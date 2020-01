El futur del cinema català i l’ESCAC

Ja fa temps que l’escola més important de cinema del país no impulsa el cinema del país. El canvi de dècada és un bon moment per dir-ho: que totes les coses interessants que han passat darrerament en l’audiovisual català s’hagin cuinat fora de l’ESCAC no és una coincidència. Arreu del món, artísticament, els anys deu han estat els anys del mumblecore, una etiqueta ianqui però perfectament global que designa un nou tipus de cinema: independent, amb pressupostos baixos, impulsat per cineastes joves que utilitzen les seves pròpies vides com a matèria primera d’uns guions a través dels quals retraten les angoixes generacionals, generalment problemes del primer món, amb un naturalisme desacomplexat. Contra el cinema clàssic “bigger than life” (més gran que la vida), ha estat la dècada de l’”slice of life” (llesques de vida), i el mateix es pot dir de les sèries. Mentrestant, d’esquena al món, l’escola de cinema que gaudeix de més diners públics i més bombo mediàtic a casa nostra ha seguit educant als seus alumnes en els dogmes spielvergians de les grans històries inspiradores, la narrativa en tres actes, els personatges extremats i la pornografia emocional.

Fotograma del film “Lo Imposible”, dirigit per Juan Antonio Bayona

L’hegemonia de la sensibilitat hollywoodesca a l’ESCAC mai ha estat una bona idea. Aspirar a ser Juan Antonio Bayona és una opció respectable, però que s’hauria de veure com una cosa excèntrica: Jurassic World o Lo Imposible no són pel·lícules catalanes, són pel·lícules americanes dirigides per un català. És el descabdellament natural d’una sensibilitat que impera a l’ESCAC -jo no hi he estudiat, simplement he acabat coneixent a la gent de totes les escoles que es mouen en el sector i veient què produeixen i què interessa a uns i altres-, que premia una determinada ortodòxia amb bones notes i diners i material per produir, i castiga les sensibilitats discordants. Això és una estupidesa per dues raons: en primer lloc, perquè la tradició natural amb la qual haurien de voler emparentar-se els cineastes catalans és l’europea, és a dir, la francesa, que es troba als antípodes del cinema de crispetes. És una qüestió cultural i geogràfica, voler que l’audiovisual que es fa al país ressoni amb el dels festivals de Cannes, Berlin o Locarno en lloc d’aspirar a colar un curtmetratge als Oscar, on fracassaràs igualment. Però si això ha estat sempre veritat, ara resulta que l’antiga ortodòxia ja no és tan ortodoxa. L’evolució del cinema en els darrers 10 anys ha fet que la sensibilitat indie s’hagi infiltrat per tot i hagi desplaçat el centre del que es considera normal. Dues de les pel·lícules de l’any es poden veure a Netflix: una és The Irishman, un cant del cigne majestuós d’una època cinematogràfica que s’acaba, i l’altra, Marriage Story, un mirall perfecte de l’esperit dels temps. Hauríem d’estar educant els nostres futurs cineastes en la segona direcció i fa massa temps que ho fem en la primera.

Tot això és per dir que els diners del país haurien de servir per fabricar gent com Carlos Marqués–Marcet, Carla Simón o Neus Ballús, que són els noms que ens situen al mapa europeu -i mundial- i que ¿coincidència?, tots tres han estat formats fora de l’ESCAC. Des de la trilogia de Marqués-Marcet fins a Estiu 1993 de Simón, el cinema d’aquests autors és profundament arrelat i, per tant, serveix per crear tradició cinematogràfica sobre la qual els futurs aspirants poden construir. Com qualsevol que parli amb els programadors de festivals sabrà, el que interessa arreu del món no és la pel·lícula genèrica rodada en un no-lloc vagament clonat d’arquetips americans, sinó la masia de la Garrotxa o el pis del Born en què la Garrotxa i el Born no s’amaguen, sinó que es reivindiquen. Com més local és una història, més interès universal té. Rodar en castellà per aprofitar el mercat llatinoamericà? Una imbecil·litat: el català és una joia en un món en què el jurat de Sundance o el cercatalents d’una productora francesa obrirà els ulls com plats quan vegi una història que li parla d’un món que només es pot explicar des d’aquell món. Si és en una llengua petita, encara millor.

Aprendre, ensenyar i produir cinema és car perquè els rodatges ho són. Si Catalunya es vol fer un lloc cinematogràfic al món, ha d’invertir els seus recursos a empeltar-se amb l’escola europea i a produir un cinema propi que converteixi l’especificitat cultural en un avantatge competitiu. Fins ara, aquesta bona feina s’està fent fora de l’ESCAC, sobretot, a la Pompeu Fabra, gràcies a la direcció de gent com Jordi Balló. Però som un país petit, i convindria seguir una estratègia intel·ligent. Copiar un ideal de cinema americà que cada cop interessa menys als mateixos americans no té cap sentit. Si tenim una escola de cinema nacional, hauria de produir un cinema on ens puguem reconèixer.