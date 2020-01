Les dues dècades de la nostra joventut

Juraria que formo part de l’última generació del meu poble que va baixar al carrer a cantar el dia de Santa Llúcia. Hi anava amb la meva germana i una o dues amigues més i entonàvem “Santa Llúcia la Bisbal, tretze dies tretze dies, Santa Llúcia la Bisbal, tretze dies per Nadal. Si voleu que canti més, porteu figues porteu figues, si voleu que canti més, porteu figues i diners”.

Algunes persones ni tan sols sabien què era allò que recitàvem, i a nosaltres ens feia vergonya perquè ens sentíem anacròniques, però la intriga de quines podien ser les recompenses i les ganes de tocar quatre cèntims ens empenyien a mantenir una tradició que ens havien ensenyat a l’escola, a la coral i a casa, encara que ja ningú celebrava als carrers. Recordo que un carnisser ens va donar hamburgueses, i ens va semblar un luxe, perquè les associàvem més al plaer prohibit del McDonald’s que al menjar tradicional de casa.

Sembla que hagin passat cent anys, però aquelles érem nosaltres cap allà el 2000. Va ser al voltant d’aquella època quan vaig començar primer de primària, i en recordo clarament dos fets: primer, l’arribada d’un nouvingut equatorià que tota l’estona plorava perquè necessitava la seva mare per no sentir-se desemparat en un entorn, l’escola, que fins aleshores jo havia percebut com un refugi universal sense cap escletxa; segon, un examen de pessetes que no vam arribar a fer perquè ja no valia la pena.

Era l’any 2002, s’estava implementant definitivament l’euro, i aquelles monedes aviat només servirien si tenien forats i podíem fer-ne collarets. Als estius en veníem, de collarets i de polseres. Sèiem al carrer amb unes amigues i muntàvem una botiga posant un mocador a terra. No ens deslliuràvem de gaire gènero, però passàvem la tarda. Entre nosaltres, els mòbils encara no existien, però sí la televisió, les nintendos i altres aparells que ja tenien un paper prominent a les vides de qui tenia uns pares disposats a gastar-se diners, o uns amics amb uns pares disposats a fer-ho. Col·leccionàvem cromos, tazos, i en un moment donat també baldufes, en el que ja era una moda retro.

Arribàvem al 2004 i molts adults catalans fills de la transició somreien satisfets a casa seva perquè Zapatero substituïa a Aznar. Mentrestant, els primers geeks nostrats discutien sobre la independència en fòrums on un grup d’adolescents curiosos i tecnològicament avançats aprenien a fer anar el codi html, mentre al carrer tothom els tractava de bojos amb l’excusa que ETA encara feia de les seves. A casa, els adults ja no connectaven l’internet amb un cable que impedia fer servir el telèfon, sinó que començaven a utilitzar la wifi.

Aquell mateix any va haver-hi un fort tsunami a l’Oceà Índic, i recordo que li vaig dir a l’avi que no em comprés cromos, que volia posar els diners a la caixa de recapte que fèiem a l’escola. És probable que el meu pànic als tsunamis comencés aleshores. La sola idea d’una onada massa alta, de mobles, arbres i persones arrossegades pel corrent, de genolls i caps i peus xocant contra objectes pesants sense control i perdent el coneixement, encara em paralitza. La meva classe va ser la que va recollir més diners per la causa, però no per la por que jo sentia, sinó per la rivalitat que es va generar amb els arxienemics del mateix curs.

Era també amb ells amb qui a l’hora del pati fèiem veure que érem personatges de còmics, i amb qui també jugàvem a futbol; jo, depèn del dia, aspirava a ser una noia amb superpoders o a ser Carles Puyol, perquè tenia els cabells arrissats i perquè el Barça de Rijkaard ja ens feia somiar, sense saber tot el que vindria després. Tinc molt present el meu germà mirant amb devoció la presentació oficial del Ronaldinho, i explicant-me que mai veuria res igual, mentre el Messi escalfava a la banda de la història.

Recordo aquells anys amb lucidesa, i després tot es fa més borrós. El canvi a l’adolescència, l’encaix de velles i noves amistats, la concepció del poble com un espai de possibilitats reduïdes, ser conscient per primera vegada que jo parlava català tota l’estona, fins i tot amb les meves millors amigues castellanoparlants. Crec que vaig adonar-me d’aquest fet quan vaig anar a l’institut, i és estrany, perquè feia anys que moltes de les meves amigues em parlaven en castellà, i també ho havia fet durant dos anys el meu tutor de cinquè i sisè de primària, que era extremeny i ens feia les classes en la seva llengua.

Recordo que un cop, aquest professor em va renyar per dibuixar una senyera en una manualitat. Va dir-me alguna cosa com “aquí no dibujamos banderas”, i em va estranyar, perquè ell no s’enfadava mai, tot al contrari, era molt bromista, i a més feia gala tot sovint del seu madridisme, que a mi també em semblava clarament un posicionament, encara que aleshores no ho sabés explicar. A part, m’agradava aquest professor perquè finalment va aconseguir que aprengués a dividir amb números de més de dues xifres, un fet que em va costar horrors i hores del pati plenes de llàgrimes.

