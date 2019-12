Jàhiz de Bàssora, l’avarícia al segle IX

Adesiara Editorial ens serveix aquests dies una delícia àrab. Es tracta del jocós i afinat Llibre dels avars, obra de Jàhiz de Bàssora. Un llibre que funciona com un estudi de les variants de l’avarícia (cobdícia, gasiveria, ànsia…) i els comportaments estrambòtics que desencadenen. Amb aquest volum, Bàssora s’estrena a casa nostra: és la primera obra de l’autor traduïda al català. Del trasllat se n’ha encarregat Margarida Castells Criballés. “La millor traductora de l’àrab que tenim actualment”, apunta Jordi Raventós, l’editor. La traductora ja havia treballat anteriorment amb l’editorial; el 2013 va encarregar-se, amb Encarna Sant-Celoni, de la traducció de Les perles de la nit, un recull de poesia femenina andalusina.

Il·lustració del ‘Llibre dels animals’. |

Castells, doctora en Filologia Semítica, introdueix l’autor: “És el primer gran prosista de la literatura àrab. Va ser un dels membres més destacats de la Casa de la Saviesa, considerada la primera universitat de la història; situada a Bagdad”. Bàssora (776-869) és “fill d’un temps en què Orient estava més avançant que Occident”. Va ser un savi a qui van interessar-li tota mena de temes. Un gran estudiós del comportament humà. D’aquí que dediqués tot un llibre a examinar l’avarícia “en territori àrab”. El llibre –diu Castells– és un clàssic de la literatura àrab. Una obra que hauria de formar part de la tradició literària universal, sense reduccions geogràfiques o temporals.

La traductora va descobrir el Llibre dels avars mentre estudiava a la universitat. Va llegir l’obra i, mentalment, una primera traducció ja va anar prenent forma. La primera versió real del trasllat va exigir un esforç considerable: “Vaig estar-m’hi anys; no és àrab contemporani”. Castells, però, va haver de guardar el projecte al calaix; altres encàrrecs van passar al davant. La traductora va recuperar Bàssora fa uns anys, mentre preparava les classes de Literatura Àrab Clàssica que impartia a la UB. És un autor útil a l’aula perquè treballa sovint sobre l’anecdotari; té una obra considerablement fragmentària (l’afany pels dàtils genera grans escenes). Finalment, després d’atendre altres traduccions, Castells va trobar sortida a la traducció a Adesiara. “Ens agrada que el traductor se senti còmode amb el material que treballa. Si no és així, la traducció se’n ressent”, diu Raventós.

Pel que fa a la lectura contemporània de l’obra, Castells diu que les anècdotes i escenes domèstiques són fàcils d’extrapolar a altres llocs i temps. També als nostres dies, és clar: l’avarícia és un vici imperible, sempre viu (com tots els vicis, de fet). Més enllà de les anècdotes, però, Bàssora també inclou al llibre epístoles d’erudits sobre el tema examinat. “Són lliçons morals, la ‘part seriosa’ de l’obra. Epístoles que reproven o perdonen el vici. Una part reflexiva que també té passatges amens”. I són textos dels quals no se’n sap ben bé qui és l’autor: van signats, però els autors bé podrien estar inventats per Bàssora, que era un entusiasta del joc literari, de la confusió enginyosa. La construcció per autoritat –fos real o no– sumava veracitat al text.

De la producció de l’autor, a part del Llibre dels avars, Castells en destaca el Llibre dels animals, la seva gran obra. Un volum extensíssim on l’autor explora els costums i vicis de l’espècie animal i humana. Bàssora és autor de prop d’un centenar d’obres, de les quals se’n conserven una trentena, algunes incompletes. Del Llibre dels avars se n’han conservat dos o tres manuscrits, “bastant complets”.

Un personatge popular

Bàssora, dèiem, és el gran autor clàssic de la literatura del segle IX. Va néixer a Bàssora –al nord del Golf Pèrsic– i va viure entre la seva ciutat natal i Bagdad, que és, en aquell moment, la capital del món: “Atreia tots els intel·lectuals”. L’àrab era la llengua de l’imperi; la Casa de la Saviesa finançava nombroses traduccions. La cultura, doncs, esclatava a Orient. L’origen de Bàssora és humil. És fill d’una dona vídua i pobra. A l’escola aprendrà a llegir i poca cosa més. La seva erudició serà de base eminentment autodidacta. “Va ser un home profundament curiós, bibliòfil; tenia una memòria prodigiosa”, apunta Castells.

De ben jove, l’autor comença a passejar pel port de Bàssora, escolta les converses de la gent, recull material. “La seva serà una cultura mixta: oral i escrita”. “No se sap ben bé quina professió va exercir fins als quaranta anys”, explica la traductora, que assenyala dues possibles dedicacions: vendre peix o fer de noi dels encàrrecs. És cap als quaranta que algú es fixa en ell i comença a pagar-li l’escriptura de textos. “Escrivia sobre tota mena de temes. Va ser un escriptor compulsiu”. De mica en mica, Bàssora aconsegueix introduir-se als cercles de l’elit. Es trasllada aleshores a Bagdad, on comença tenir una certa relació amb el poder. El califa al-Mamun –rei entre els anys 815 i 833; impulsor del sector cultural: és ell qui funda la Casa de la Saviesa– es fixa en l’escriptor i el protegeix. A Bagdad, Bàssora viurà l’èxit professional.

La seva estada a la ciutat coincideix amb les discussions teològiques sobre l’islam. És una època de debats; un moment en què l’ortodòxia no asfixia especialment. Bàssora format part de l’escola mutazilita; un corrent de caràcter racional; la branca que intenta casar raó i fe. Sota el califat d’al-Mamun, “un sobirà ample de mires”, els mutazilites estaran protegits. La mort del califa significarà la persecució dels racionalistes; és llavors quan el nostre autor decideix torna a Bàssora. Li haurà quedat una pensió digna i podrà viure bé durant la resta d’anys. El seu nom s’haurà fet popular. Una popularitat que s’estén fins avui. Bàssora –un home lleig, amb els ulls sortits (‘jàhiz’ vol precisament dir això), de pell fosca, descendent d’esclaus negres– apareix com a personatge en alguns acudits. En aquest sentit, el de la popularitat, Castell equival Bàssora amb una mena de Cervantes àrab.

Segons Castells, l’obra de Bàssora és pionera: “Elabora la prosa literària àrab; un gènere marginat literàriament. La prosa no era literatura. La literatura, en aquell moment, es reduïa a la poesia. Bàssora aconsegueix fer valdre la prosa. Elabora textos amb un alt valor literari”. La majoria de les obres seran encàrrecs pagats per mecenes. No tots els textos, però, seran finançats prèviament: “També escriu per iniciativa pròpia”. Castells apunta també que Bàssora “no volia escriure ficció”. “Es va centrar en la narrativa d’històries verídiques”. En aquests dies d’opulència, llegeixin el Llibre dels avars; riuran.