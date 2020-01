Tornem-hi (o no) amb el Rock Català

Al darrer número de la revista Matèria. Revista internacional d’Art, del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona, dedicat a la interacció entre música, imatge i paraula, hi trobam l’article de Jaume Radigales Música, cine e identidad: el «caso» Rock & Cat, que analitza la pel·lícula de Jordi Roigé (2006) sobre fenomen del Rock Català dels 90.

Tot i que en principi l’article és sobre pel·lícula de Roigé, la tesi principal de Radigales és negar l’existència del que vàrem conèixer com a Rock Català: «El presente trabajo se centra en Rock & Cat (2006), un documental cinematográfico basado en una entelequia: el rock catalán».

L’autor no s’esforça gaire en argumentar la seva hipòtesi: senzillament diu que el Rock Català no va existir. Un dels seus arguments és que el rock«no tiene fronteras identitarias en relación con estratos o a lenguas». Si això fos així, no obstant, tampoc parlaríem d’escenes de música popular a l’estat espanyol tan indentitàries com la del Rock Radikal Basc o la famosa Movida Madrileña, plenament identificada amb la seva ciutat.

En general, tot tipus de música, rock, pop, tradicional o clàssica, té o pot tenir un fort component etnicitari o identitari. La construcció d’aquests processos socials és complexa, fins i tot sovint pot ser aparentment contradictòria, però en cap cas és inexistent. En el cas de les músiques populars o urbanes, un concepte útil i d’ús és el d’«escena», que podríem definir com l’articulació d’un espai o marc cultural específic on diferents actors (músics, productors, periodistes, fans, etc.) interactuen en un àmbit geogràfic concret a través de processos de diferenciació comunitària. I és en aquest sentit que hem d’entendre i explicar el que va suposar el Rock Català.

Cal reconèxier que Radigales té raó quan diu que «el llamado “rock catalán” no ha huido nunca, estilísticamente hablando, de modelos homogéneos propios del pop y del rock anglosajón». També passa amb el K-Pop, per posar un exemple molt actual, i ningú en discuteix l’adscripció etnicitària —tot i, paradoxalment, la massiva difusió global que té. Però tot això això no invalida el Rock Català com a escena local i experiència comunitària

De fet, l’escena del Rock Català tenia uns marcs culturals molt definits: «la llengua com a valor identificatiu i identitari, associat a una sèrie de valors de tipus nacionalista i de positivització d’un moment musical festiu». Tots els actors es movien, els agradàs més o menys, dins aquests límits —i per això altres músics catalans que no acceptaven o no es movien en aquests paràmetres no eren, efectivament, part del Rock Català. El paradigma d’això va ser el gran concert del Palau Sant Jordi de 1991, amb Sau, Sopa de Cabra, Els Pets i Sangtraït.

L’any que ve farà 30 anys d’aquell concert. I tres dècades després, seguim contemplant el debat sobre si aquell moment va ser, tot plegat, una operació del pujolisme, una «entelequia» i una «falacia de carácter institucional», com acusa Radigales. Acusació que dita així sembla que invalida —injustament— l’experiència col·lectiva de la gent que anava a concerts de Rock Català, amb tot el que culturalment i social comportava.

No podem negar el paper que varen jugar en aquell moment les institucions (paper que trobam en moltes de les escenes de música pop actuals, com explica el musicòleg Keith Negus), des de la Generalitat o el Consell de Mallorca fins els petits ajuntaments —al cap i a la fi, el Rock Català va ser, sobretot, una escena de festa major. Però seria aquesta una anàlisi excessivament simplista i que passaria per alt el dinamisme popular de la joventut dels anys 80 i 90, i de tota una indústria fins aleshores gairebé inexistent que va emergir gràcies i a través d’aquell moviment. Que tenia els seus referents estètic i culturals en el pop internacional, però també en la psicodèlia de Pau Riba i el laietans per una banda, i de la Nova Cançó per l’altra.

Així, sense defugir de la crítica i l’anàlisi, comença a ser hora de posar en valor què va suposar pel nostre país l’aparció d’aquella escena, i què n’ha quedat; de moment, ni la musicologia ni la historiografia dels Països Catalans hi han tengut gaire interès. I tres dècades després potser ja va sent hora que ens hi posem.

Amadeu Corbera Jaume.

Etnomusicòleg. Cap del Departament de Musicologia i Pedagogia al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.