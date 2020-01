És discutit el tema de si el mateix home Homer va escriure la Ilíada i l’Odissea o si eren dos Homers diferents, potser mestre i seguidor. Sembla que l’Odissea sigui més humana, més normal, i la Ilíada més inhumana, més real. La Ilíada, que puja fins a un terrible «ai de mi, que ja veig que els déus a la mort em conviden», és un adolorit cant a la vida, el preludi d’un lament amb la destrucció de Troia al fons, allà, més endavant, i també és el plaer d’un artista que es diverteix explicant com es banya la deessa i quines arracades es posa (i no ho explica pas perquè sí, és un episodi molt important per al desplegament de la història), o fent notar que, en entrar aquells dos guerrers a l’assemblea, Menelau, ample d’espatlles, destaca, però després, quan ja s’han assegut, Odisseu infon més respecte. De fet, el plaer de l’artista és una manera de demostrar que la tragèdia és greu: l’autor no és un sàdic que gaudeix amb la mort i amb les ferides, l’autor és un enamorat de les oliveres i dels tamarius i de la claror de les estrelles, i potser el que fa amb aquesta història de destrucció és salvar el que es pot salvar, «com quan un pastor veu un núvol des d’una talaia / que, empès pel bramul del Ponent, pel mar obert se li acosta / i, de lluny estant, li sembla més negre i fosc que la pega / damunt de la mar violeta, i porta molta borrasca, / i s’esgarrifa de veure-ho, i mena els xais a una cova». És un home que s’estima molt les coses però pinta la més dura, la pitjor de totes, i ho fa amb valentia, no li tremola el pols en cap moment. I a pesar de fer-nos transitar «pel mig de la mortaldat, entre els morts, la sang negra i les armes», i a pesar de tota la tristor dels desenllaços, ens escalfa el cor amb els plaers del vers, que van estretament lligats a una visió de la bellesa del món, de la bellesa possible del món, presentada aquí en generosa abundància i amb paraules molt ben dites, perquè «la llengua dels mortals va girant, i pot dir moltes coses / de tota mena, i els mots hi tenen força pastura».

Del pròleg d’Enric Casasses a la Iliada, d’Homer. Editat per La Casa dels Clàssics. Traducció de Pau Sabaté, premi Núvol Homo Fabra 2019

