El gènere de la natura morta perviu transformat en noves formes

El contingut de la natura morta representa un desig, allò que volem retenir. És un gènere menysvalorat en pintura, tan ahir com avui, però continua viu entre nosaltres en altres formes.

Cap al 1596 Caravaggio va pintar la que posteriorment ha estat considerada la primera gran natura morta de la història de l’art. És una cistella de fruita que reposa sobre el límit inferior del pla frontal de la tela, a la manera com els nens dibuixen persones i edificis en un full de paper i no saben fer un sòl amb perspectiva. Com si no hagués passat ja el Renaixement i el quadre encara no fos la finestra que la que paralva Alberti.

Caravaggio presenta una composició irregular, amb una branca de cep que es perd per la dreta, diferent a les decoracions tradicionals en què els elements naturals s’ordenen harmònicament i omplen l’espai assignat. A la pintura de Caravaggio algunes de les fruites estan en procés de putrefacció i la llum groga que prové de l’esquerra és crepuscular. Sembla el final de l’estiu.

Aquesta obra es considera revolucionària perquè l’autor hi planteja un tema banal, una natura morta. Ni història, ni tragèdia, ni religió, ni mite. Gairebé no és considerat ni un tema. “Still life” en anglès o “Stilleven” en neerlandès es refereixen a coses quietes. “Bodegón” en espanyol indica més aviat alguna cosa al rebost, emmagatzemada.

La natura morta florirà com a gènere als Països Baixos. Després de la independència de la corona espanyola, gràcies al comerç aquest país es convertirà en un dels més pròspers del món. Aquí no són els reis i els nobles qui encarreguen obres d’art sinó que ho fa tothom qui s’ho pot permetre. Els temes són l’abundància, el desig, la vida… coses que es poden tocar, però sota una mirada calvinista. Es poden tenir aquestes coses a casa, per al propi delit, però no per a presumir-ne.

Els artistes holandesos que havien viatjat a Itàlia coneixien l’obra de Caravaggio i les seves natures mortes tenen molt de la cistella de fruita original. Tot i això, desenvoluparan els seus propis temes i en els quadres començaran a apareixer peces de caça petites i grans, vaixelles luxoses, coses que mai van estar juntes o menjars que probablement el pintor mai no va tastar. La demanada era gran i calia satisfer els clients. Es calcula que en l’època daurada, durant el segle XVII, es van pintar uns 5 milions de natures mortes. A l’Europa catòlica del Barroc la natura morta tindrà menys presència. És de destacar algun pintor monacal, com l’espanyol Juan Sánchez Cotán qua fa més aviat “bodegón” en el sentit de la paraula en castellà o Zurbarán. El Barroc és un art propagandístic i en general vol coses importants. Malgrat el gran moment de la natura morta als Països Baixos, aquest continuarà sent un assumpte menor en la història de l’art. Plini el Vell ja ho considerava un gènere “baix” i l’Acadèmia, fins al segle XIX, tenia la natura morta al final de la llista de temes. En tot cas va acabar sent un tema apte per a dones pintores, no calia que elles s’enfrontessin a temes importants.

Si feu una cerca de natures mortes clàssiques a Google veureu que en la majoria la llum prové de l’esquerra, com en la cistella de fruites de Caravaggio. És probable que això sigui així per la manera com llegim a Occident, d’esquerra a dreta, influïts per l’escriptura. Ens hem acostumat a mirar les composicions en aquest sentit i probablement els pintors, en el moment de disposar les peces a pintar, també ho facin així de forma inconscient.

Les natures mortes del segle XX cada cop tindran menys coses orgàniques i més objectes fabricats. Diaris, violins, copes, ampolles de vi. Però natura morta segueix avui viva en l’abundància amb què presentem les coses. Continua influint en la manera com fotografiem els productes per als catàlegs del supermercat, com composem les cistelles de regals o els objectes de decoració domèstics. Les composicions en piràmide, els objectes petits al davant i els posteriors alçats, tot amb fons neutres per a centrar l’atenció al mig fan un dels models visuals construïts per la humanitat que no deixem de repetir.

Però també perviu l’esperit de la natura morta. Quan fem una foto per a les xarxes del plat al restaurant abans de menjar-nos-el, volem retenir el moment d’allò que no tornarem a veure. Quan els comerços regalaven calendaris escollien pintures o fotos de natures mortes. Els tallers mecànics hi posaven noies, que és una altra manera de retenir el objecte desitjat. Coses que podíem tenir vives com a mínim durant un any. El meu avi, pintor aficionat que es va traslladar a la ciutat de jove, pintava raïms, perdius i llebres. Avui ja ningú no pinta natures mortes, no tenen prestigi en el món de l’art. Però encara hi són.