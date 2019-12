Passeig per una cançó de Llach

La veu de Mahalia Jackson ha fet plorar Lluís Llach. “La música que sempre m’ha agradat és la que venia del gòspel i el blues nord-americà”, ha declarat el cantant, que també valora i admira –sense llàgrimes– l’obra de Jacques Brel. En l’autor de Les Marquises, Llach hi reconeix un model d’intèrpret musical: “Reuneix l’equilibri entre el cantant i el cantautor”. Són figures clau de la vida de l’artista. Com ho va ser també Maria Aurèlia Capmany: en un pis de l’Eixample, durant una visita a l’escriptora, el de Verges va perfilar el títol de L’estaca, que abans de la trobada era La columna. Són detalls que sense l’exposició Com un arbre nu de l’Arts Santa Mònica potser no coneixeríem. La mostra –comissariada per Lluís Danés– revisa els 50 anys de trajectòria de Llach. Diu el comissari que ens ha volgut fer “passejar per una de les seves cançons”. Escullin tema.

Lluís Llach assaja, el 1985, al Camp Nou. |

Com un arbre nu comença amb un primer àmbit dedicat a la gran obra simbòlica i subversiva de Llach: L’estaca. En aquesta sala inicial, amb l’avi Siset a l’entrada, podem escoltar una quinzena de versions de la cançó. En diferents llengües. El tema ha estat entonat en una trentena d’idiomes: del grec o l’occità al rus o el noruec. La sala representa un bosc d’estaques, “una terra àrida, una terra de conflictes”. Un piano presideix l’espai. És el piano amb què Llach (Verges, 1948) va tocar per primera vegada la cançó. El públic centra el segon àmbit. Els públics, de fet: passem dels primers concerts (aquell debut a Terrassa, el 1967) a l’últim, el 2007. I desfilen, és clar, públics de diversa procedència; es recalca aquí la dimensió internacional de Llach. Cada concert (i el seu temps) és il·lustrat amb gravacions, cartells de promoció o cartells que contextualitzen el moment polític del recital. No falten tampoc les paraules dels testimonis (col·laboradors o seguidors anònims) i els “objectes viscuts”. La gorra dels assajos del concert de 1985 al ‘camp del Barça’ o el mussol que Llach col·locava damunt el piano durant la gira d’Astres.

L’exposició continua al Cafè Antic de Porrera, reproduït al detall. Abans, però, hem passat per un espai de transició en què es recullen cites de Llach sobre personatges fonamentals: referents i col·laboradors, sobretot. La mestra Montserrat Puigdemont (“em va ensenyar a estimar la música”), el poeta Biel Mesquida (“ell escrivia poemes agosarats i jo mirava de fer lletretes”) o els mànagers Molas-Batalla (“si no m’haguessin anat desbrossant, el camí hauria estat impossible”). El Cafè Antic serveix per abordar la relació de Llach amb els poetes, tractats o no personalment. Kavafis, Josep Maria Andreu o, és clar, Miquel Martí i Pol, amb qui, entres d’altres treballs, va plasmar el magnífic Un pont de mar blava. Aquest cafè dels poetes serà també el lloc on se celebrin les activitats complementàries de l’exposició (concerts, recitals, xerrades…). El quart espai està dedicat al cantant polifacètic: el Llach escriptor, que l’any vinent publicarà una quarta novel·la, el director escènic, l’autor de bandes sonores (la de Salvador, per exemple), el col·laborador amb les arts circenses (les músiques per a Llits, peça de Danés), etc.

En una sort de far (o foguera de Sant Joan) es concreta el penúltim àmbit. Aquí, a l’interior del far, Danés proposa una síntesi circular dels Greatest Hits de Llach. Comencem amb Alè (“una cançó que parla de les coses que conformen la vida”, apunta el comissari) per continuar amb Maremar, La gallineta, Tinc un clavell per a tu, El bandoler o Un núvol blanc. Mentre escoltem, veiem com s’obre una petita gàbia durant l’audició de cada cançó; les gàbies acullen objectes corresponents al tema (els ciris d’El bandoler o una fotografia de Presentació Sendra, l’assistenta incondicional, homenatjada a Tata). Moment especial en aquest far per a Laura Almerich, amiga i guitarrista predilecta (“des de la seva mort, em sento molt sol”). Com un arbre nu acaba amb una sessió de realitat immersiva: assistim, en una biblioteca imprecisa, a la interpretació de la cançó que dona títol a la mostra; quan Llach acaba l’actuació, el cantant s’aixeca i ve a saludar-nos. La innovació que se’ns vol fer creure (una promesa multisensorial, experimental) no és tanta, però. El muntatge expositiu és, simplement, correcte. Com a revisió, en canvi, l’exposició funciona. La informació desplegada és rica. El treball documental és reeixit.

Com un arbre nu dibuixa el retrat d’una artista total: creador inspirat, però també esponja; Llach ha sabut deixar-se influir i aconsellar. No ha estat reticent a la col·laboració, a creuar el seu talent amb el d’altres.

Un reconeixement nacional

Àngels Ponsa, directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques, diu que s’ha d’entendre l’exposició com la celebració d’una trajectòria. I alhora cal veure-la també com un “reconeixement nacional” a Llach. “Li devem”, sosté. Sobre l’exposició pròpiament, Ponsa destaca l’escenografia “màgica i teatral”. Lluís Gendrau, director d’Enderrock i promotor de la mostra, destaca el desig de Llach de voler-se mantenir al marge del muntatge. L’única condició del cantant ha estat evitar que la mostra es fes durant la legislatura en què va ser diputat (2015-2017). “En Lluís [Danés] ha tingut llibertat total”, apunta Gendrau, que remarca que l’exposició “no és un homenatge; és el retrat de la creació de l’artista”.

Danés, dèiem, ha volgut oferir-nos “un passeig emocional per territoris”. Territoris entesos àmpliament. En aquest sentit, la mostra trenca (una mica, no gaire): els territoris són figurats. “Tampoc és una exposició on hi és tot; ni té un recorregut cronològic”. És “un lloc per deixar-s’hi perdre”, resumeix. No és la primera exposició que l’Arts Santa Mònica –un equipament centrat en les arts visuals– dedica a un artista musical. Durant l’última dècada, hem pogut visitar mostres retrospectives sobre Serrat, Raimon o el Grup de Folk. Com un arbre nu es pot visitar fins al 26 d’abril.