‘La hija de un ladrón’. Un retrat infreqüent

Baixo al cinema a veure La hija de un ladrón, el primer llargmetratge de Belén Funes. Hi baixo per dues raons: vull veure com la directora retrata la perifèria i vull també –d’alguna manera– espolsar-me l’esnobisme enganxós que afecta la ficció i, per extensió, la cultura. Poquíssimes obres –tant és la disciplina– expliquen com viu aquest extraradi silenciat. Com respira la classe treballadora rasa. Les històries contemporànies que consumeixo passen, generalment, en una gàbia cega: la classe mitjana. La falsa i il·lusòria classe mitjana; un esglaó imprecís que encara cueja, que no ha desaparegut del tot, però que en cap cas és representatiu. La gent normal –la gent com la Sara Garrido i els seus veïns– no apareix enlloc. Ara, però, algú –Funes, formada a l’ESCAC– ha pensat en ella, en ells. Els últims anys ho han fet també, a la seva manera, el cineasta Jaime Rosales (Hermosa juventud) o les escriptores Núria Cadenes (Secundaris) i Cristina Morales (Lectura fácil).

Eduard i Greta Fernández a ‘La hija de un ladrón’. |

La Sara Garrido –una extraordinària Greta Fernández– és una joveníssima mare que encadena treballs temporals. Minijobs. Feines marginals, purament alimentàries. Garrido viu amb el seu fill; comparteix amb altres inquilins els pisos que els serveis socials li faciliten per períodes de temps sempre brevíssims. També enllaça clatells, els que mira fixament a l’autobús, quan salta d’un lloc de feina a l’altre. Quan no treballa, quan no ha d’atendre el seu nadó, visita el germà, que viu en un centre de menors. Entre els pocs suports que té el personatge podem comptar una bona veïna que li cuida el fill durant les hores de feina i el pare de la criatura (Àlex Monner), un progenitor de tendresa prudent. Un pare absent i covard que, malauradament, entenem. La vida de la protagonista avança sobre una catifa de dificultats impecables, professionals. No tenim cap detall sobre el seu passat, sobre la família d’origen. No el tenim fins que, de sobte, retorna el pare (Eduard Fernández) després de passar una temporada a la presó. De la mare no en sabrem mai res.

Inicialment, ella rebutja aquest pare delinqüent i nefast, però, de mica en mica, comença a veure en el seu retorn la llunyana possibilitat d’una reunificació familiar. Ell li prometrà una habitació al pis on viu amb la seva parella, per exemple. Tots els senyals esperançadors, però, seran un miratge. El conflicte entre el pare i la filla serà essencialment el domini de la reunificació, que es resumeix en qui dels dos obté la custòdia del germà. Per aquí s’esquerdarà tot. La trama –aquesta trobada entre el pare i la filla, la reunió familiar– és el que menys m’interessa. Són els últims dolors d’una família destruïda; una cosa que ja m’han explicat altres directors. El que més m’atrau de l’obra de Funes és el desplegament del desassossec vital de la Sara. La precarietat laboral. La soledat obligada: té afecte per oferir, però cap receptor on dipositar-lo. L’asfíxia econòmica: els bolquers gratuïts, però massa grans. Putos pañales. Tot aquest malestar es manifesta en el seu cos. Sovint, l’espectador camina darrere seu, li trepitja les passes. Veiem una esquena que carrega misèria. I li resseguim, és clar, la cara: una mirada dissolta, tristíssima. La solvència de Fernández. L’exhibició de les estructures colossals del cinturó, l’aspecte –un tint ros i lànguid– i la música –el trap fatalista d’Albany– arrodoneixen el retrat del personatge i els seus escenaris, que són també els de la infantesa i l’adolescència de la directora.

La hija de un ladrón és una pel·lícula carregada de veracitat i prudència, emparentada amb un determinat cinema social europeu (el que obren, per exemple, Stéphane Brizé o els germans Dardenne, autors de la desoladora Dos dies, una nit). Allunyada també d’aquell altre cinema que retrata la classe obrera amb un tifisme afectat, amb un compromís feble (Roma). Una obra fidel, inquietant i continguda que només es permet descarregar tensió en l’escena final. Una escena –un plor– que ens recorda l’amargor infecciosa de la Laia, la criatura òrfena d’Estiu 1993.