El goig d’amar no comporta mesura

És possible avui en dia, abduïts com estem per la intangibilitat i la immediatesa virtuals, materialitzar un somni artístic, fer-lo palpable? Poesia i il·lustracions; cançons inèdites i fotografies del seu enregistrament, tot relligat amb finalitat solidària mitjançant els versos de Joan Salvat-Papasseit (1894-1924) com a fil conductor: un llibre CD tribut al poeta del poble. Aquest era el projecte artístic que el fotògraf Àlex Carmona (Barcelona, 1984) m’explicava en un correu electrònic. Inquietuds, dubtes i neguits, sí, però també perseverança, entusiasme i il·lusió. Apassionada com soc per la poesia, per Salvat-Papasseit i per la interdisciplinarietat artística, la proposta em va seduir enormement. I més, tenint en compte de qui venia: un artista que traspua sensibilitat professional i personal.

Joan Salvat-Papasseit.

Havia conegut Carmona a través de les fotografies que va fer durant el rodatge d’un videoclip musical. Allà vaig saber que estava especialitzat en retratar músics en directe, que havia treballat amb formacions com Txarango, Gossos, La Troba Kung-Fú o Obrint Pas, entre altres, i que havia publicat, el 2011, Tribut de Sorra i Fulles, un llibre CD al voltant de la figura de Miquel Martí i Pol. Vaig descobrir la seva percepció artística en unes fotos que copsen l’essència de cantants i actuacions musicals, que tenen ànima. Apel·lant a la clàssica disjuntiva de fons i forma, m’atreviria a dir que no es queden en un mer testimoni gràfic —el vestit nou de l’emperador— sinó que en capten l’esperit per teixir-ne un a mida, de vestit retrat. Perquè, com diria l’homenatjat Papasseit, Carmona és un gran amant de l’art, dels artistes i de les persones, i tot allò que fa —des de l’honestedat i la passió—, passa sempre abans per “mullar la ploma al cor, esbatanat”. Tarannà Àlex Carmona.

En ple segle XXI, doncs, li bull al cap un projecte personal, complex i transversal. Es tracta d’una aventura que no té res a veure amb les noves tecnologies ni amb les tendències marcades per l’univers virtual. En lloc de voler aixecar el vol cap al núvol farcit de selfies, hashtags o stories de 24 hores, somia un tribut musical il·lustrat i solidari dedicat a Salvat-Papasseit, 125 anys després del seu naixement, per perpetuar-lo sota el firmament real. Una proposta ambiciosa consistent a enxarxar moltíssima gent. Però, com s’arriba a materialitzar, un somni tan laboriós? Permeteu-me que, amb mirada i veu interdisciplinària, us expliqui la història del llibre CD Sota el firmament, a Joan Salvat-Papasseit (Viena Edicions) amb un conte.

