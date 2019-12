Nadal a Instagram

Tots sabem que Nadal és amor per allò que Jesucrist va morir pels nostres pecats, però no es diu tant que Nadal és amor, també, perquè és un ritual públic. Després d’una extensiva recerca psicomètrica sobre el tema, l’investigador Robert Sternberg conclou, gairebé es podria dir que demostra, que l’amor complet té tres components: complicitat, passió i decisió/compromís. La recalcitrància cultural del romanticisme ens diu que les importants són les dues primeres perquè identifiquem l’amor amb la realitat interna. Macerats ideològicament en l’ètica de l’autenticitat, creiem que estimem allò que desitgem més fort en la nostra intimitat, el riu d’imatges i pensaments que ningú més que nosaltres coneix. Cada dia falquem una vida oficial en pilot automàtic, la que veu tothom, però allò que estimem, allò que és més real, és el somni secret que ens fa bategar el cor. En una doble vida, la que estimem sempre és l’altra.

Això no és veritat: l’amor és públic. Estimem allò que volem que surti a la foto que els altres veuran de nosaltres. Estem enamorats d’allò que decidim fer cada dia molt més que d’allò que voldríem fer de debò, perquè el que volem fer de debò és, de fet, el que acabem fent al final del dia. Ho sap qualsevol que hagi sentit com el benestar i la passió intensos i a la vegada calmants que ens amanyaguen al costat d’una persona amb la qual tot funciona al llit, són perfectament compatibles amb descartar el pack complet. És allò que grinyola fred en les persones que mantenen la parella en una esfera privada del tot, els companys de feina que al cap de 9 mesos d’afterworks ens sorprenen “Ah, que tens parella! I fa 3 anys!”. Estimar és estar orgullosos que tothom ens identifiqui i ens reconegui en allò que estimen. Agafar-se de la mà anant pel carrer pot fer vertigen.

Instagram i Nadal estiren tot això. Instagram és una extensió de la cara pública del jo, que amplifica la nostra projecció i multiplica les decisions que hem de prendre sobre allò que projectem. A diferència de la privacitat cara a cara de WhatsApp per on galopen les passions sense brides, Instagram és una partida d’escacs col·lectiva en què es multiplica el pes d’allò que volem que parli de nosaltres. Hi ha molt d’odi contra l’exhibicionisme d’una parella nounada que satura el nostre timelime en el seu amor, que es veu com una cosa poc elegant i forçada, precisament per allò que dèiem que, en la nostra cultura, se suposa que l’important va per dins. Segurament és al revés, i aquesta ràbia neix de projectar una inseguretat, d’intuir que si nosaltres no ho tenim tot, ha de voler dir que els que fan veure que ho tenen, només ho fan veure. Fa un temps, les amigues d’una amiga van dir-li que jo no era de fiar perquè gairebé no tenia fotos a Instagram amb la parella en què estava en aquell moment. Essencialment, tenien raó.

Durant l’any, Instagram funciona com el llenguatge de ventalls de l’amor cortès: mig públic i mig privat, indirectes que fan créixer el desig en la fertilitat infinita de l’ambigüitat. Les lletres de cançons, els llocs buits que tu i jo havíem omplert, el fora de camp de les fotos… ens diem que tot això és la veritat de la nostra vida, que un dia ho podríem deixar tot per això . Però el Nadal arriba com un signe de puntuació brutal que interromp el flux d’enamoraments, flirtejos i obsessions coent-se al bany maria de les stories. La família és el fruit de la lògica del compromís-decisió que deia Sternberg, que és la contrària a la de l’affaire. I el Nadal és el territori de la família. En aquests dies que venen, les fotografies coincidiran amb allò que hem decidit que ens representi. El Nadal és a Instagram el que la sortida del sol a una festa de màscares nocturna. Estimem allò que sortirà a la foto de família per Nadal.