Tossuts de llengua

Jo soc aquell que va matar Franco, de Joan-Lluís Lluís (Perpinyà, 1963), va obtenir el passat mes de juny el XVI Premi de Narrativa Maria Àngels Anglada. Per gentilesa de l’Institut Ramon Muntaner, de Figueres, publiquem el seu discurs d’acceptació del premi.

Joan Lluís-Lluís © Ester Roig

Molt bon vespre a tots.

En principi quan he de parlar amb públic prefereixo fer-ho sense paper, però com que les paraules que diré avui tindran la sort de ser publicades, llegiré un text que he preparat. Espero que no us sàpiga greu.

Evidentment, primer de tot vull agrair de tot cor als membres del jurat que hagin pensat que Jo soc aquell que va matar Franco mereixia rebre el premi Maria Àngels Anglada. Agraïment que amb ganes faig extensiu a l’institut Ramon Muntaner, a l’Ajuntament de Figueres i a l’Anna Ballbona per les seves belles paraules.

Em diuen que, ara, us tinc a tots uns vint minuts a la meva disposició, o sigui que m’incumbeix la responsabilitat que no tingueu la sensació, després d’aquests vint minuts, d’haver perdut el temps.

No existeixen llengües especialitzades, més susceptibles que d’altres de servir la literatura

Per això em centraré en allò que em sembla més important en el fet d’escriure literatura, que és la llengua amb la qual s’escriu. La literatura és necessàriament filla de la llengua amb la qual s’escriu, ja que la matèria primera de la literatura són les paraules. Aquesta veritat pot semblar tòpica, però a vegades els tòpics són útils i necessaris. Sense llengua parlada o escrita no existeix, estrictament, cap literatura. Si perdés demà la facultat de parlar i d’escriure hauria de dedicar-me per força a una altra activitat. I poc importaria amb quina llengua, quan podia parlar i escriure, escrivia. No només hauria perdut la possibilitat d’intentar fer literatura amb la llengua catalana, sinó també amb qualsevol llengua del món, ja que totes les llengües tenen aptituds idèntiques per a la creació literària.

No existeixen llengües especialitzades, més susceptibles que d’altres de servir la literatura, ni tampoc, doncs, llengües menys capaces de produir literatura: es pot crear bellesa a partir de les paraules amb totes les llengües del món, sense excepció. A mi, aquest fet em tranquil·litza enormement, tot i que en la història de la humanitat no han faltat mai profetes del monolingüisme per afirmar que tan sols la pròpia llengua era apta a segons quins propòsits. I com que aquests profetes tendeixen a l’encop a reproduir-se i a repetir tothora les seves mentides, és important no cansar-se de contradir-los, explicant que totes les llengües poden parlar de tot, que totes les llengües poden ser eines d’especulació científica o filosòfica, que totes les llengües poden crear bellesa poètica i emocions narratives. Sense excepció.

També, doncs, ho pot fer la llengua catalana.

És clar. Ho sap tothom.

Ho sap tothom?

En realitat, no ho sap tothom.

El català és encara avui una llengua relativament ignorada al món en relació amb el seu nombre de parlants

El català és encara avui una llengua relativament ignorada al món, amb un grau de desconeixement de la seva existència inèdit en relació amb el seu nombre de parlants. Quina altra llengua, si més no europea, de nou o deu milions de parlants és avui tan poc coneguda com la llengua catalana? Cap, sens dubte. Diré de seguida el perquè d’aquesta anomalia: l’existència del català és menys coneguda perquè no és llengua de cap estat independent ―i demano perdó als andorrans per aquesta afirmació, però Andorra, ai las, no té el pes demogràfic suficient per imposar el nom de la seva llengua a escala internacional.

El fet que el català no sigui llengua d’un estat independent de dimensions, diguem-ne, mitjanes té conseqüències molt nefastes sobre la llengua, el seu ús i la seva percepció.

Ho veiem cada dia.

Sense sortir del camp literari, és evident que les traduccions del català a d’altres llengües, tot i haver augmentat notablement en els últims anys, són encara lluny de ser proporcionals al pes demogràfic i editorial d’aquesta llengua. Per exemple, en moltes llibreries d’Europa encara és més fàcil trobar novel·les d’autors islandesos que d’autors catalans. I recordo que el nombre total de parlants d’islandès supera de poc les 350.000 persones. Contra nou o deu milions pel català. L’islandès guanya. Perquè els islandesos, sortosament per a ells, tenen un estat i, per tant, la seva llengua apareix digna de ser emprada en tots els camps de l’activitat humana a peu d’igualtat amb les altres llengües d’estat. El català, no. El català sovint és percebut com una llengua regional, amb tots els prejudicis discriminatoris que suposa l’adjectiu regional.

