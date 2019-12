Concerts de Nadal

Monestir de Pedralbes: Concert de Nadal i Cicle Líric

Monestir de Pedralbes © Jordi Puig

La benvinguda, la mare, el naixement, el pare, l’infant, els innocents i la cloenda: vet aquí les set estampes de temàtica nadalenca que presenta el Cor Lieder en el concert que oferirà al Monestir de Pedralbes. El concert, interpretat a cappella, té com a eix les composicions de Josep Ollé i Sabaté. Així mateix, inclou cançons populars i composicions originals i arranjaments de Manuel Oltra, Salvador Mas, Ernest Cervera i Josep Vila Casañas, i també peces de Palestrina i Alfred Desenclos, entre altres autors. En aquest programa, el Cor Lieder Càmera mostra la seva versatilitat de colors i textures vocals, amb una interpretació que explora l’acústica espacial a través de subtils apunts escènics. El 19 de desembre al Monestir de Pedralbes.

La Pedrera: Concert de Nadal

Barcelona Big Blues Band

Sota la direcció del contrabaixista Ivan Kovacevic, la Barcelona Big Blues Band conjuga un grup de bons músics que crea un so energètic, salvatge i a la vegada sofisticat. A través dels seus arranjaments, Kovacevic aplica a la big band tota l’experiència que ha anat adquirint en petits combos. El resultat és un torrent sonor en la tradició de bandes com les de T-Bone Walker o Johnny Otis. En aquesta ocasió, amb la sòlida veu de Myriam Swanson, oferiran a La Pedrera un concert amb temes típics de Nadal i d’altres més desconeguts i sorprenents, en el més pur estil americà, tot recordant les grans orquestres de rock-and-roll i clàssics rhythm’n’blues. El 20 de desembre a La Pedrera.

Auditori: ‘El Messies’ de Händel

© Maria José Rasero. Messies Participatiu

El 23 de desembre, a Barcelona, se celebrarà una nova edició d’El Messies Participatiu, el concert participatiu d’El Messies de Handel. Es tracta d’un format únic i diferent de concert, organitzat per l’Associació Messies Participatiu Barcelona, que aplega aficionats a la música coral i músics professionals. L’experiència, que ofereix als cantaires la possibilitat de compartir escenari amb grans figures del món de la música, regala als espectadors una interpretació excepcional d’aquesta obra tan emblemàtica. El primer concert organitzat per l’associació va tenir lloc l’any passat a l’Auditori de Barcelona i hi van participar fins a 450 cantaires.

Palau de la Música: Concert de Sant Esteve

Cors de l’Orfeó català © Ricardo Rios

L’Orfeó Català, els cors de l’Escola Coral de l’Orfeó Català i el Cor de Cambra del Palau presenten una nova edició d’un dels concerts més emblemàtics i antics d’Europa. Des de l’any 1913 s’ha celebrat anualment, amb només algunes excepcions. En aquest concert, la música nadalenca és l’eix central del repertori, amb predomini de nadales tradicionals catalanes, però també d’arreu del món. Entre els fragments més interpretats trobem el «Hallelujah» de l’oratori El Messies de Händel o «El Cant de la Senyera», himne de l’Orfeó. En aquesta edició presenten nous arranjaments i algunes estrenes. Tot i que les entrades estan exhaurides, el concert es pot veure per TV3. El 26 de desembre a El Palau de la Música.

Auditori de Girona: Nadales per als més menuts

Nadales per als més menuts

Nadales per a nadons és un concert que tindrà lloc el 22 de desembre a la Sala Montsalvatge de l’Auditori de Girona, on ja s’ha celebrat d’altres anys. Es tracta d’un concert per als més petits de la casa (0-4 anys) amb un repertori de nadales tradicionals catalanes i d’arreu del món adaptats a les necessitats dels més menuts. Així, per exemple, hi ha molts canvis de cançons, que tenen una durada màxima de 40 segons. També hi ha molts canvis visuals i es juga amb diferents materials i textures, com les bombolles de sabó. La disposició de l’espai, amb les famílies damunt mateix de l’escenari, permet que grans i petits se sentin immersos en una experiència musical molt especial.

Orquestra simfònica del Vallès: Festival de valsos i danses

Orquestra Simfònica del Vallès

Sota el títol «Festival de Valsos i Danses», l’Orquestra Simfònica del Vallès farà una gira per deu ciutats catalanes del 15 de desembre al 4 de gener. L’OSV té l’origen i la seu a Sabadell, on el Festival de Valsos i Danses és un dels clàssics musicals indiscutibles. L’OSV estarà dirigida per Andrés Salado, i el concert comptarà amb les veus de les sopranos Sara Blanch i Elena Copons. A la primera part es podran escoltar peces de Verdi (La forza del destino), Bartók (Danses populars romaneses) o Montsalvatge (Canción de cuna para dormir a un negrito). La segona estarà dedicada a la família Strauss amb clàssics incontestables com Sota llamps i trons o El Danubi blau.