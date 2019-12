El monstre de colors Kamishibai és una aposta molt original de l’editorial Flamboyant. Amb 21 làmines DIN A3 que són fotografies de collages fets amb retalls de papers i cartrons, acolorits amb diferents tipus de pintures, Anna Llenas explica la història d’un monstre aclaparat per les emocions. Una nena l’ajudarà a diferenciar l’alegria, la tristesa, la ràbia, la por i la calma i a guardar-les en pots separats per no confondre-les. Vet aquí una nova manera d’explicar un clàssic com El monstre de colors que sorprendrà els més petits de la casa. Kamishibai, o drama de paper és una forma antiga d’explicar històries originària del Japó. El narrador col·loca les làmines en ordre dins el suport de cartró i les va passant a mesura que llegeix la làmina amb la narració, que només ell veu. És un conte visualment molt bell, amb dibuixos originals que criden l’atenció per la seva coloració i per la superposició de materials. La trama és molt senzilla i està exposada amb claredat. Per cada una de les vint làmines hi ha un breu text d’unes vint paraules. Els més petits entendran fàcilment el missatge sense avorrir-se gràcies al dinamisme del kamishibai.