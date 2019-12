Per cadascú, la seva cruïlla

A Nova York, a la cruïlla davant de l’hotel, feinejava una petita agent de policia, una noia molt jove. Menuda com jo, tenia l’estatura tan fràgil que passaria desapercebuda si no portés l’uniforme. Coincidíem a les sis del matí a la cafeteria de la cantonada. Ella bevia el seu cafè amb la mirada perduda. En acabar, s’aixecava i es preparava amb els gestos rutinaris per passar el dia a la intempèrie. Era com un mariner que surt cap a la mar esvalotada i gèlida o el pagès que coneix tots els trucs per protegir-se del sol ardent del migdia. Només que era tan poca cosa que recordava més aviat un infant que es prepara per fer una proesa. La veia llavors durant tot el dia a la seva cruïlla, fent feina al compàs dels semàfors. Les persones dins els seus vehicles passaven de llarg, ignorant-la…

Foto: Simona Škrabec. |

Heus aquí el meu desig per aquest Any Nou: que tinguem forces per llevar-nos dia rere dia, posar-nos la granota de feina; que tinguem forces per entrar a la cruïlla dia rere dia, encara que les persones passin de llarg, ignorant-nos; que feinegem amb ganes encara que tot sigui tan previsible i, potser, també inútil. Hi ha tantes cruïlles com persones, penso quan em sento més impotent. I també em dic que en el temps convuls d’ara, cal esforçar-se a pensar que tota autoritat és feta d’individus. La partida per un món més humà es juga, tanmateix, a la cantonada davant de casa.

Que us acompanyi l’escalfor interior que fa resistir qualsevol intempèrie.

Feliç 2020!