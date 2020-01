Arribo a l’Hotel Palace amb el temps just. A la porta ens rep l’Emili Rosales, director editorial de Grup 62, que està content perquè després de deu anys ha aconseguit que una dona guanyi el Josep Pla. Enguany Destino ha premiat Laia Aguilar, una guionista que està acostumada a la invisibilitat que imposa l’ofici i que avui estarà sota tots els focus. Laia Aguilar, que també és professora a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu, ja havia publicat novel·les per a joves. Pluja d’estels, la novel·la amb què ha guanyat el Josep Pla, és la seva primera incursió en la literatura d’adults, però coneix prou bé el públic a qui s’adreça. Aguilar va ser una de les guionistes d’Infidels, sí, la sèrie que va popularitzar el nom d’Arlet. I darrerament ha participat a la sèrie Madres, que s’emetrà aviat per tele 5.

Pluja d’estels, que surt a la venda el 5 de febrer, explica la història d’una colla d’amics, que ja són a la ratlla dels quaranta però que es coneixen des de la universitat. Com feien en la seva època d’estudiants, es reuneixen per passar uns dies en una casa del Cap de Creus. El pretext de la trobada és contemplar una pluja d’estels, però també volen celebrar-hi una gran festa com les que hi havien fet de joves. Durant la seva estada, aflorarà el record d’un incident tràgic del passat que els obligarà a cadascun d’ells a revisar la seva pròpia vida i l’amistat que els uneix. En rebre el premi, Laia Aguilar ha remarcat que “vivim immersos en la tirania de la felicitat. Tothom, qui més qui menys, aboca a les xarxes socials imatges de felicitat, instantànies d’èxit personal o professional, però em pregunto: on queda el dolor?”. Per Aguilar, la literatura obre un espai on podem passar comptes amb les nostres zones fosques i abordar els fracassos. “Amb els personatges he intentat projectar la vulnerabilitat i els dimonis interiors, indagar en les seves pors i contradiccions. Pluja d’estels és una novel·la sobre la pèdua de la joventut. I ens situa en aquell moment de la vida en què hem viscut prou però encara ens preguntem qui som i què volem fer amb la nosra vida”.

L’autora ha fet notar també que feia deu anys que una dona no guanyava el Josep Pla, des que Llucia Ramis el va obtenir amb Egosurfing, l’any 2010. I ha volgut dedicar el premi a totes les dones que escriuen. “Les que han escrit, les que escriuen i les que potser escriuran algun dia”, ha dit. Aguilar ha fet una crida a les dones a no arronsar-se a l’hora de presentar-se als premis literaris.

L’escriptora Ana Merino ha guanyat el premi Nadal amb El mapa de los afectos, una novel·la en què els personatges són genuïnament bones persones, segons ha explicat la mateixa autora.La novel·la arrenca quan una jove mestra de parvulari es troba que una de les seves alumnes ha perdut la mare, desaparaguda en circumstàncies estranyes. La novel·la està situada als Estats Units, on l’autora ha viscut els darrers 25 anys. Com Aguilar, Merino també és professora d’escriptura, en el seu cas a la prestigiosa Iowa Writer’s Workshop, on dirigeix el màster d’escriptura creativa en castellà. L’autora s’ha mostrat molt agraïda i emocionada de guanyar el premi Nadal en un any, el 2020, en què se celebren cent anys de la mort de Pérez Galdós i el cent del naixement de Miguel Delibes, un dels autors insígnia de Destino i dels premis Nadal. Per celebrar el centenari Delibes, els seus editors preparen una sèrie d’edicions commemoratives de les seves obres més emblemàtiques. Durant el sopar Sergio del Molino ha llegit un fragment del pròleg a la nova edició d’El camino, una obra publicada l’any 1950 que ja conté i prefigura tot el que trobarem en l’obra posterior de Delibes.