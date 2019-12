Thomas Mann. L’artista esclafa la burgesia

Navona publica, a la seva col·lecció Escollits i en traducció de Joan Fontcuberta i Gel, la primera gran novel·la i potser la més emblemàtica de Thomas Mann (1875-1955), Els Buddenbrook, escrita als vint-i-cinc anys i convertida, de seguida, en un èxit de masses. Gràcies a aquesta novel·la, l’autor va rebre el Premi Nobel de Literatura l’any 1929.

Thomas Mann

La novel·la és un fresc irònic de la burgesia de Lübeck, la ciutat natal de Thomas Mann. En aquest retrat de vida també s’hi dibuixa la decadència d’una família de comerciants, un clan concret, el seu: la família Mann. Aquesta caiguda de tota una classe social que l’autor va viure de prop, és també la de tota una època i, per extensió, de la condició humana en general, la qual va perdent, amb el temps, l’edat de la innocència.

Llegir Els Buddenbrook és llegir l’origen de tota l’obra posterior de Thomas Mann. No és cap novel·la de tesi ni de filosofia com ho poden ser les seves novel·les posteriors. És un llibre més amable, més convencional i, si es vol, menys intel·lectual. És una novel·la que sedueix al lector per molts motius, però sobretot per l’estil desimbolt a l’hora de narrar una història aparentment senzilla (la vida quotidiana d’una família), el devessall de detalls thomasmannians i una sensibilitat peculiar a l’hora de descriure persones, ropatges i objectes. Una sensibilitat diguem-ne femenina. Que consti que és un elogi, a la manera proustiana de menjar-se el món amb els ulls.

El relat recorre les peripècies de quatre generacions de Buddenbrook, una casa burgesa de renom centenari, des de l’avi Johann fins al petit Hanno, l’últim hereu mort l’any 1877. Família i empresa són indestriables, en aquesta saga. Però Thomas Mann també aposta per recalcar els punts en comú que travessen les quatre generacions a nivell humà. A través dels representants de la tercera generació, els germans Thomas, Tony, Christian i Clara —ovelles negres corresponsables del declivi econòmic de la família—, coneixem tant als avantpassats (pares, avis, besavis), com als més joves (Erika i Hanno). Acompanyant aquesta coral amb la mateixa sang, la imatge s’amplia a la societat d’advocats, alcaldes, mossens, metges, dames i minyones amb què l’autor retrata una època de salons burgesos i segones residències a la platja de Travemünde. Les cases fan de personatges exemplificadors d’aquesta progressiva decadència.

Autobiografia i molt d’ofici a Els Buddenbrook, un compendi de costums, estils de vida, pensaments i comportaments d’una burgesia emergent i adinerada a qui Thomas Mann fa actuar en un teatre de titelles dirigit per Shopenhauer i Nietzche a la vegada. Vides tedioses de gent que prioritza l’empresa a la família i, sobretot, molta façana i brillantina pertot. Degeneració que comença quan una generació crea una empresa i la fa créixer, la segona generació augmenta el capital i el prestigi, la tercera ho rebenta tot i la quarta es troba amb una mà al davant i l’altra al darrere. Els Buddenbrook és aquella novel·la que ensenya que el temps s’escola imparable amb alternança de pluja i de sol, vent de mar i vent de terra, calor i tempesta.