador JOMA en plena acció | Foto: Laia Serch

Si bé l’èxit del saló del Còmic és indubtable i les fornades de dibuixants cada volta són més nombroses i formades, fóra bo preguntar-se per què la passió per la vinyeta no es tradueix en vendes. Potser, una de les raons és que no hi ha cap ajuda específica pel còmic en català. Durant 2017 i 2018, per exemple, només dos títols es van beneficiar d’algun tipus de suport: Els esclaus feliços (Pol·len) i L’home gos 2 (Cruïlla), que van entrar en una línia d’ajuda a la traducció d’obres literàries. A Catalunya, però, s’edita al voltant del 90% de la producció de còmics de l’Estat.

El dibuixant de còmic Alfons López considera que la Comissió del Còmic i la Il·lustració és una molt bona notícia, però encara lamenta el fallit projecte d’obrir el museu del còmic a Badalona. Pel dibuixant, el còmic, la il·lustració, l’humor gràfic i l’animació necessiten un espai expositiu propi amb una programació estable. Al mateix temps, López alerta que “està desapareixent la nostra cultura del còmic”, cosa que, segons ell, es demostra pel simple fet que, a dia d’avui, només aguanta Cavall Fort. El lleidatà proposa una reunió entre la conselleria de Cultura i les editorials per fomentar la doble traducció català-castellà de les noves produccions de còmic. I acaba, tot afirmant que “no ha desaparegut l’afició pels còmics”, sinó que “l’enfonsament de l’editorial Bruguera no ha estat rellevada per cap publicació catalana. Se n’han beneficiat editorials estrangeres de manga i superherois”.

Sobre quina és la situació del còmic en català, l’especialista en humor gràfic Jordi Riera declara que “les noves edicions estan exclusivament adreçades al públic infantil i que “no hi ha ajudes específiques per editar còmic en català”.

Riera proposa diverses opcions per millorar l’escena del còmic en català, com per exemple que un llistat de 10-25 obres cabdals de la història del còmic mundial es poguessin trobar en català a les llibreries i a les biblioteques. O, també, incentivar la producció de novel·les gràfiques que puguin interessar a les escoles de secundària sobre història recent o problemàtica jove.

Quant a la flamant creació de la Comissió del Còmic i la Il·lustració, Riera assenyala que “pot ser molt interessant, si serveix per incrementar els fons patrimonials públics i si es posen a l’abast de la societat mitjançant exposicions i campanyes de difusió. I clou, tot preguntant-se on és l’immens fons d’originals de Bruguera-grup Z. “Ningú no sap si encara estan a Parets del Vallès. És l’herència dels autors, no de l’editorial. Haurien d’estar en fons públics catalans amb el permís dels autors”.

Construir un relat coherent de país, fomentar l’adquisició d’obra i evitar que llegats i col·leccions vagin a parar fora de Catalunya són tres de les funcions que tindrà a partir d’ara la Comissió del Còmic i la Il·lustració, formada per experts i institucions i promoguda des del Departament de Cultura. Per fi, una atenció rigorosa des de les institucions per defensar i divulgar el patrimoni en un camp en què hi ha hagut una escola ben folgada i de qualitat.

Cal barrar la fuga de talent il·lustrador de Catalunya com també impedir que el còmic en català quedi relegat a la memòria de quatre nostàlgics.