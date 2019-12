A vegades llibreters, premsa i lectors es posen inexplicablement d’acord per dedicar les seves converses a un mateix títol durant uns dies, sigui per elogiar, criticar o sumar-se al carro i mostrar-se atents a l’actualitat. El darrer d’aquests booms ha estat Gina (L’Altra), la primera novel·la de Maria Climent, traductora i articulista. Als que formin part de l’onada no els faran falta gaires presentacions; a la resta, els l’explico breument: la Gina, protagonista i única veu, narra de manera despullada i amb un to confessional i bastant tragicòmic el seu pas des d’una infantesa en la qual passava els estius avorrint-se a la casa dels avis fins a una maduresa en la qual el diagnòstic d’esclerosi múltiple precipita la decisió de ser mare, passant per les vicissituds d’una joventut de descoberta del món i de les pròpies emocions.

Maria Climent © Montse Sahuquillo

La novel·la ha causat sensació per diversos motius: en primer lloc perquè està escrita en dialecte ebrenc, fet que és tot un encert perquè aporta naturalitat i frescor al monòleg de la protagonista. En segon lloc, perquè aquest discórrer del pensament està marcat per una veu personalíssima i divertida (aquella comicitat de qui es mira al mirall plorant i no pot evitar riure davant la seva cara ridículament deformada pel plor). Ara bé, a mesura que passen les pàgines, i la malaltia i la maduresa es fan lloc a empentes en la vida de la Gina, la novel·la va canviant el to, construint-se en un artefacte més proper a l’autoajuda.

La Gina entra en un forat negre, del qual no hi ha manera de sortir, i en aquest transcurs es baralla amb la solitud i la seva relació amb les relacions d’una manera desarrelada de l’amor romàntic prototípic al qual estem acostumats. Si a novel·les prototípiques com les Jane Austen la descoberta del propi destí era indestriable de la identificació i tria de la parella correcta (com qui prova matalassos fins a trobar el que serà seu), avui la realització de la dona depèn només d’ella mateixa. Explica la Marta Roqueta a De la poma a la pantalla (Pagès), un assaig sobre les relacions i el desig en l’època digital, que actualment tendim a romantitzar l’amor. Això vol dir que no ens enamorem d’una persona, sinó de la mateixa idea d’amor i tot el que això (ha de) comporta(r): confiança, desig, un projecte futur compartit i una família. I com li passa a la Gina, trencar amb aquesta idea molts cops implica afrontar una solitud que no estava prevista en el pla feliç ja marcat i idealitzat.

La responsabilitat davant la buidor i les angoixes que venen de bracet amb la maduresa ha quedat en mans de cadascuna, delegant l’amor i les relacions a un pla secundari i circumstancial. Com la Climent, moltes de les autores que enguany hem vist passar per les nostres llibreries (flamants traduccions com les de la Vivian Gornick, la Siri Hustvedt o la Jeanette Winterson) ens parlen amb franquesa del que vol dir estimar i madurar sense imposicions ni utopies en una societat on la felicitat i l’amor romàntic són obligatoris i es venen a l’engròs.