Literatura i art en una tarda

Onze museus i espais patrimonials de la ciutat participen en el projecte, tot acollint durant el curs sessions de clubs de lectura de les biblioteques de la ciutat. Es tracta de 30 sessions que serveixen per debatre sobre un llibre directament vinculat a les col·leccions de museus permanents o temporals.

Grup de lectura al Museu Frederic Marès | Foto: Diputació de Barcelona

Els usuaris del projecte poden visitar els museus i comentar, coordinats per un conductor/a especialista, les impressions sobre el llibre llegit. I posar en comú el que més els ha agradat i desagradat. La iniciativa lectora cerca seduir la ciutadania a través de l’art i l’amor per la lectura. També, oferir una visió diferent de les col·leccions museístiques des de l’experiència del llibre i una projecció de la visita museística des del coneixement del text.

Els museus i espais patrimonials participants són El Born Centre de Cultura i Memòria, Museu de la Música,Museu del Disseny, Castell de Montjuïc, Museu Frederic Marés, Museu Etnològic i de Cultures del Món, Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona. Casa de l’Ardiaca i el Museu d’Història de Barcelona.

D’altra banda, els llibres escollits són Vida privada de Josep Maria de Sagarra, La Moràvia de Julià Guillamon, La fada negra de Xavier Theros, Rubricatus d’Isabel Garcia Trócoli, El perseguidor de Julio Cortázar i Quan erem refugiats de Teresa Pàmies. Entre aquestes obres destaca el club de lectura de Vida Privada del dramaturg Josep Maria de Segarra que es va celebrar el passat dijous 5 de desembre al museu Frederic Marés.

Un quart d’hora abans de l’inici del club de lectura al museu del col·leccionista i escultor Frederic Marés, la forta pluja no cessava i les voravies dels carrers eren inundades. Els mals presagis sobre el fracàs de convocatòria es feien cada cop més presents entre els membres de l’organització. La tarda, ennuvolada i fosca, convidava a resguardar-se a casa. No obstant això, contra tot pronòstic, a dos quarts de sis en punt ja hi havia set persones. I a mesura que van anar passant els minuts, la gent va anar arribant a comptagotes. L’acte va començar deu minuts més tard amb, per sorpresa de tots, una dotzena de persones. La pluja no va esporuguir ningú, senyal que l’obra de Sagarra va entusiasmar els lectors.

Començàvem fent un recorregut express pel museu. Aviat, l’astorament per la quantitat i la diversitat d’objectes de vell (del segle XVIII i XIX) del llibrèfil Marés en deixa bocabadats. Caminàvem a passes curtes i fent tombs a tor i adret, abstrets per les majestuoses escultures de cossos de dona que ens envoltaven. Amb els ulls sortint-nos de les òrbites oculars per tractar de copsar la infinitud de detalls que amagava la mostra, la breu explicació del guia se’ns feia escassa. Però se’ns convidava a venir un altre dia per visitar la inacabable exposició de relíquies.

Que l’artista Marés era un llibrèfil quedava palès per la quantitat de llibres, d’aparença incunable, que farcien les prestatgeries. Però, la cosa no quedava aquí, no només eren llibres el que se’ns mostrava, sinó tabaqueres, pipes de fumar, ulleres, retrats, rellotges, barrets, poms de porta, segells…La il·luminació tènue de l’espai lligava totalment amb l’ambient lector que s’anava formant a poc a poc. I és que, entre els elogis per l’exhibició del col·leccionista, s’anaven sentint els primers comentaris de Vida privada. L’èxit de l’obra entre els assistents, abans de començar el club de lectura, ja era notori.

