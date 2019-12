La conveniència de llegir Cioran

El dotze de juny de 1972, Emil Cioran escrivia en el seu quadern de notes, mentre passava a màquina De l’inconvénient d’être né (1973), que presos individualment trobava els aforismes del seu nou llibre massa lleugers i decebedors, però que en el conjunt de l’obra hi reconeixia un cert pes. “Si això no és res més que una il·lusió – concloïa –, pitjor per mi”. Quinze anys més tard, en una entrevista publicada en llibre, Sylvie Jaudeau va preguntar-li de quin títol se sentia més a prop i ell va respondre “sense cap dubte, De l’inconvenient d’haver nascut. Estic d’acord amb cada paraula d’aquest llibre que es pot obrir per qualsevol pàgina i que no és necessari llegir-lo sencer”. Una autoafirmació d’aquest tipus era molt estranya en Cioran. Així doncs, cal celebrar que des del passat octubre, el lector en català té a l’abast De l’inconvenient d’haver nascut, una obra major d’aquest pensador tan singular, gràcies a una molt sòlida traducció d’Andreu Gomila i a la iniciativa de l’Editorial Empúries. El 2017, Viena Edicions ja havia publicat El crepuscle dels pensaments, cinquè dels títols escrits en romanès per Cioran el 1940, però val a dir que, si bé aquella primera publicació en la nostra llengua va suposar una gran notícia, Amurgul gândurilor no és una de les seves obres més rellevants i que l’elecció d’aquella publicació es devia més a criteris filològics que filosòfics. En aquest sentit, i pel que fa als escrits en romanès, seria preciós poder comptar algun dia amb una bona traducció del seu primer llibre, Pe culmile disperării (En els cims de la desesperació, 1934).

Emil Cioran

Amb una mirada superficial, es pot arribar a creure que Cioran va ser l’autor d’un sol llibre i que els seus títols no van fer més que repetir-se una vegada i una altra, però si be és cert que les seves obsessions van ser sempre les mateixes – deia que no tenia idees, sinó obsessions –, hi ha una diferència substancial entre el lirisme desmesurat del seu període romanès ila contenció posterior de l’etapa gàl·lica, a partir de dos fets capdals: el final de la Segona Guerra mundial i el reconeixement dels seus excessos polítics de joventut, per un cantó, i el canvi d’idioma al francès, que per a l’autor va ser viscut com una camisa de força, per un altre. Aquesta transformació s’expressa filosòficament com el pas del’irracionalisme romàntic i del vitalisme dels principis a l’escepticismedesenganyat de la seva maduresa: “sóc un escèptic a qui de tant en tant tempta alguna altra cosa que el dubte”, deia.

Del seu encegament juvenil en dóna prova un llibre molt important, que tampoc no es troba encara en castellà, i que ell només en va permetre la traducció al francès després d’escapçar-ne les parts que trobava especialment exacerbades, “pretensioses i estúpides”. ASchimbarea la față a României(La transfiguració de Romania, 1936) Cioran dóna un cop de mà a les idees ultradretanes de la Guàrdia de Ferro, un partit feixista que va existir a Romania entre el 1927 i la Segona Guerra. A aquest text, cal afegir-hi els articles escrits des d’Alemanya als inicis dels anys trenta, que es poden llegir en francès agrupats sota el significatiu títol deApologie de la barbarie.

Una de les divises cioranianes més importants, i que, per cert, es troba a les antípodes de qualsevol capteniment feixista, és el “pensar contra un mateix”, exercitar-se en no donar mai per absolutament vàlid allò que pensem i allò en què creiem. Més enllà del cas que ens ocupa, la publicació de textos renegats pels seus autors són rellevants en la mesura que ens fan coneixedors de què és allò contra el que van escriure i quina va ser la seva lluita interna. Tenint-ho present, i si obrim el seu primer llibre escrit en francès, Précis de décomposition (Breviari de podridura, 1949) i comencem a llegir “Genealogia del fanatisme”, sabem que ens trobem davant d’un Cioran que fa autocrítica: “En si mateixa, tota idea és neutra o hauria de ser-ho; però l’home l’anima, hi projecta les seves flames i les seves demències; impura, transformada en creença, s’insereix en el temps, adopta figura d’esdeveniment: el pas de la lògica a l’epilèpsia s’ha consumat… Així neixen les ideologies, les doctrines i les farses sanguinàries”. El Précis és un llibre que també hauria d’existir en català…