Deia que va ser a l’institut, però, quan vaig barrejar-me amb més persones, a qui normalment veia més segures que jo, més perilloses, més batalladores; elles parlaven en castellà, i jo sovint canviava de llengua. Era una qüestió de força. Només quan vaig adonar-me que no eren superiors, vaig tornar a parlar plenament en català. Ara veig clar que era una estratègia de supervivència en un ambient de barreja i agressivitat que jo desconeixia, i també una manca d’autoestima donada per una inconsciència absoluta sobre tot el que jo era en relació amb les altres maneres d’habitar el món i, en concret, Catalunya.

També va ser aleshores quan em vaig adonar que els adults eren persones. M’ho van fer notar els professors, i no pas un desengany amb les figures paternes. I va ser, un altre cop, gràcies a aquells adolescents que eren més combatius que jo, i que portaven al límit la paciència de persones més grans, més respectables, amb més coneixement. Van ser alguns d’aquests professors els que em van fer veure, sempre des del rol d’espectadora, que ser adult no volia dir ser segur, ni saber afrontar totes les situacions, ni tenir respostes intel·ligents a comportaments obtusos. Va ser aleshores, també, quan vaig començar a veure que potser jo, una adolescent, podia pensar diferent que els altres, també dels més grans. I que fins i tot podia pensar millor.

Vaig sentir molts cops llàstima, perquè alguns adults em van començar a semblar gent perduda. Altres em van ensenyar que amb serenitat, la intel·ligència podia arribar a imposar-se, i alguns em van demostrar què era la passió. Recordo amb especial tendresa una professora de literatura castellana que recitava El Quijote i semblava que marxés més enllà del món: quan llegia en veu alta, els alumnes desapareixíem, i ella reia i s’exclamava tant que es posava la mà al cap, i les espatlles li feien saltirons, i quan tancava el llibre i ens mirava, tornant a la vida real, feia una ganyota de pena, i mirant als set o vuit adolescents que fèiem humanitats, bufava i ens deixava anar: “en fin, menos da una piedra”.

Si recordo així aquell temps, que en realitat va estar ple de bons moments, de grans amistats, d’aprenentatges que encara agraeixo, és perquè ja començava a sobrevolar-los una ombra amenaçadora, i juraria que no va ser ni la incertesa de fer-se gran ni el primer contacte amb les malalties dels adults, sinó la crisi del 2007 i l’arribada definitiva dels dispositius mòbils, que va evidenciar-se definitivament cap al 2010. D’alguna forma, el conjunt s’anava desmembrant i les parts sobrevolaven l’espai: ho teníem tot, ens havien ensenyat la base que faria adaptar-nos al món, i malgrat això, no enteníem res, no ens ubicàvem enlloc, i començàvem a sentir un malestar interior profund.

La incertesa encara dura. En el meu cas, el 2012 el poble va quedar enrere i la vida a la ciutat va aparèixer com la millor de les llibertats possibles, un lloc on trobar nous interrogants i noves solucions, també noves amistats. Però el tot seguia sense ajuntar-se. La carrera no donava resposta als dubtes del futur sinó que demostrava la desconnexió total amb el passat més immediat i amb els adults que s’hi havien assentat; la feina, per a la majoria, era un no parar de disgustos i males praxis; l’estructura democràtica d’un Estat que ara ja vèiem clarament disfuncional apareixia com un esguerro absolut.

Així han passat els anys fins al 2019, plens de moments feliços convertits en una llista d’expectatives que tendeixen a acabar en frustracions. L’esperança, per la meva generació, mai ha estat davant dels ulls de les persones, en un model utòpic clar a seguir -social, polític-, sinó entre nosaltres, fet que suposa una mena de pressió per la qual les expectatives no estan ni en el passat ni el futur sinó en el present mateix que representa que podem construir, però que ens genera angoixa només de pensar-hi perquè sentim que no tenim les eines per fer-lo real.

L’esperança, per als catalans que ara transitem entre els vint i els trenta anys, mai ha sigut individual, sinó massiva. L’independentisme, el feminisme, el moviment contra el canvi climàtic, i altres guanys més petits, com la fi de l’apologia indiscriminada a l’alcohol en nom del guayisme; tot és en relació als altres. Des del 2010 fins al 2020, són molts els moments en els quals m’he girat i he vist que el tot era una boira immensa, però que al meu costat hi havia una xarxa de gent disposada a defensar les parts que encara tenien sentit dins de dues dècades de canvis. I sempre m’ha sobtat, perquè en cada cas, fins aquell moment ningú m’havia fet adonar que no estava sola.

Durant el primer quart de la nostra vida, els joves de mitjans dels 90 i principis dels 2000 hem sortit molts cops al carrer a defensar idees que creiem obligatòries de cara a tenir un futur millor. Ens hi han animat els pares, sense ni ells mateixos tenir res clar. I davant d’un desànim eteri generalitzat, ens hem sorprès mirant-nos entre nosaltres i dient “ostres, som molts”, desvetllant-nos dels missatges globals catastròfics imperants i, no ens enganyem, també racionals.

Són aquests moments de comunitat i d’idees, els que ens han permès sortir de la tercera persona espectadora i passiva i defensar el que som i el que volem. És així com no tenim ni idea de què serà el tot, però tenim clares quines són les bases irrenunciables de les nostres parts. I tips d’esperar un futur agònic que no arriba, i amb els dubtes i seguretats que creen unes ganes de viure sovint porugues i inestables, esperem amb ganes d’aires nous que vinguin els anys 20. Que mirant al costat, ens hi puguem reconèixer tots.