Avançàvem a batzegades a causa dels participants endarrerits (que no eren pocs) que s’aturaven a contemplar objectes curiosos. Ara sí, arribàvem a una sala amarada de bohèmia i escortada per prestatgeries de fusta que contenien més i més llibres, retrats, escultures i pintures a dojo. “Aquí farem el club de lectura?”, preguntava una dona impressionada. Val a dir que, d’entre la quinzena d’assistents, només hi havia dos homes. Serà que les dones llegeixen més que els homes? La pregunta indueix a cometre generalitzacions, però fa l’efecte que…

Un cop asseguts a la rotllana de cadires que ens tenien preparades, una dona de mitjana edat comentava, tot trencant el silenci sepulcral que preludiava l’inici de l’acte, que “sens dubte, és un dels llibres que s’han de llegir a la vida”. Després d’una mostra d’aprovació generalitzada, la conductora del club de lectura donava pas a la participació dels congregats a còpia d’apunts estílistics sobre la prosa sagarriana. “La seva forma d’escriure és única per les tan reeixides descripcions que fa. És capaç de despullar els personatges que retrata amb subtilitat”.

A continuació, un home de mitjana edat, amb notes preses i llibre en mà, expressava que el llibre l’havia fet gaudir molt , però que sovint havia trobat el lèxic difícil. “Malgrat que el llenguatge de Sagarra és tan ric que a vegades es fa difícil, el retrat de la burgesia de l’època és excel·lent”, indicava. En canvi, una dona li responia que aquest llenguatge el reconeixia. “Els diàlegs que escriu Sagarra els he entès perfectament. Així és com parlava la meva mare”. I afegia que, havent llegit el llibre, havia decidit comprar-lo per tornar-lo a llegir, cosa que mai no havia fet abans.

Sovint, es fa díficil participar en un club de lectura si no es tenen les idees molt clares. Però, en aquest cas, les mans alçades eren sempre nombroses i les ganes de comentar la jugada aclaparadores.

Al seu torn, una noia jove posava en valor la valentia del dramaturg barceloní per fer pujar els colors a la burgesia de l’època. “La classe alta de la ciutat mostrava una façana que no sempre es corresponia amb la vida real que portaven. Tot allò que amagaven va quedar al descobert gràcies a Vida privada”. Una altra dona, en aquest cas d’edat avançada, remarcava l’encert de la intervenció de la jove i subratllava que “no és un llibre per abans d’anar a dormir, sinó que l’has de llegir molt atentament perquè si no perds moltes coses”.

Hi tornava la moderadora per fer un apunt sobre el llibre. “L’escàndol que va provocar Vida privada va ser tan gran que el llibre va estar prohibit durant 20 anys”. I retornava al tema de la riquesa lingüística de Sagarra, tot posant un exemple que li havia cridat l’atenció. “Mireu aquesta expressió ‘estripar les moques del peix’ em va agradar i sobtar alhora, mai no l’havia escoltada”. “Ai, sí, sí, jo també la vaig haver de buscar al diccionari”, deien diverses veus com una remor de fons. Una altra dona, més crítica, afirmava que “si et paraves a consultar totes les paraules que et feien dubtar, perdies el fil narratiu”.

L’altre home de la sala, val a dir que molt participatiu, recalcava l’adjectivació acurada de l’escriptor mentre en posava exemples. I declarava que el que més li havia agradat era l’habilitat de Sagarra per personificar els mobles. “És un llibre eròtic alhora que modern. Inclou neologismes francesos i anglesos”, indicava. Una dona, que portava una bona estona fullejant el llibre i que reconeixia estar apuntada a un altre club de lectura simultàniament, el replicava per recordar-li que va ser escrit durant el període de la II República, cosa que explica l’obertura de mires insòlita que llueix el llibre. I declarava que Sagarra sentia nostàlgia d’aquell temps perdut, d’aquella República tan anhelada. Finalment, la conductora posava en valor que moltes dones van agafar l’hàbit de llegir gràcies a la reedició de Vida Privada.

A la sortida del Marés, veient caure la pluja i refugiats sota el porxo, una participant ens feia saber que els clubs de lectura “permeten adonar-se d’aspectes del llibre que et passen passat per alt”. També que “descobrir un llibre, poder parlar sobre ell amb més gent i poder visitar un museu en una mateixa tarda no té preu”. “Mira si ens agrada de venir que amb la que cau no ens hem pogut quedar a casa”, exclamava mentre obria el paraigües.