El català serà una llengua considerada de debò seriosa a tots els efectes només quan existirà un estat independent anomenat Catalunya.

Aquesta consideració de llengua seriosa serà evident, llavors, al món sencer i, també, a Catalunya.

Perquè avui, a Catalunya mateix, entre parlants nadius i parlants nous del català existeix la percepció tenaç, malsana i mortífera, que és natural que el català cedeixi el pas a l’altra llengua oficial. Que l’educació exigeix que sigui sempre el català, i mai l’altra llengua, que cedeixi, que s’esvaeixi, que calli. Però no, l’educació no exigeix res d’això. O si l’educació exigeix alguna cosa és que un parlant respecti la seva llengua, que la respecti prou per no sacrificar-la com si encara imperés el temps de les imposicions vingudes d’un estat hostil a Catalunya. En realitat, encara imperen. I per això mateix és indispensable que els ciutadans tinguin consciència d’aquestes imposicions i hi resisteixin.

Parlant.

Parlant català.

Res no justifica que un parlant de català canviï de llengua davant d’un parlant de castellà, ni tan sols el fet que el parlant de castellà no entengui el català. Perquè, si cedim i canviem de llengua, com ho farà, aquest parlant de castellà, per acabar entenent el català? Si no l’ajudem a aprendre’l, si no li fem comprendre que és de primera importància, per a ell i per a la seva família, que parli català, com ho farem per integrar-lo i donar-li les mateixes oportunitats que una societat democràtica ha de garantir a tots els seus membres? No parlar català a un immigrant, vingui d’on vingui, és tot sovint empènyer-lo en un gueto, dificultar-li l’accés a l’ascensor social que representa el fet de parlar i escriure el català. Oi que no volem una Catalunya tallada en dos pel fet lingüístic? Doncs per evitar-ho hem de fer que el català impregni tota la societat i per aconseguir-ho no hi ha cap altre remei que fer que el català sigui a tot arreu, i per començar, doncs, que els catalanoparlants parlin català, sempre. El més gran favor que podem fer a la gent que ve de fora de Catalunya és parlar-li català.

És clar, a vegades sembla que el canvi de llengua sigui induït per unes preteses raons objectives. Com ara que el català és una llengua «petita» en comparació, per exemple, al castellà.

Anem a pams.

Efectivament, si mirem el mapa dels Països Catalans, que tenen Espanya a l’oest i França al nord, ens pot venir un sentiment d’encongiment. Tenim per veïns dos estats que en algun moment de la seva història s’han fet gegants a còpia d’invasions, colonitzacions, massacres i espoliacions en diversos llocs del planeta. Fa feredat i, al seu costat, ens podem sentir menuts. Però si deixem de mirar només aquests dos veïns, si eixamplem el mapa i mirem tot Europa, veurem que el català ja no és una llengua menuda sinó mitjana: hi ha, a Europa, si fa no fa tantes llengües més parlades que el català com llengües menys parlades que el català. I si mirem el mapamundi complet llavors veurem ―oh, miracle!― que el català és una llengua gran. No gegant ni hipertrofiada per les conquestes, sinó gran. Amb nou o deu milions de parlants el català forma part del club de les cent llengües més parlades del món d’un total de més o menys cinc mil llengües. Seria entre la vuitantena i la norantena llengua més parlada. De cinc mil.

La percepció que el català és una llengua petita és una percepció falsa.

I no passaria res si fos una llengua petita, és clar que no, però no ho és.

I tot i no ser una llengua petita, el català està en perill. Clarament. Per la pressió dels estats que controlen els territoris on es parla. L’hostilitat d’aquests estats contra el català pot ser oberta o pot ser hipòcritament disfressada però és real, constant, palpable i, sobretot, eficaç.

