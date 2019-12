Cultura propera, heterogènia, multidisciplinària i transformadora. Cervera ha viscut un intens any com a Capital de la Cultura Catalana. Dissabte al vespre, el generós programa cultural va cloure’s al Gran Teatre de la Passió amb #Bachendansa. L’acte va ser presidit per la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, i va servir per donar el relleu de la capitalitat al Vendrell.

Foto de Marc Castellà

Prèviament a la cloenda, la consellera va lliurar a la ciutat el Llibre de privilegis i ordinacions de Cervera, un còdex medieval que conté trasllats de privilegis concedits pels reis catalans a Cervera i també ordinacions per al bon govern. Es tracta de 150 folis de pergamí escrits en català i en llatí entre el 1202 i el 1333. El document es troba en un estat de conservació excel·lent amb caplletres acolorides i il·lustracions fetes pels mateixos escrivans. Un cop entregat el document en un acte a la Paeria, la consellera va visitar la mostra «Artesans del Barroc» a l’edifici de la Universitat.

«La cultura és el que hem après i el que encara no hem après. La cultura no es construeix per ella mateixa, la construïm entre tots», va expressar Vilallonga durant els parlaments inicials per cloure l’any. Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida, va remarcar la necessitat que tenim com a país de mantenir viu aquest ecosistema plural i viu que representa la cultura. El director de l’Organització Capital Cultura Catalana, Xavier Tudela, va felicitar Cervera per l’any viscut i va recordar que la ciutat s’ha convertit en «capital cultural per sempre més». Ramon Augé, paer en cap, va lloar «la important tasca de sembrar cultura per crear nous públics que ha exercit Cervera Capital de la Cultura Catalana 2019». Havent rebut el relleu de la capitalitat, l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, va expressar que el 2020 serà un honor a la cultura pacífica defensada per Pau Casals.

L’acte va seguir amb l’estrena del vídeo resum de Cervera com a Capital de la Cultura Catalana, una creació enregistrada i dirigida per Marc Castellà i amb guió d’Alba Granell. La peça audiovisual presenta la cultura en el sentit més ampli, és a dir, com la via de cultiu tant de la terra com de la pròpia ment. Com el vincle entre passat, present i futur. Com la força dels que sempre hi són i els que hi han sigut. Com l’epicentre de tota una revolució d’aquí fins al més enllà. La cultura s’hi mostra, doncs, com la màxima expressió de llibertat.

L’espectacle multidisciplinari #Bachendansava combinar la música barroca amb la dansa contemporània. El muntatge és el resultat de la unió entre la Jove Companyia de l’Escola de Dansa Montse Esteve, dirigida per Montse Esteve, i l’Orquestra de Cambra de la Catalunya Interior (OCCI), dirigida per Jordi Castellà. Les dues agrupacions de joves semiprofessionals van establir un ric diàleg artístic a partir dels concerts de Brandenburg número 3 i 5 de Johann Sebastian Bach.

Cervera ha estat la ciutat més petita distingida amb el títol de Capital de la Cultura Catalana. La programació desplegada durant aquest any ha permès posar en relleu la riquesa cultural i patrimonial del territori. Algunes de les iniciatives impulsades transcendiran en el temps i perviuran en l’agenda cultural de la ciutat.