Si bé, indefectiblement, el seu passat el perseguirà per sempre, es pot afirmar sense embuts que el Cioran de De l’inconvenient d’haver nascut és un Cioran que intel·lectualment fa temps que ha fet net i que com a autor ja té feta la seva obra. D’una banda, ha deixat enllestida la seva “novel·la negra dels origens” en tres parts – Historie et utopie (Història i utopia, 1960), La chute dans le temps (La caiguda en el temps, 1964) i Le mauvais démiurge (L’infaust demiurg, 1969) – en la qual, basant-se tant en el pecat original cristià com en la mitologia grega, defensa la tesi del Mal com a fonament ontològic de l’Home i el “progrés” com una visió profana de la caiguda, a més d’esbossar una sortida fictícia que consistiria en la conquesta d’una segona innocència en una post-història lliure de la maledicció de la consciència i el neguit del coneixement que, segons l’autor, priven l’home de poder-se assimilar al món que l’envolta. D’altra banda, Cioran ha començat a enfilar, justament amb De l’inconvenient… – per a molts la seva peça culminant – la recta final de la seva creació filosòfico-literària – i és bo recordar que tota filosofia és un acte creatiu – en la qual l’autor se’ns fa proper, molt proper, atenua el seu pessimisme recurrent i, confessant-se secretari de les seves sensacions, s’obre a la dimensió més prosaica i quotidiana de la vida.

Aquest darrer és el Cioran que des de fa dos mesos s’ha presentat al lector català. Un Cioran molt allunyat ja de Nietzsche, ídol de joventut a qui no dubta en titllar de “profeta fulgurant”, “massa ingenu”, preferint les fluctuacions d’un Marc Aureli, “emperador fatigat”, i la companyia d’un Chamfort o La Rochefoucauld, els moralistes francesos del XVIII dels quals n’és hereu. No és en va que s’hagi dit que Cioran és el prosador més important de la llengüa francesa des de Paul Valery.

Als deliris sobrehumans de Nietzsche, Cioran hi oposa l’alliberament budista, però sobretot la distància prudent de l’escèptic que defuig per a la condició humana qualsevol consol de tipus metafísic. Endemés, i al contrari de l’etiqueta de pessimista que du penjada, és capaç a De l’inconvenient… d’afirmar que la joia és l’”única victòria sobre el món” i que “és impossible viure sense cap esperança”. Ara bé, si del que es tracta és de discutir els mals del pessimisme, pregunto: no és cert que el pessimisme es menysprea abans que comenci qualsevol debat seriós, ni durant ni després? El pessimisme, no és menystingut com un estat d’ànim a ser evitat de qualsevol manera, mai vist com una opció teòrica seriosa? En tota filosofia política moderna hi ha bategat un cor optimista sempre inqüestionat, en bona part responsable d’entusiasmes utòpics, tant de dretes com d’esquerres, que han segat la vida de milions de persones. I l’optimisme ha continuat incòlume… Haurà arribat l’hora de començar a deixar de tenir por als textos que no prometen massatges a l’ego i ens proposen vertígens a l’alçada del que som, un animal d’instints desviats proveït de consciència?

Malgrat honroses excepcions, les universitats han acostumat a obviar l’existència de Cioran, detall que ell no deixaria de celebrar, però que a uns altres ens ha semblat sempre um símptoma clar que la filosofia a l’acadèmia té més d’acadèmica que de filosòfica. Pels mateixos motius que se solen adduir – literatura, home de lletres, assagista, … – podria negar-se la condició de filòsof a Epicur, a Epictet i també a Montaigne, entre d’altres. Però no pateixin que això no passarà, seria massa gros, encara que només sigui perquè són noms que ens queden lluny i seria de tan mal gust… En uns moments, però, en què es va empobrint la reflexió sobre qui som, què fem i on volem anar a parar i sembla que al pensament li faci vergonya emprendre el vol, fa bé acostar-se a les pàgines d’un estilista consumat per a qui tot és irreal i que no sent la més mínima necessitat de demostrar-ho. A la fi, “per què molestar-se a escriure per dir exactament allò que havíem de dir?”