El llenguatge dels presos

La idea de sacrifici està desprestigiada a les societats benestants, que tendeixen a associar la privació en nom d’una causa superior a una cosa fosca i decimonònica. Com que la política també ha estat colonitzada pel màrqueting, quan veiem els mateixos representants electes que associem al show-business sacrificant la seva llibertat, ens quedem sense llenguatge. No se suposava que la gent amb camisa i americana eren tots un cínics? Com han acabat a la presó si podien haver fet marxa enrere sense organitzar el referèndum? Realment ha valgut la pena?

Il·lustracions de Quim Moya

Els darrers llibres de Jordi Cuixart, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Jordi Turull i Raül Romeva són exercicis per donar-nos el llenguatge que ens falta. Més que una descripció privilegiada d’un dia a dia que ja coneixem gràcies a la premsa o una explicació de «la seva versió dels fets», aquests escrits dels quatre presos polítics són, sobretot, polítics. Concretament, pertanyen a la intersecció entre política i llenguatge: als volums no hi trobareu manifestos, ni fulls de ruta, ni filosofies polítiques, sinó eines per aprendre a articular la possibilitat d’una política diferent del fangar habitual. La gràcia és que cadascun s’expressa en el seu propi idioma.

Joaquim Forn parla seguint la tradició del testimoni que, tal com explica el filòsof Paul Ricoeur citat per Forn a l’epíleg, «és aquella persona que basa la veritat del que diu en la veritat de la seva pròpia vida». Entre togues i reixes. Escrits de judici i presó (Enciclopèdia) és l’obra més testimonial, la narració en primera persona del que Forn va viure entre el dia de la seva declaració en el judici i la comunicació de la sentència. Contra la moralitat de derrota que Forn aspira a «driblar», el seu testimoni és un «antídot contra la desconfiança» per demostrar que «el sacrifici no ha estat en va».

Turull opta per la tercera persona, construint un relat més analític conjuntament amb la periodista Gemma Aguilera. El títol de Persistim (Columna) condensa el perquè: pensant més en el futur que en el passat, la història de Turull comença el 2017 amb les bambolines de la preparació de l’1 d’octubre i ressegueix el fil d’aquell esperit, des dels dies en què la seva filla el va trucar per avisar-lo que la gent cridava «traïdor» a Puigdemont durant una manifestació, fins a culminar en l’al·legat final de l’exconseller davant Marchena. Persistir és una crida a tot l’independentisme i es resumeix en un verb que encunya Turull: octubrar-se.

Romeva demostra que l’humor també explica la realitat, fins i tot la més dura: prescindint de la crònica exhaustiva, l’exconseller es descobreix ninotaire i comparteix amb nosaltres els dibuixos que ha anat fent durant les cinquanta-quatre sessions que ha durat el judici al procés. A Des del banc dels acusats (Ara) hi veiem els clatells dels altres presos i les cares dels jutges, però també vinyetes imaginades com l’elefant present a la sala «Drets i llibertats», que fan riure i entendre sense oblidar.

Finalment, el sacrifici més gran de la presó és, segurament, perdre l’oportunitat de ser amb els fills. Per això s’entén que Jordi Cuixart i Oriol Junqueras hagin optat pel conte infantil: A Un bosc ple d’amor (Estrella Polar), il·lustrat per Ignasi Blanch, Cuixart explica la història d’un eriçó malcarat que i impedeix que una oreneta faci el seu niu; i a Contes des de la presó (Ara), també il·lustrat per diversos artistes, Junqueras envia en forma de contes breus totes les coses que voldria haver ensenyat als seus fills: història, ciència, com ser bones persones.

Testimonis, al·legats, humor o contes: els cinc llibres dels presos de l’1-O demostren que amb el sacrifici personal es poden omplir les paraules que altres han gastat tant, de moltes maneres i amb molts colors. Tots podrien acabar amb el poema que Junqueras envia al Lluc i la Joana: «Encara que ara sembli / que un oceà separa les nostres platges, / un dia em veureu tornar / sobre un pont d’històries i de contes / que us hauré explicat…»