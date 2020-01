Rosa Maria Sardà: una obra important

En un volum d’homenatge al dramaturg Benet i Jornet (jmbij70, 2010), Rosa Maria Sardà (1941) hi va publicar, com a present per al seu amic, la seva primera obra de teatre: que ella mateixa havia escrit i protagonitzat, en companyia d’un cosinet, i que havia sigut “estrenada al menjador de casa, el dia de Nadal de l’any 1947”, sota la direcció de la seva àvia, l’actriu Maria Oliva Ventura. I són, justament, retalls vivíssims de la biografia d’aquesta àvia els que, ara, sacsegen i desborden l’ànima dels lectors d’Un incident sense importància (Edicions 62, 2019).

Rosa Maria Sardà © Teatre Lliure

Sardà ha escrit un llibre amb set relats provinents de l’autobiografia familiar; alguns són històries viscudes des dels ulls afamats d’una nena de postguerra, i alguns són escenes recreades des del testimoni rebut (on encara hi batega una oralitat onejant d’esperes i cops d’efecte precisos), i almenys n’hi ha un, el relat final, que és pura literatura, pura fabulació moral, pura veritat interior. Em refereixo al relat final del llibre, “Catàstrofe ferroviària”, que justificaria, per ell sol, tot el volum, per la força narrativa, però sobretot per la qualitat lírica (de jo posseït, de vida compresa) amb què emprèn, sense concessions, el descens a l’infern dels últims viatges, des de la consciència imaginada de l’àvia Maria. Un incident sense importància, malgrat la falsa modèstia (i l’acudit) del títol, és un llibre ple de coratge. I ple de saviesa: “Quan s’havia decidit que ella fos una vella solitària que inspirava la pietat d’uns quants analfabets? Potser era això el fil conductor d’una vida? El dolor?”

Valentia, saviesa i, també, talent literari. Es fa tan evident el talent lingüístic de Sardà (com a actriu, no ha fet mai ni una línia d’entonació equivocada!) que fins fa mania haver-ho de dir, però el vol de les frases, el color dels girs populars i l’exactitud expressiva de cada paraula són d’una vivacitat i d’un sentit de la llengua privilegiats. M’estalvio la llista d’exemples. I, al costat de l’estil verbal, alhora, hi batega el vincle amb una tradició literària inconfusible, de paràgrafs respirats, d’humor càndid i sardònic, de composició de personatges per dins i per fora, de costumisme aspre, de quotidianitat arnada i de mirada elevada (moderna, crítica), de sordidesa i de quasideliri. El relat que dona títol al llibre, per exemple, que és d’una teatralitat vibrant, divertidíssima i amarga. O el deseiximent, de pell endurida i de supervivències emocionals, del magnífic “Un casament”.

I, entre els rastres de la tradició, em sembla preciosa la reconnexió amb l’univers d’idees de Santiago Rusiñol. L’àvia Maria i el seu home anaven pels pobles (dormint en pallisses) per representar-hi El pati blau, una peça delicada i de sentiments compungits, però el que alça el vent de la ment inquieta de l’àvia –anys després– i el que arma la pulsió de l’escriptora és, més aviat, l’alè marginal de L’alegria que passa, o de Cigales i formigues, i la pregunta radical de com cal viure, de com val la pena haver viscut: des del risc de les actrius o des del seny de “persones de les anomenades ‘normals’, perquè dinen sempre a la mateixa hora, es casen, bategen els seus fills i honoren els seus morts cada any el dia de la castanya i el moniato.” El debat de la Poesia i la Prosa, sí, però no el debat teòric, sinó el debat íntim davant de la “punxada que l’ofega, el vertigen, altra vegada la nit esfereïdora, plena de fantasmes estimats.”

Un incident sense importància, sí, és un llibre valent. I és, també, una lliçó per als indocumentats que continuen repetint les estupideses sobre el caràcter ‘burgès’ i ‘masculí’ de la cultura catalana. Que és una cultura popular, i feta per dones. No és que Rosa Maria Sardà ho sàpiga (que ho sap): és que ella n’és l’evidència. I aquest llibre que ara ens ha obsequiat n’és la reivindicació. Personal: és a dir, social. I trista i divertidíssima, esclar: perquè, en un joc de miralls generós i interessat (útil), una dona sàvia hi salva de l’oblit una altra dona sàvia. I en fa batalla lluitada. I patrimoni.