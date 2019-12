El març de 2013 s’inaugurà al Victoria & Albert Museum de Londres l’exposició David Bowie Is, una retrospectiva de la carrera del cantant de Brixton.

Una de les imatges de l’exposició ‘David Bowie Is’ al Museu del Disseny

A més de comptar amb centenars d’objectes personals del compositor de “Starman”, publicava la llista dels cent llibres més importants i influents de la seva vida, escollida per ell mateix. D’aquesta selecció, el periodista musical John O’Connell publica El club de lectura de David Bowie, on desenvolupa un assaig breu per cada llibre relacionant-los amb l’obra del cantant, alhora que recomana cançons seves i més llibres per complementar les obres literàries escollides pel compositor de Ziggy Stardust.

La relació nuclear entre la literatura i la música popular està vivint, gràcies a les confessions d’alguns artistes –com El club de lectura de David Bowie, l’autobiografia de Bruce Springsteen o el discurs d’acceptació de Bob Dylan pel Nobel–, un reconeixement que ens convida a bussejar en els mons creatius dels cantautors més importants del segle XX.

El Club de lectura de David Bowie està publicat en castellà per Blackie Books.