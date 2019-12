L’exili és dolor, i del dolor supuren les obres que ens consolen. La Catalunya contemporània és una historia d’èxodes, i la nostra cultura està travessada de dalt a baix per aquesta condició. Ahir vam asistir a una roda de premsa a la conselleria de Cultura, presidit per l’actual consellera Mariàngela Villalonga, acompanyada pel Secretari General Francesc Vilaró i el conseller de Cultura a l’exili Lluís Puig Gordi, que va presentar per videoconferencia des de Brussel·les el programa ‘Música i exili’. L’acte, amb tota l’anomalia que comporta tenir dos consellers de Cultura en una mateixa presentación, és un símptoma del moment d’excepcionalitat que vivim.

Pau Casals

La presencia de Lluís Puig no era gratuïta. El projecte “Música i exili”, impulsat pel Departament de Cultura a través del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional es desplega des de Brussel·les sota la direcció de Lluís Puig, que ha programat ja prop d’un centenar d’activitats a diferents països, entre espectacles, conferències, exposicions i projeccions

Ara el programa Música i exili rellança les figures de la cantautora i activista Teresa Rebull, el compositor Robert Gerhard, el director i violoncel·lista Pau Casals i el poeta Josep Carner com a quatre grans ambaixadors de Catalunya al món. Aquest 2019 es recorda el centenari del naixement de l’activista i músic Teresa Rebull; el 2020 s’escaurà el centenari de la presentació de l’orquestra que el director Pau Casals, home de Pau, va presentar l’any 1920 al Palau de la Música Catalana i que va esdevenir tota una referència internacional; també el 2020 s’escau el 50 aniversari de la mort del compositor Robert Gerhard i el 2021 es commemorarà el 125è aniversari del seu naixement. I, per últim, també el 2020 serà el cinquantenari de la mort del príncep dels poetes, Josep Carner, que moria a l’exili, a Brussel·les, l’any 1970.

El cicle arrencarà avui dijous 19 de desembre al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí amb les jornades “Dona i exili” i una sessió de debat amb la directora del documental sobre Teresa Rebull, Susanna Barranco, moderat per l’escriptor Miquel Bofill i amb la participació de M. Àngels Cabré, directora de l’Observatori Cultural de Gènere, i Alfons Quera, director del MUME – Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera. Tots ells debatran a partir de la figura de Rebull sobre el binomi dona i exili entès com la invisibilització d’una realitat encara avui incòmoda.

Demà divendres, l’Auditori Espai Ter de la mateixa vila acollirà la presentació de l’espectacle inèdit “Cançó i memòria”, una coproducció amb el festival Barnasants i l’Associació ADEP.CAT que s’enregistrarà en directe i es presentarà el proper 21 de març a L’Auditori de Barcelona, dins de la programació oficinal del festival de la cançó d’autor, que celebra 25 anys en l’edició de 2020.

D’entre les activitats principals del programa confirmades a dia d’avui hi ha els homenatges a Teresa Rebull de Perpinyà i de Torroella de Montgrí, l’exposició commemorativa sobre Robert Gerhard que s’inaugurarà a Cambridge la primavera vinent i que es podrà veure a Catalunya a partir de la tardor de 2020, la gira dels concerts El pessebre de Pau Casals i Joan Alavedra a Bèlgica i Catalunya (Nadal de 2020 a Brussel·les, Malines, Lleida, Vic i Barcelona) i els actes en record al cinquantenari de la mort del poeta Josep Carner que tindran lloc a Brussel·les el juny vinent.

És precisament el vessant internacionalitzador d’aquests quatre artistes, desenvolupat a partir de la seva experiència com a exiliats, el que explica que aquest programa del Departament de Cultura sumi les complicitats dels Departaments d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i de Justícia, així com del Govern de Flandes i de nombrosos ajuntaments i institucions d’arreu. El cicle arrenca aquest 2019 i programa activitats fins a mitjan 2021. Cadascuna de les quatre commemoracions tindrà la seva presentació específica.

El programa detallat d’activitats es pot consultar al portal web “Música i exili” (musicaiexili.cat) de la Generalitat de Catalunya.