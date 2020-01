Jordi Solà Coll. Ira és bella passió

El nou poemari de Jordi Solà Coll, Ira, publicat a l’exquisida editorial La Garúa-Tanit, ens confirma el que ja intuíem al seu primer recull, Ulls de glaç. Vet aquí un poeta sòlid, de lectures literàries i filosòfiques -valga la redundància- pregones i ben assimilades i amb una visió humana i existencialista a prova de mines (isotopia del poemari).

A diferència d’Ulls de glaç, títol autocitat al llibre i associat ací a la passivitat davant el dolor aliè, aquest Ira és un llibre unitari amb una estructura perfecta: podem considerar-lo un únic poema dividit en quatre parts de deu poemes en vers cadascuna (I, II, III, IV), una coda més breu (6 textos també en vers, la V), i una part final, “Èxode”, en prosa, brillant compendi circular del poemari. Un sol poema ben cohesionat també gràficament amb les majúscules només inicials i alguns versos desplaçats i solitaris a la fi, com les persones.

Ira esdevé més que poesia, és una reflexió sobre l’home i l’ésser i el no-res demolidora, com les citacions d’autors marcats per l’Holocaust. Apareixen leitmotivs, com el camp de mines, com la vida com a front i com eixe Tàrtar que va i ve pel poema com un nevermore. Tu, lector/a, no has d’oblidar que l’atemptat, que el sofriment, veritable dominador del llibre i tal vegada condició inherent a la vida, també és a la nostra ciutat, sota el nostre sostre.

Enfront de la indiferència televisada envers la misèria dels xiquets fematers o dels ofegats a la mar nostra, enfront de la vergonya culposa de qui sobreviu i pot menjar líricament després d’Auschwitz, la consciència, el logos, el nom o el perquè no ens serveixen, no ens conforten (com diria Joan Navarro via Nietzsche) quan descobrim l’”harmonia” entre el naixement i la mort, entre el botxí i la víctima i entre l’horror del crematori nazi i el quartet de corda adjacent. Els temes d’alta volada són tractats sovint amb un vocabulari abstracte, com s’escau, però partint d’unes imatges mínimes però encertades i iteratives: un bosc en obaga, un areny, un voltor, una bala al cervell, un camí de retorn a l’era, una alba explícita i un capvespre suggerit. Aquest aparell retòric és elemental: quatre símils, unes quantes metàfores (sobretot És B, A o és A, B i a la part II A és B) i alguna bella sinestèsia; alguns exemples: “som vianda a la boca de l’argila” o “l’eco de la llàntia”. I repetim, només amb açò, Solà Coll aconsegueix crear una tensió asfixiant increïble i mostrar-nos una lliçó ètica precisa.

No hi ha en aquest Ira cap terra promesa cristiana però tampoc ruïnes edificants com en Riba. I tanmateix cal, com el cigne, “brillar en l’agonia” i potser per això Solà Coll col·loca a la fi un “Èxode” i no un Apocalipsi. O almenys aquesta escapatòria més esperançadora ens agradaria extraure després d’aquest passeig dolent per la misèria humana, d’aquesta lectura tan bonica com amarga. A Ira trobem la consciència de no ser res si no s’és home, és a dir, conciutadà; potser aquesta empatia envers l’altre justifique la poca presència del jo poètic, que fins i tot desapareix cap a la fi del llibre. El jo es camufla sobretot darrere de l’ull o de la mirada, no debades Solà Coll és també un excel·lent fotògraf i hi reflexiona. Les poques vegades que el jo apunta en solitari, sense el nosaltres o el diàleg amb el tu, ho fa mitjançant un compromís quasi camusià: “i sóc la fam/ mateixa i sóc l’home derruït/ que lluita i es revolta.”; potser per això, pensant en Camus, domina el tu i l’adjectiu “estrany”. Estrany com aquest llibre aspre, rotund com un cop a les entranyes. I apassionat en el sentit cristià però també en el volitiu, en la passió que domina l’escriptura i la visió creativa de Solà Coll. Un gran poemari. Compreu-lo, llegiu-lo, respireu, torneu-lo a llegir. Un bon i bell regal.