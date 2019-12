Les 9 sèries del 2019

Quan un final d’any és també un final de dècada encara trobem més pseudoraons per sobrecarregar interpretativament un exercici de retrospecció inevitablement arbitrari. I contra tanta arbitrarietat, subjectivitat: la meva impressió del 2019 rima amb la d’una dècada en què la inèrcia i la decepció s’han imposat als canvis significatius i la il·lusió. Ha estat un any petit per a una dècada més aviat petita. Resultat televisiu? Si en el primer decenni de segle vam viure la revolució serièfila (It’s not TV, its HBO), obres monumentals que retrataven la decadència i el cinisme d’un món que queia a trossos, ja fa temps que la urgència existencialista s’ha esgotat. Les grans preguntes s’han quedat sense grans respostes, els grans problemes sense grans solucions, i les sèries han fet el mateix que la vida: anar fent, més modestes, més fugaces, menys transcendentals. Prou repapiejar i som-hi amb el top nine:

Jeremy Irons és Ozymandias a ‘Watchmen’, la sèrie de Damon Lindelof

Fleabag (T2 – Amazon)

Si hi ha obres mestres petites, això és Fleabag. Una sèrie per al zeitgeist, capaç de capturar com la seguretat econòmica, el patriarcat i l’amor de tota la vida desapareixen lentament, però l’anhel d’alguna cosa més gran que nosaltres mateixos roman. Una delícia d’efecte retardat en què, després d’un hiat d’anys entre la primera i la segona temporada, el geni de Phoebe Waller-Bridge, creadora i protagonista absoluta, ha sabut tornar a fer-nos plorar més fort que ningú perquè alhora ens feia riure més fort que ningú. Tant de bo poder trencar la quarta paret de la vida.

Watchmen (T1 -HBO)

Damon Lindelof comença a merèixer que el seu nom sigui també un adjectiu. El creador de les fantàstiques Lost i The Leftovers ha reaparegut amb la novetat serièfila de l’any, portant Watchmen, la millor novel·la gràfica de tots els temps, al nostre 2019, preguntant-se com hauria evolucionat el món en la línia temporal paral·lela que va proposar Alan Moore. En aquest univers en què la Guerra Freda entre l’URSS i els Estats Units va acabar amb una aliança global contra un suposat enemic intergalàctic, els anys han passat i la utopia no ha arribat. Una òpera delirant i elegant alhora, que estira fins als seus límits la lògica absurda dels superherois per demostrar-nos que ridículs som els humans normals, i que tràgiques que són les nostres ridiculeses. Que no us faci mandra per americanada: la confrontació identitària i els traumes històrics no resolts són, també, el nostre tema.

Sucession (T2 – HBO)

Si Shakespeare i Sòfocles visquessin avui, no escriurien sobre reis ni sobre déus, sinó sobre megacapitalistes. La segona temporada del drama familiar dels Roy, que podrien ser els Trump, els Murdoch i els Rockefeller alhora, ha enverinat encara més la pugna entre el patriarca per devorar els seus fills i els anhels edípics de la prole. Un retrat ple d’humor negre que sap trobar l’estupidesa i la banalitat latents en la volintad de poder i la riquesa sense deixar de fer sociologia. L’1% són patètics i miserables, i el 99% restant encara ho som més per tolerar, naturalitzar i finalment glorificar aquest nostre neofeudalisme en què vivim.

High Maintenance (T3 – HBO)

Tres anys i tres vegades que la poso al meu top 10. Una sèrie independent que retrata l’hegemonia cultural del hipsterisme sense ser hipster. Un recull de contes sobre Nova York amb el fil conductor d’un repartidor de marihuana, que va de tot i de res en el millor dels sentits que es pot donar a aquesta frase. La cacofonia de la vida urbana convertida en poesia, que 99 de cada 100 farien pedant i preciosista, però que Katja Blichfeld i Ben Sinclair fan intel·ligent, sensible i plena de llum. Si la noció d’esperança postmoderna us sembla un contrasentit, mireu-la i parlem-ne.

Chernobyl (Minisèrie – HBO)

No hi ha top-ten sense minisèria autoconclusiva, seriosa i dramàtica. En aquesta categoria podria haver donat el premi ex aequo a la fantàstica Our Boys, però Chernobyl m’ha semblat més ben resolta i, sobretot, ha sabut fer servir el passat per parlar-me del present sense refregar-m’ho per la cara. Si una sèrie històrica ha de servir per recordar-nos que som l’únic animal que ensopega n vegades amb l’etern retorn de les mateixes pedres, la pedra del present és el tribalisme irracional que ens converteix en còmplices del nostre propi apocalipsi. Els científics, els escriptors i els filòsofs ens avisen que s’acosta el Txernòbil del segle XXI, en forma de catàstrofe ecològica, econòmica o tecnològica, i tots som el politburó soviètic aplaudint-nos a nosaltres mateixos.

Big Little Lies (T2 – HBO)

Mares, pares i cunyats de tot el món, unim-nos en un dels últims consensos que encara aguanten i cridem ben fort: “Que bé que treballa la Meryl Streep“.

Catastrophe (T4 – Movistar)

Filia personal, una altra d’aquestes sèries petites en què el costumisme s’eleva a còpia d’ofici i talent per dir-nos alguna cosa nova i universal sobre l’amor contemporani. Aquí la gràcia és el retrat de la intimitat en la quarantena, una època de la vida que associem tant al treball i que hem blindat amb tants tòpics que ja no s’aguanten que necessitava revisió. L’última temporada d’aquesta obra creada i escrita pels mateixos actors protagonistes, Sharon Horgan i Rob Delaney, tanca tan bé com es pot tancar una cosa que mai acaba.

Bricoheroes (T1 – TV3)

Sempre alguna cosa d’aquí. Si aquest any ha estat un desastre per a les grans produccions de sèries nostrades, amb un hivern sense sèries al prime time de TV3 que certifica el declivi del país i la incapacitat catalana per entendre que només la cultura de masses salvarà la llengua, ja hauriem desaparegut del tot si no fos pels nostres humoristes. En Peyu i en Jair Domínguez han fet un producte divertit, de consum rabiosament youtuberesc. El món dels videotutorials deconstruit amb l’humor violent d’una parella mediàtica que funciona i ofereix una cosa que necessitem per respirar culturalment: YouTube en català.

Joc de Trons (T8 – HBO)

Quina temporada final tan horrorosa. I què? Joc de trons ha estat el fenomen serièfil de la dècada, i el seu final marca el final d’una era en què hem pogut parlar d’un mateix referent cultural amb els companys de feina. Ara que els “Has vist X?” fracassen sistemàticament, enyorarem parlar de Lannisters i Starks com si les seves peripècies sortissin al Telenotícies i discutir amb els nostres conciutadans de política per via interposada de zombies i dracs. La funció de ciment cultural que fèien les sèries s’apaga, tot sembla indicar que el futur del consum és la fragmentació personalitzada a la carta, i això tindrà coses bones i d’altres molt dolentes.