Diu que hi havia un fotògraf inquiet i sensible, l’Àlex, apassionat per la música i la poesia, que tenia una il·lusió: construir un estel i enlairar-lo lluny, ben lluny, fins a veure’l immortalitzat volant sobre el mar. Ràpid com l’oreig que havia d’impulsar l’estel, va anotar en una llibreta tot allò que necessitaria: tela, pinzells, fustes, fil… El desig, però, anava associat, inevitablement, al convit, el somni compartit faria volar l’estel amb més força que mai. Durant cinc anys i amb magnetisme d’imant, la vareta emocional de l’Àlex va teixir la màgia d’unir nous companys de viatge i cosir-los en un estel de patchwork preciós. La tela, la de Salvat-Papasseit: reivindicatiu i eròtic, avantguardista i clàssic, poeta de l’amor i del mar, un Poeta amb majúscula. Les filades de pròleg, les de l’especialista en la vida i obra de Salvat-Papasseit, Ferran Aisa, encarregat d’explicar d’on procedia la filatura per ordir-hi la trama. Els pinzells havien de traçar-hi il·lustracions elegants, les de la Tània Lupe. Les imatges que copsarien l’ànima dels músics enregistrant les cançons, les fotos de l’Àlex. La fusta, ben guardada al moll, havia de ser l’estructura perfecta per subjectar i tramar tela poètica, dibuix, imatge i fil, l’Enric Viladot, de Viena Edicions. Els companys de viatge que ajudarien a enlairar l’estel, la família, la “gent imprescindible” i l’Ari. La gavina que volaria al seu redós, la causa “Hospital Amic”, de Sant Joan de Déu, amb un vol solidari del 30% de drets d’autor. El ventijol que perpetuaria l’estel en la immensitat del firmament, lectors, oïdors, públic. Finalment, el cordill estaria elaborat amb cançons inèdites, un fil de paraula poètica versionada per cadascun dels 26 músics d’arreu dels Països Catalans que li “festejaven el desig”: Alguer Miquel, Sergi Carbonell, Cesk Freixas, Claudia “Key day”, Gossos, Mireia Vives, Borja Penalba, Tortell Poltrona, Miquel Coll, Aspencat, Elena Gadel, Toni Xuclà, Joan Garriga, Carles Belda, Gemma Humet, Luisillo Kalandraka, Susanna Sureda, Èric Vinaixa, Salva Racero, Cris Juanico, Pemi Fortuny, Clara Gorrias, Blaumut, Pol Fuentes, Suu i Sabor de Gràcia. Uns artistes que, units a tècnics, contactes, etc. aplegaven fins a una seixantena de persones “donant al cordill tota mida” per fer volar aquell estel. Tots junts el van enlairar cel amunt. Diuen que si pareu bé l’orella sentireu que declama: “Així la rosa enduta pel torrent, així l’espurna de mimosa al vent, l’estel de l’Àlex, sota el firmament”.

És així com Salvat-Papasseit —mort prematurament als 30 anys—reviu en aquest recull poeticomusical. ”Per la seva vigència, a les escoles hauria de ser imprescindible”, afirmava Carmona en una entrevista amb Mònica Terribas a Catalunya Ràdio. “És un escriptor compromès, que ho va donar tot. És el Jim Morrison català”, reblava Èric Vinaixa abans de cantar la seva deliciosa versió de “Dona’m la mà”. Un dels poetes més musicat i favorit pels cantautors de la Nova Cançó ara cedeix la paraula a una nova generació d’artistes perquè se la facin seva i l’apropin al públic actual, especialment als joves. Com? Mitjançant disset versions d’estils diversos que donen segell propi al poeta i a l’estel de Carmona: la diversitat és riquesa i autenticitat. “És tot un repte musicar els poemes, és complicadíssim. Els admiro eternament, orgull infinit”, assegurava Carmona, emocionat, en la presentació oficial del llibre CD, conduïda per Quim Morales, el passat novembre a l’Espai InGràcia. En un vespre màgic —envoltat per l’editor, la il·lustradora, l’autor del pròleg, les seves fotografies i alguns dels intèrprets actuant en directe—, Carmona es va adonar que el somni transversal de reivindicar el poeta s’havia fet realitat. Així mateix, el públic de la Llibreria Context assaboria un tast de l’estel en la delicada adaptació del Mester d’amor per Gemma Humet, durant una vetllada en què poesia, música, lectura dramatitzada i cançons es van fusionar en un cant a Salvat-Papasseit sota el firmament gironí. Ho cantava Joan Garriga, acordió en mà i entonant versos del poeta: “I totes les mans de tots els trinxeraires/com una farandola/feien un jurament al redós del seu foc/I era com un miracle”.

En temps de pantalles i continguts virtuals, el miracle musicat de Carmona es materialitza en un llibre solidari d’edició acurada en format de 17×20, amb els disset poemes de Salvat-Papasseit que han estat musicats, les il·lustracions de traç delicat de Lupe, les fotografies dels músics —retrats en essència del procés creatiu i ànima de cadascun d’ells— i un CD amb disset peces d’orfebreria que defugen el tòpic i esdevenen úniques. L’amor a l’art i als artistes es fa tangible, es pot palpar i gaudir en i amb tots els sentits. Salvat-Papasseit fecunda un llibre CD que, fruit d’un connubi artístic i interdisciplinari, perpetua el poeta: “Així seré Immortal perquè ha nascut el meu JO dins el TOT”. Vivim el poeta sempre de nou a Sota el firmament. Regaleu-lo, regaleu-vos-el. Gaudiu-lo i estimeu-lo, “que el goig d’amar no comporta mesura”.