Anem doncs a coses concretes. De les cinc mil llengües, que devien ser sis mil o més fa un segle, quantes es parlaran, encara, d’aquí cent anys? Cal saber que per culpa de la pressió dels estats i de la globalització econòmica el procés de desforestació lingüística planetari ha entrat en una fase d’acceleració horrorosa: segons els sociolingüistes es mor avui, al món, una llengua cada dues setmanes. Es moren vint-i-cinc llengües cada any, de mitjana. La meva pregunta és: quines se salvaran? Quines passaran amb bona salut el llindar del segle xxii?

La resposta és relativament simple. Se salvaran essencialment dues categories de llengües. Primer, les llengües que són oficials d’un estat, que es beneficien doncs de la protecció màxima concebible en les nostres societats. Però són poques: algunes desenes i prou. Després, les poques llengües que tot i no ser oficials d’un estat disposen d’un coixí demogràfic prou confortable, com ara algunes llengües de l’Índia que tenen diverses desenes de milions de parlants. El marathi, per exemple, disposa de noranta milions de parlants. El català, ara mateix, no entra en cap d’aquestes dues categories. O sigui que el català no forma part de les llengües que tenen la certesa d’entrar amb bona salut al segle xxii. Per aconseguir-ho, per tant, només hi ha dues solucions: esdevenir una societat amb demografia altíssima, amb vuit o deu fills per família catalanoparlant, o dotar-nos d’un estat independent anomenat Catalunya.

Certament, la preferència social va, avui, cap a la segona solució. A més, és evident que Catalunya es mereix aquest estat, se’l mereixen els catalans que des de fa tants segles han defensat i transmès la seva llengua, amb obstinació, sovint amb abnegació, a vegades amb heroisme. El català ha estat condemnat a mort diverses vegades al llarg de la seva història, i no s’ha mort, ni s’ha residualitzat. Aquesta resistència, aquesta resiliència fa del català un cas únic al món. De debò únic. El mèrit, per tant, és enorme, històric. Un mèrit que recau en la gent, en la gent que ha parlat català als seus fills i a tot arreu on podia i que ha fet descarrilar el propòsit de fer morir aquesta llengua, o de residualitzar-la. El català viu perquè els catalans s’han entossudit i, malauradament, encara avui tenim l’obligació d’entossudir-nos. Perquè si és veritat, com s’ha dit, que només el poble salva el poble, doncs només el poble català pot salvar la llengua catalana.

Moltes gràcies per la vostra atenció.

Joan Lluís Lluís

Joan Lluís-Lluís © Ester Roig

El Premi de Narrativa Maria Àngels Anglada a obra publicada es promou des de l’Institut Ramon Muntaner, de Figueres, amb la voluntat de contribuir al foment de la literatura catalana, refermar la projecció cívica i cultural del centre educatiu i enaltir la memòria de l’escriptora Maria Àngels Anglada (Vic, 1930 – Figueres, 1999), que en va ser professora.

Dotat amb 2.000 euros, el Premi compta amb el suport de la família Geli-Anglada i amb el patrocini de l’Ajuntament de Figueres, així com amb la col·laboració de l’Associació de Pares de l’institut. A les edicions anteriors, entre 2004 i 2018, havien estat guardonats Emili Teixidor, Carme Riera, Joan D. Bezsonoff, Imma Monsó, Quim Monzó, Joan Francesc Mira, Màrius Carol, Sergi Pàmies, Jaume Cabré, Lluís Llach, Rafel Nadal, Vicenç Pagès, Teresa Colom, Pep Puig i Tina Vallès.

El desembre passat es va presentar el setzè memoràndum del Premi a la sala d’actes de l’Institut Ramon Muntaner. Manel Gràvalos signa el disseny ¾proper al d’una revista de cultura¾ d’aquesta publicació no venal, que té un tiratge de 200 exemplars impresos en paper 100% reciclat. El memoràndum conté, a banda de diverses peces complementàries, tres tres textos inèdits de gran interès literari: «La història d’un joc que va més enllà», presentació de l’autor i del llibre guardonats a càrrec d’Anna Ballbona, periodista i escriptora; «Tossuts de llengua», versió escrita del discurs que va fer Joan-Lluís Lluís en l’acte públic de lliurament del premi; i, finalment, «Una agosarada acció cultural als anys vuitanta», article del filòleg Jordi Pla i de l’historiador Alfons Romero que documenta la col·laboració de Rafael Pascuet ¾secretari del Premi i editor dels catorze primers memoràndums, desaparegut prematurament el mes de maig passat¾ i Maria Àngels Anglada a les publicacions culturals Hora de Llibres i Papers Empordanesos.