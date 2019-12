FAQS. Nadal de classe mitjana “apretada”

S’acaba l’any i Madrid es converteix en un paradís fiscal mentre a Catalunya s’apugen els impostos, per si no havia quedat clar el cost d’intentar declarar la independència sense estar disposats a defensar-la. Paradoxalment, la setmana en què Pilar Rahola ha popularitzat el concepte “classe mitjana apretada”, que és la que cobra 90 mil euros l’any, una altra classe, la que conforma l’elit política catalana, ha sentit com deixaven d’apretar-la: la sentència del TJUE -quines sigles tan incòmodes de llegir- ha concedit una raó que, per primera vegada en molt de temps, té conseqüències més que simbòliques, o tan més que simbòliques com permeti una acreditació d’eurodiputat. Ha estat un any molt tens però, a desgrat de Quim Torra, acaba sense ningú que apreti. Parafrasejant l’últim disc de Manel, canteu amb mi: Ai momentum maco on t’has ficat?

Pere Aragonès al darrer ‘Preguntes Freqüents’ de la temporada

L’últim FAQS de la temporada serveix per fer balanç: després d’un any copat per la llarguíssima i angoixant sèrie del judici al procés primer, i la intermitent i desorganitzada sèrie de la resposta ciutadana a la sentència de segon, l’últim capítol del gran show politicomediàtic de Catalunya no clou fent retrospectiva, sinó amb un teaser que deixa claríssims els temes de la temporada que ve: Pere Aragonès i Jessica Albiach parlant de política autonòmica, i Rahola parlant bé de Carles Puigdemont i malament de la política autonòmica. I la paraula “independència”? Aquesta només la diuen de tant en tant veus discordants com Clara Ponsatí, capaç d’expressar coses tan forassenyades com que “la repressió només s’aturarà amb la independència”. El carril central diu que, després d’anys prorrogant pressupostos per causa del “període d’excepcionalitat que estem vivint”, l’excepcionalitat, per alguna raó que se’ns escapa, ha deixat de ser tan excepcional.

Un altre dels impactes mediàtics de la setmana ha estat tornar a sentir la veu d’Oriol Junqueras, que va ser enregistrada amb mètodes ignots esquivant la ridícula restricció sonora que ens havia impedit escoltar els presos, per poder culminar el míting del 28è Congrés Nacional d’ERC en què els republicans han fixat la seva estratègia per als pròxims quatre anys. Les paraules de Junqueras falquen el nou consens entre els partits polítics independentistes, que l’actual Puigdemont subscriu del tot, i que es resumeix en: majories en eleccions normals per damunt del 50% durant un temps indeterminat, aconseguir el màxim que l’aritmètica autonomista permeti mentrestant, i que “la independència és irreversible i un nou referèndum inevitable”.

El prestigiós historiador Timothy Snyder ha definit la política de la inevitabilitat com “la convicció que el futur és millor que el present, que es coneixen les lleis del progrés, que no hi ha alternatives i que, per tant, no cal fer essencialment res diferent”, i l’assenyala com una calamitat intel·lectual que condueix inexorablement al fracàs col·lectiu. Snyder explica com els captius de la política de la inevitabilitat són impermeables als fets, perquè qualsevol cosa que contradigui la seva narrativa és assimilada, una passa enrere es reinterpreta per art de màgia com una embranzida per a la propera passa endavant que, donat prou temps, inevitablement, arribarà. Segons la ciència (sic) del materialisme dialèctic, res era tan inevitable com el triomf del comunisme, especialment un minut abans que l’URSS fes implosió.

El progrés científic no té res a veure amb el progrés moral o polític. Cap referèndum és inevitable, ni el procés independentista irreversible. L’últim referèndum per la independència del Quebec va ser el 1995, i des d’aleshores el suport per la causa no ha fet res més que baixar. Quan el llenguatge i, per tant, la ideologia de la inevitabilitat s’imposen, una màquina de triturar males notícies i contradiccions alimentada de cofoisme idiotitza el poble i degrada la qualitat del debat públic. La repressió d’Espanya combinada amb la jugada mestra de l’Estat Major català per camuflar-se sota les aigües del Tsunami i domesticar el potencial insurreccional de la gent en la resposta a la sentència han aconseguit aigualir la força de l’independentisme. La classe mitjana que va fer l’1 d’octubre, de tan apretada, està deixant d’apretar.